Huawei Mate 80 Pro, 26 Şubat’ta küresel pazara çıkıyor

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni amiral gemisi Mate 80 Pro modelini 26 Şubat tarihinde dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin doğruladığı bilgilere göre küresel lansman, İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenecek bir etkinlikle gerçekleştirilecek. Mate 80 Pro daha önce Kasım 2025’te Çin’de tanıtılmıştı ve bu yeni adım, cihazın Çin dışındaki pazarlara açılmasını resmileştiriyor. Aynı etkinlikte yeni nesil kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri de sahneye çıkacak.

Çin’den küresele: Mate serisi, uluslararası pazarlara geliyor

Mate 80 Pro’nun en dikkat çekici unsurlarından biri, arka bölümde konumlandırılan ve Çift Uzay Halkası olarak adlandırılan tasarım dili. Büyük dairesel kamera modülünü çevreleyen ikincil halka, cihazın arka yüzünde güçlü bir görsel kimlik oluşturuyor. Kamera tarafında ise Huawei’nin büyük sensörlere sahip gelişmiş üçlü bir kurulum sunduğu belirtiliyor. Sensör boyutunun artırılması, özellikle düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplanmasına ve daha yüksek dinamik aralığa olanak tanıyor. Donanım tarafındaki bu gelişmeler, markanın XMAGE görüntüleme algoritmasıyla destekleniyor. XMAGE, renk doğruluğu, kontrast dengesi ve sahne algılama optimizasyonu gibi yazılımsal iyileştirmelerle ham veriyi işleyerek nihai fotoğraf çıktısını şekillendiriyor.

Son olarak Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alan Mate 80 Pro, 6,75 inç boyutunda LTPO AMOLED bir panelle geliyor. Bu ekran FHD+ çözünürlük sunarken 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik yenileme hızına sahip. Statik bir görüntüde 1 Hz’e kadar düşebilen yenileme hızı, pil tüketimini azaltırken oyun veya hızlı kaydırma gibi senaryolarda 120 Hz’e çıkarak akıcılığı artırıyor.

