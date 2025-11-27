Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin Mate 80 lansmanı yalnızca yeni cihazları değil, aynı zamanda Kirin 9030 serisi işlemcileri de görünür hâle getirdi. Seride iki farklı yonga bulunuyor. Mate 80 ve bazı Mate 80 Pro standart Kirin 9030 ile üst segment için ayrılan Kirin 9030 Pro'dan güç alıyor. Huawei ise resmi ayrıntıları paylaşmasa da iki yonganın yapısal farkları netleşmeye başladı.

Kirin 9030 serisi netleşmeye başladı

Paylaşılan detaylara göre Kirin 9030 Pro, 9 çekirdekli CPU'nun yanında toplam 14 iş parçacığı sunuyor. Yapı önceki sızıntılarla uyumlu şekilde 2.75 GHz hızında bir ana çekirdek, 2.27 GHz’de çalışan dört performans çekirdeği ve 1.72 GHz hızında dört verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Standart Kirin 9030 ise yine 9 çekirdeğe sahip ancak 12 iş parçacığıyla geliyor.

Her iki yonga aynı ARMv8 CPU mimarisini kullanıyor ve grafik tarafında Maleoon 935 GPU’dan güç alıyor. Bu durum, aradaki farkın frekans ya da GPU tarafında değil, iş parçacığı mimarisinin düzeninde yoğunlaştığını doğruladı. Serinin üretim süreci tarafında da dikkat çekici bilgiler gündemde. Paylaşılan söylentiler, Kirin 9030 ailesinin SMIC'in N+3 (6nm) üretim süreciyle geliyor.

Huawei Mate 80 ve 80 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 2 gün önce eklendi

İş parçacığı sayısındaki artışın çoklu çekirdek performansını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki haftalarda yapılacak ek kıyaslamalarla daha net anlaşılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 80 sonrası Kirin 9030 serisinin detayları paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: