Huawei Mate 70 Air yolda: iPhone Air’a rakip mi geliyor?

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Apple’ın kısa süre önce tanıttığı iPhone Air’ın ardından Huawei, kendi ultra ince akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni cihazı Huawei Mate 70 Air, yakın zamanda China Telecom’un veritabanında listelendi ve güvenilir kaynaklara göre resmi tanıtımın Ekim ayı sonunda yapılması bekleniyor.

Realme UI 7: Android 16 tabanlı yeni arayüz Kasım’da geliyor 6 gün önce eklendi

Sızıntılar, cihazın kalınlığının yalnızca 6 milimetre civarında olacağını belirtiyor. Bu, Mate 70 Air’ı piyasadaki en ince amiral gemisi modellerden biri haline getirebilir. Diğer bir sızıntı kaynağı ise lansman tarihinin 29 Ekim Salı olacağını iddia ediyor. Bu da cihazın önümüzdeki hafta tanıtılma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Huawei’nin yeni modeli, eSIM’siz yapısıyla Çin pazarına özel olacak

Huawei’nin Mate 70 Air’ı yalnızca fiziksel SIM kart desteğiyle sunacağı ifade ediliyor. Bu karar, Çin pazarında eSIM teknolojisinin sınırlı kullanım oranı göz önüne alındığında oldukça mantıklı görünüyor. Zira Apple’ın yalnızca eSIM destekli iPhone Air modeli, Çinli kullanıcılar arasında bazı endişelere yol açmıştı. Bölgede eSIM teknolojisinin benimsenme oranı hâlen düşük seviyede seyrediyor. Örneğin Tayvan’da bu oran %1’in altında.

Mate 70 Air’ın beklenen özelliklerinde değinecek olursak ise 6,9 inç büyüklüğünde, 18,8:9 en-boy oranına sahip geniş bir ekranla geleceği bildiriliyor. Arka tarafta ise Huawei’nin karakteristik XMAGE kamera modülü bulunuyor. Bu modül, kırmızı akçaağaç adı verilen özel bir lensle donatılmış 1/1,3 inçlik ana sensör barındırıyor. Bu yapı, düşük ışık performansını artırırken renk doğruluğunu da geliştiriyor.

Son olarak donanım tarafında ise Mate 70 Air, 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak ve iki farklı depolama seçeneğiyle (256 GB veya 512 GB) satışa çıkacak. Ayrıca cihaz, kutudan çıktığı anda HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çalışacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 70 Air yolda: iPhone Air’a rakip mi geliyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: