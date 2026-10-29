Huawei'den kitap tasarımlı yeni yönlendirici: Router X2 Pro

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Tam Boyutta Gör Huawei, evlerde kullanılan ağ ekipmanlarının geleneksel görünümünden uzaklaşmayı hedefleyen Router X2 Pro modelini tanıttı. Bir kitabı andıran tasarıma sahip router, özellikle yaşam alanlarında daha sade ve göze çarpmayan cihazları tercih eden kullanıcılara hitap ediyor.

Açık gri renkli gövdeye sahip olan Router X2 Pro'nun en dikkat çekici özelliği, manyetik olarak takılıp çıkarılabilen sırt kapağı. Bu kapak sayesinde yönlendiricinin görünümü kolayca değiştirilebiliyor. Huawei, kahverengi, yeşil, beyaz ve ahşap görünümlü alternatifler sunarak cihazın farklı dekorasyon stillerine uyum sağlamasını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, tasarımı kişiselleştirmek isteyen kullanıcılara da çeşitli seçenekler sunuyor. Kullanıcılar kapak üzerinde boyama ve el işi uygulamaları yapabiliyor ya da 3D yazıcı kullanarak kendi tasarımlarını oluşturabiliyor. Böylece Router X2 Pro, yalnızca bir ağ ekipmanı olmaktan çıkarak ev dekorasyonunun bir parçası haline gelebiliyor.

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Huawei Router X2 Pro özellikleri

Wi-Fi 7 standardını kullanan Huawei Router X2 Pro, 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarını bir arada kullanarak 3.570 Mbps'ye kadar teorik veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Kablolu bağlantı tarafında bir adet 2,5 Gbps Ethernet portuna ve üç adet Gigabit Ethernet portuna yer veriliyor.

Huawei, cihazın yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Bluetooth bağlantısı üzerinden çalışan bir akıllı telefon uygulaması da sunuyor. Uygulama üzerinden yönlendiricinin kurulumu ve ayarları yapılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, kablosuz bağlantı performansını iyileştirmek için cihazı evin hangi bölümüne yerleştirmeleri gerektiği konusunda öneriler alabiliyor.

Huawei Router X2 Pro, Çin'de 588 yuan (88 dolar) fiyatla satışa sunuluyor.

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