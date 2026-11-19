Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, merakla beklenen en ince telefonu Mate 90 Air'ı 24 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, 7 inç kavisli ekranı, Kirin işlemcisi ve 6.800 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. 66 watt kablolu şarj desteği, HarmonyOS işletim sistemi ve üç farklı renk seçeneği sunan telefon, 12 gigabayt bellek seçenekleriyle mağazalarda listelendi. Modelin resmi satış fiyatı ve tüm detayları lansman günü netleşecek.
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Huawei Mate 90 Air'in tasarımı ve renkleri belli oldu
Huawei Mate 90 Air, Mate 90 serisinin tasarım çizgisini takip ediyor. Arka tarafta birleşik iki parçalı bir panel tasarımına ve üç kamerayla Kırmızı Akçaağaç renk sensörünü barındıran büyük dairesel kamera adasına yer veriliyor. Telefonun ön ve arka cam yüzeyleri de kavisli bir yapıyla yuvarlatılmış çerçeveye bağlanıyor. Bu tercih, son dönemde çoğu amiral gemisi modelde gördüğümüz düz kenarlı tasarımdan ayrılıyor.
Huawei'nin Vmall mağazasında listelenen Mate 90 Air, Gül Altın, Ay Gümüşü ve Obsidyen Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Daha önce yeşil renk seçeneğinden de söz edilmişti ancak bu renk henüz resmi listede yer almıyor. Bellek tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri doğrulandı. Daha önce gündeme gelen 16 GB RAM'li sürümler ise şimdilik mağaza listesinde bulunmuyor. Huawei, telefonun fiyatını henüz açıklamadı.
Huawei Mate 90 Air'in özellikleri neler olacak?
Teknik özellikler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Sızıntılara göre Mate 90 Air, 7 inç sınıfında 1.5K çözünürlüklü dört kenarı kavisli bir ekranla gelecek. İşlemci tarafında ise bellek seçeneğine bağlı olarak Kirin 9030 ve Kirin 9035 yonga setlerinin kullanılması bekleniyor. İddialara göre 12 GB RAM'li modeller Kirin 9030, 16 GB RAM'li sürümler ise Kirin 9035 işlemcisini taşıyacak.
Karşılaştırmak gerekirse önceki nesil Mate 70 Air, 6,6 mm kalınlığında bir gövde, 7 inç OLED ekran ve 6.500 mAh batarya ile gelmişti. Yeni modelin daha ince bir tasarıma rağmen daha büyük batarya kapasitesi sunabileceği konuşuluyor. Bu kapasite, 4.000 mAh seviyesinin altında kalan iPhone Air ve Galaxy S25 Edge gibi ince telefonlara kıyasla önemli bir avantaj olabilir.
Mate 90 serisinin başlangıç fiyatı 5.999 yuan seviyesinde olduğundan, Mate 90 Air'in de önceki nesilden daha yüksek bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ancak modelin resmi fiyatı henüz paylaşılmış değil.
Huawei Mate 90 Air, 24 Kasım'daki etkinlikte Mate X8 ve Watch Air ile birlikte tanıtılacak. Telefonun kesin teknik özellikleri ve fiyatı da bu etkinlikte netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: