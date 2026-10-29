Huawei'den kitap tasarımlı yeni yönlendirici: Router X2 Pro

Açık gri renkli gövdeye sahip olan Router X2 Pro'nun en dikkat çekici özelliği, manyetik olarak takılıp çıkarılabilen sırt kapağı. Bu kapak sayesinde yönlendiricinin görünümü kolayca değiştirilebiliyor. Huawei, kahverengi, yeşil, beyaz ve ahşap görünümlü alternatifler sunarak cihazın farklı dekorasyon stillerine uyum sağlamasını amaçlıyor.
Huawei Router X2 Pro özellikleri
Wi-Fi 7 standardını kullanan Huawei Router X2 Pro, 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarını bir arada kullanarak 3.570 Mbps'ye kadar teorik veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Kablolu bağlantı tarafında bir adet 2,5 Gbps Ethernet portuna ve üç adet Gigabit Ethernet portuna yer veriliyor.
Huawei, cihazın yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışan bir akıllı telefon uygulaması da sunuyor. Uygulama üzerinden yönlendiricinin kurulumu ve ayarları yapılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, kablosuz bağlantı performansını iyileştirmek için cihazı evin hangi bölümüne yerleştirmeleri gerektiği konusunda öneriler alabiliyor.
Huawei Router X2 Pro, Çin'de 588 yuan (88 dolar) fiyatla satışa sunuluyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Huawei-Router-X2-Pro-disguises-itself-as-book-with-magnetic-spine.1436566.0.html https://consumer.huawei.com/cn/routers/x2-pro/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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