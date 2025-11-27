Huawei Mate 80 sonrası Kirin 9030 serisinin detayları paylaşıldı

Kirin 9030 serisi netleşmeye başladı
Paylaşılan detaylara göre Kirin 9030 Pro, 9 çekirdekli CPU'nun yanında toplam 14 iş parçacığı sunuyor. Yapı önceki sızıntılarla uyumlu şekilde 2.75 GHz hızında bir ana çekirdek, 2.27 GHz’de çalışan dört performans çekirdeği ve 1.72 GHz hızında dört verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Standart Kirin 9030 ise yine 9 çekirdeğe sahip ancak 12 iş parçacığıyla geliyor.
Her iki yonga aynı ARMv8 CPU mimarisini kullanıyor ve grafik tarafında Maleoon 935 GPU’dan güç alıyor. Bu durum, aradaki farkın frekans ya da GPU tarafında değil, iş parçacığı mimarisinin düzeninde yoğunlaştığını doğruladı. Serinin üretim süreci tarafında da dikkat çekici bilgiler gündemde. Paylaşılan söylentiler, Kirin 9030 ailesinin SMIC'in N+3 (6nm) üretim süreciyle geliyor.
İş parçacığı sayısındaki artışın çoklu çekirdek performansını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki haftalarda yapılacak ek kıyaslamalarla daha net anlaşılacak.