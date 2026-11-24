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Oynat Huawei, yeni akıllı telefonu Mate 90 Air modelini resmi olarak duyurdu. Cihaz, ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 6.58 milimetre gövdeye sahip telefon; 7 inçlik OLED ekranı, 6500 miliamperlik bataryası ve Kirin 9020 işlemcisiyle geliyor. Üçlü arka kamera kurulumu sunan model, 66 watt hızlı şarj desteği ve yüksek oyun performansıyla öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 750 dolar olan cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei Mate 90 Air resmi olarak tanıtıldı. Apple’ın en ince telefonu iPhone Air'den yalnızca bir milimetre daha kalın. Ancak Huawei, bu ekstra alanı iyi değerlendirerek, USB-C üzerinden 66 watt'a kadar şarjı destekleyen 6.500 mAh pilin yanı sıra üçlü kamera kurulumunu sığdırmış.

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Huawei Mate 90 Air özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Mate 90 Air, 1/1.3 inç sensörlü 5 MP f/1.8 ana kamera, 8MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ve optik görüntü sabitleme ve 3x zoom özellikli 12MP f/2.4 telefoto kamera ile donatılmış. 10.7 MP selfie kamerası ise ortada yer alan delikli kesimde bulunuyor. Telefon, 4000 nit’e kadar parlaklığa ulaşan 7 inç OLED ekrana sahip. Dikkat çekici bir detay ise ekranın kalem desteği sunması ancak kalem kutudan çıkmıyor.

Mate 90 Air, Kirin 9020 işlemciyle geliyor. Bu çip, Mate 70 Air'e kıyasla tek çekirdekli CPU performansında %9, çok çekirdekli performansta ise %36 artış sağlıyor. GPU performansı da %18 oranında iyileştirilmiş. Mate 90 Air ayrıca önceki Air modeline kıyasla oyun performansını %30 artıran sorunsuz Ark Engine'i destekliyor, Ultra Space Content teknolojisi de ön plandaki görevleri hızlandırmak için bellek yükünü azaltıyor.

Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında yer alıyor. Huawei, 82 dB ses seviyesine sahip stereo hoparlörler dahil etmiş. Cihaz IP68 sertifikalı olmasıyla suya dayanıklı. Bu özellikler, eski Huawei Mate 70 Air ile birebir aynı olduğu için şaşırtıcı değil; hatta HiSilicon Kirin 9020 ARM işlemcisine kadar aynı. İsim ve mevcut renkler dışında, görünüşe göre kayda değer bir değişiklik yok.

Huawei Mate 90 Air fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei Mate 90 Air, Çin'de 4999 yuan (750 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 12GB RAM ve 256GB depolama alanlı model için geçerli. 512GB depolama alanlı modelin fiyatı ise 5999 yuan (900 dolar) olarak açıklandı. Huawei, telefonun küresel pazara gelip gelmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Huawei Mate 90 Air tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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