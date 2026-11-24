Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, yeni akıllı telefonu Mate 90 Air modelini resmi olarak duyurdu. Cihaz, ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 6.58 milimetre gövdeye sahip telefon; 7 inçlik OLED ekranı, 6500 miliamperlik bataryası ve Kirin 9020 işlemcisiyle geliyor. Üçlü arka kamera kurulumu sunan model, 66 watt hızlı şarj desteği ve yüksek oyun performansıyla öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 750 dolar olan cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.
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Huawei Mate 90 Air özellikleri ile neler sunuyor?
Mate 90 Air, Kirin 9020 işlemciyle geliyor. Bu çip, Mate 70 Air'e kıyasla tek çekirdekli CPU performansında %9, çok çekirdekli performansta ise %36 artış sağlıyor. GPU performansı da %18 oranında iyileştirilmiş. Mate 90 Air ayrıca önceki Air modeline kıyasla oyun performansını %30 artıran sorunsuz Ark Engine'i destekliyor, Ultra Space Content teknolojisi de ön plandaki görevleri hızlandırmak için bellek yükünü azaltıyor.
Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında yer alıyor. Huawei, 82 dB ses seviyesine sahip stereo hoparlörler dahil etmiş. Cihaz IP68 sertifikalı olmasıyla suya dayanıklı. Bu özellikler, eski Huawei Mate 70 Air ile birebir aynı olduğu için şaşırtıcı değil; hatta HiSilicon Kirin 9020 ARM işlemcisine kadar aynı. İsim ve mevcut renkler dışında, görünüşe göre kayda değer bir değişiklik yok.
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli