Huawei Mate 40 serisi Türkçe canlı yayın ile tanıtılıyor

Daha önce paylaştığımız birçok haberde Mate 40 serisine dair sızan bilgileri sizlere aktarmıştık. Daha büyük ekran, yeni nesil Kirin işlemci, 5G desteği gibi birçok yeni özelliği beraberinde getirmesi beklenen Mate 40 sonunda global ölçekte düzenlenen bir etkinlik ile resmiyete kavuşuyor. Bu özel etkinliği tüm detayları ile Türkçe olarak sizlerle buluşturuyoruz.

Canlı yayını 14.30’dan itibaren aşağıdan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.