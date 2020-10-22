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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40 serisi Türkçe canlı yayın ile tanıtılıyor

    Huawei’nin Mate 40 serisi akıllı telefonları global lansman ile bugün tanıtılıyor. Etkinliği canlı olarak Türkçe çeviri ile dünya ile aynı anda sizlere aktaracağız.
    22 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Daha önce paylaştığımız birçok haberde Mate 40 serisine dair sızan bilgileri sizlere aktarmıştık. Daha büyük ekran, yeni nesil Kirin işlemci, 5G desteği gibi birçok yeni özelliği beraberinde getirmesi beklenen Mate 40 sonunda global ölçekte düzenlenen bir etkinlik ile resmiyete kavuşuyor. Bu özel etkinliği tüm detayları ile Türkçe olarak sizlerle buluşturuyoruz.

    Canlı yayını 14.30’dan itibaren aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 22 sa. en beğenilen
    Huawei bitti artık . Google desteği olmadan Huawei bir çöp !
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hacishakir 19 sa. yeni yorumcu
    test i cikti bile
    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_40_pro-review-2184.php
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    Jeopol 21 sa.
    Huawei google ile anlaşmaya baksın. Diğer türlü telefonlarda çin dışında hiç olarak kalacak.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 22 sa.
    GMS'siz yarım telefon ve yarı fiyatına satmaları lazım.zaten alan da yok p30'dan sonraki hiçbir huawei telefonu.sosyal medyada konum tag'leyeceksin haritasız çalışmaz,banka uygulamasını açtın yakın atm arayacaksın çalışmaz.daha akla gelmeyen bin sorunla uğraşacaksın.dışardan uygulama kurmak gerekecek falan.kim uğraşır bunlarla.telefon ihtiyaç gidermek, sorun çözmek için bir araçtır.sorun yaratan telefon olmamalı.
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    dimsum (sami asis) 22 sa.
    Joe Biden gelirse belki şansı olabilir..
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    Moueson 22 sa. en beğenilen
    Huawei bitti artık . Google desteği olmadan Huawei bir çöp !
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    WaylandIZMIR 22 sa. Moueson
    Çok doğru. Kendi mağazasında ABD uygulamaları yokken işe yaramaz bir cihaz. Şimdilik dışarıdan kuruluyor ama ne kadar stabil çalışır bu uygulamalar tartışılır ve ne kadar güvenli. Ayrıca bir gün dışarıdan yüklemeye de ambargo gelirse tamamen çöpe dönecek
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    V4LKyR 19 sa. Moueson
    Amerika'ya çok bağlanmışsınız...
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