Huawei Mate 70 Air, ince gövdesine 6.500 mAh batarya sığdıracak

Tam Boyutta Gör Huawei, Apple ve Samsung gibi üreticilerin yolundan giderecek ultra ince bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak, Mate 70 Air isimli model, rakiplerinden farklı olarak batarya kapasitesinden ödün vermeyecek.

Weibo’da paylaşılan bir fotoğraf, cihazın tasarımının Mate 70 Pro’ya oldukça benzediğini, yuvarlatılmış kenarlar ve hafif kavisli orta çerçevesiyle Galaxy S25 Edge gibi telefonlara kıyasla daha rahat bir tutuş sunduğunu gösteriyor. Görüntüde ekran net seçilmese de, daha önceki sızıntılar cihazda dört taraftan mikro kavisli ekran kullanılacağını öne sürmüştü; bu da fotoğraftaki tasarım detaylarıyla örtüşüyor.

Huawei Mate 70 Pro neler sunacak?

Tam ölçüler henüz belli değil, ancak erken teknik bilgiler Mate 70 Air’in incelik yarışına girmeyeceğini gösteriyor. Bunun yerine Huawei, uzun pil ömrüne ağırlık veriyor. Telefonun 6 mm civarı gövdeye ve 6.500 mAh’lik dev bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu kapasite, iPhone Air’in 3.149 mAh’lik pilinin iki katından fazla. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği de sunulacak.

Kamera tarafında da cihaz, diğer ince telefonlardan iddialı olacak. Sızıntılara ve canlı fotoğrafa göre Mate 70 Air; 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 8 MP periskop telefoto lenslerden oluşan üçlü kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca, renk doğruluğunu artırmak için çok spektrumlu bir sensörün de kullanılacağı belirtiliyor.

Mate 70 Air’in 6 Kasım Perşembe günü tanıtılması bekleniyor. Huawei’nin son dönem lansmanlarında olduğu gibi, bu modelin de şimdilik sadece Çin’de satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

