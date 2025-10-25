Huawei Mate 70 Air yolda: iPhone Air’a rakip mi geliyor?

Sızıntılar, cihazın kalınlığının yalnızca 6 milimetre civarında olacağını belirtiyor. Bu, Mate 70 Air’ı piyasadaki en ince amiral gemisi modellerden biri haline getirebilir. Diğer bir sızıntı kaynağı ise lansman tarihinin 29 Ekim Salı olacağını iddia ediyor. Bu da cihazın önümüzdeki hafta tanıtılma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Huawei’nin yeni modeli, eSIM’siz yapısıyla Çin pazarına özel olacak
Huawei’nin Mate 70 Air’ı yalnızca fiziksel SIM kart desteğiyle sunacağı ifade ediliyor. Bu karar, Çin pazarında eSIM teknolojisinin sınırlı kullanım oranı göz önüne alındığında oldukça mantıklı görünüyor. Zira Apple’ın yalnızca eSIM destekli iPhone Air modeli, Çinli kullanıcılar arasında bazı endişelere yol açmıştı. Bölgede eSIM teknolojisinin benimsenme oranı hâlen düşük seviyede seyrediyor. Örneğin Tayvan’da bu oran %1’in altında.
Son olarak donanım tarafında ise Mate 70 Air, 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak ve iki farklı depolama seçeneğiyle (256 GB veya 512 GB) satışa çıkacak. Ayrıca cihaz, kutudan çıktığı anda HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çalışacak.