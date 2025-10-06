Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı
Sızdırılan fotoğraflarda, Mate 80 Pro olduğu düşünülen modelin arkasında dairesel ancak bu kez üçgen biçiminde konumlandırılmış üçlü kamera sistemi yer alıyor. Üstteki lensin periskop telefoto sensör olması beklenirken, alttaki iki lensin ana ve ultra geniş açılı kameralar olduğu tahmin ediliyor. Çift LED flaş modülleri kamera adasının yan kısımlarında bulunuyor ve tüm düzen metal görünümlü bir halka içinde yer alıyor.
Teknik tarafta Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek. Çin'de yeni tasarım dili, hem donanım hem de malzeme kalitesi açısından ise rekor satış rakamlarına ulaşması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...