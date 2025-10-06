Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yaklaşmakta olan Mate 80 serisine ait fotoğraflar paylaşıldı. Kasım ayında tanıtılacak seride dört farklı model yer alacak: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve Mate 80 RS. Yeni görüntüler ise, Huawei'nin özellikle arka kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı

Sızdırılan fotoğraflarda, Mate 80 Pro olduğu düşünülen modelin arkasında dairesel ancak bu kez üçgen biçiminde konumlandırılmış üçlü kamera sistemi yer alıyor. Üstteki lensin periskop telefoto sensör olması beklenirken, alttaki iki lensin ana ve ultra geniş açılı kameralar olduğu tahmin ediliyor. Çift LED flaş modülleri kamera adasının yan kısımlarında bulunuyor ve tüm düzen metal görünümlü bir halka içinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Mate 70 Pro'nun kare biçimli dört sensörlü kamera adasına kıyasla, Mate 80 Pro'daki bu üçgen yerleşim daha kompakt bir görünüme sahip. Görseller ayrıca beyaz, parlak sarı ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğini gösteriyor ancak lansmanla birlikte farklı tonların da sunulması muhtemel.

Huawei de ultra ince akıllı telefon akımına katılıyor 1 gün önce eklendi

Teknik tarafta Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek. Çin'de yeni tasarım dili, hem donanım hem de malzeme kalitesi açısından ise rekor satış rakamlarına ulaşması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: