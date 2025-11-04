Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 Air, ince gövdesine 6.500 mAh batarya sığdıracak

    Huawei'nin ultra ince tasarımlı Mate 70 Air modeli yakında tanıtılacak. Şirket, rakiplerinin aksine yeni modelinde batarya ve kamera performansından ödün vermeyecek.

    Huawei Mate 70 Air, ince gövdesine 6.500 mAh batarya sığdıracak Tam Boyutta Gör
    Huawei, Apple ve Samsung gibi üreticilerin yolundan giderecek ultra ince bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak, Mate 70 Air isimli model, rakiplerinden farklı olarak batarya kapasitesinden ödün vermeyecek.

    Weibo’da paylaşılan bir fotoğraf, cihazın tasarımının Mate 70 Pro’ya oldukça benzediğini, yuvarlatılmış kenarlar ve hafif kavisli orta çerçevesiyle Galaxy S25 Edge gibi telefonlara kıyasla daha rahat bir tutuş sunduğunu gösteriyor. Görüntüde ekran net seçilmese de, daha önceki sızıntılar cihazda dört taraftan mikro kavisli ekran kullanılacağını öne sürmüştü; bu da fotoğraftaki tasarım detaylarıyla örtüşüyor.

    Huawei Mate 70 Air, ince gövdesine 6.500 mAh batarya sığdıracak Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 70 Pro neler sunacak?

    Tam ölçüler henüz belli değil, ancak erken teknik bilgiler Mate 70 Air’in incelik yarışına girmeyeceğini gösteriyor. Bunun yerine Huawei, uzun pil ömrüne ağırlık veriyor. Telefonun 6 mm civarı gövdeye ve 6.500 mAh’lik dev bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu kapasite, iPhone Air’in 3.149 mAh’lik pilinin iki katından fazla. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği de sunulacak.

    Kamera tarafında da cihaz, diğer ince telefonlardan iddialı olacak. Sızıntılara ve canlı fotoğrafa göre Mate 70 Air; 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP periskop telefoto lenslerden oluşan üçlü kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca, renk doğruluğunu artırmak için çok spektrumlu bir sensörün de kullanılacağı belirtiliyor.

    Mate 70 Air’in 6 Kasım Perşembe günü tanıtılması bekleniyor. Huawei’nin son dönem lansmanlarında olduğu gibi, bu modelin de şimdilik sadece Çin’de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lada vega motor yağı kaç numara ps5 engellenen sahneye girdiğiniz için oyun kaydı durduruldu bira sıcakta bozulur mu ton balığının yanında ne yenir xfire metin2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum