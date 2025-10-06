Giriş
    Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler

    Huawei Mate 80 serisinin gerçek görüntüleri internete sızdı. Yeni tasarımda özellikle kamera adasında önemli değişiklikler bulunuyor. İşte ilk detaylar...      

    Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yaklaşmakta olan Mate 80 serisine ait fotoğraflar paylaşıldı. Kasım ayında tanıtılacak seride dört farklı model yer alacak: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve Mate 80 RS. Yeni görüntüler ise, Huawei'nin özellikle arka kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. 

    Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı

    Sızdırılan fotoğraflarda, Mate 80 Pro olduğu düşünülen modelin arkasında dairesel ancak bu kez üçgen biçiminde konumlandırılmış üçlü kamera sistemi yer alıyor. Üstteki lensin periskop telefoto sensör olması beklenirken, alttaki iki lensin ana ve ultra geniş açılı kameralar olduğu tahmin ediliyor. Çift LED flaş modülleri kamera adasının yan kısımlarında bulunuyor ve tüm düzen metal görünümlü bir halka içinde yer alıyor. 

    Huawei Mate 80 serisinin tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Mate 70 Pro'nun kare biçimli dört sensörlü kamera adasına kıyasla, Mate 80 Pro'daki bu üçgen yerleşim daha kompakt bir görünüme sahip. Görseller ayrıca beyaz, parlak sarı ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğini gösteriyor ancak lansmanla birlikte farklı tonların da sunulması muhtemel.

    Teknik tarafta  Huawei Mate 80 serisi, Kirin işlemci, 100W hızlı şarj desteği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tanıtılacak. Ancak uluslararası pazarda Android uygulama desteği sunmaması, kullanıcılar açısından cihazı kısıtlı hale getirmeye devam edecek. Çin'de yeni tasarım dili, hem donanım hem de malzeme kalitesi açısından ise rekor satış rakamlarına ulaşması muhtemel. 

