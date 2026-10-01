Huawei Mate 90 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni amiral gemisi telefonları Mate 90 serisini Çin'de düzenlediği etkinlikle tanıttı. Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max ve RS Ultimate Design olmak üzere beş farklı modelden oluşan seri, yeni nesil Kirin işlemcilerin yanı sıra ekran, kamera, bağlantı ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler sunuyor. İşte Huawei Mate 90 özellikleri ve fiyatı...

Huawei Mate 90 Pro ve Pro Max neler sunuyor?

Serinin en üst modeli olan Mate 90 Pro Max, özellikle kamera sistemi, yüksek parlaklıktaki ekranı ve büyük bataryasıyla öne çıkıyor. Ayrıca özel bir harici kamera modülünü destekleyen Collector’s Edition seçeneğine sahip. Mate 90 Pro Max'in arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera, OIS destekli 50 megapiksellik RYYB sensör kullanıyor.

1/1,28 inç boyutundaki sensör, f/1.4 ile f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunuyor. Bunun yanında telefonda 200 megapiksellik RYYB periskop telefoto kamera yer alıyor. OIS destekli sensör 1/1,28 inç boyutunda ve 4x optik yakınlaştırma sunuyor. Bu kuruluma ise, 40 megapiksellik ultra geniş açı kamera ve üçüncü nesil Red Maple renk sensörü eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Ön tarafta ise 13 megapiksellik ultra geniş açı kamera ve 3D derinlik algılama sensörü bulunuyor. Huawei'nin sunduğu Mate 90 Pro Max Collector’s Edition ise, şirketin Ruiying Z10 harici kamera modülünü destekliyor olacak. Kendi 1 inçlik RYYB sensörüne sahip olan modül, 24-240 mm odak aralığında 10x sürekli optik yakınlaştırma sunuyor. Diyafram değeri ise f/2.0 ile f/4.5 arasında değişiyor.

12.000 nit göz alıcı ekran

Huawei Mate 90 Pro Max'in 6,9 inçlik çift katmanlı LTPO OLED ekranı 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Panelin maksimum parlaklığı ise 12.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Gücünü Kirin 9050 Pro işlemcisinden alan model HarmonyOS 7 ile çalışıyor. Burada dikkat çeken nokta, 12 GB RAM'li versiyonlarda Kirin 9050 işlemcisinin kullanılması.

Kirin 9050 Pro, yeni mimarisiyle transistor yoğunluğunu artırırken sistem genelinde önceki nesle kıyasla yüzde 31'e varan performans artışı sağlıyor. Ayrıca, işlemcinin hyper-threading ve oyunlarda donanım tabanlı ışın izleme teknolojisini de desteklediğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Telefon, 6.800 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC ve eSIM desteği de cihazın bağlantı özellikleri arasında yer alıyor. Huawei Mate 90 Pro Max; Crystal White, Emerald Green, Obsidian Black ve Rose Gold renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Collector’s Edition ise yalnızca Emerald Green renk seçeneğine sahip.

Kameralar daha da gelişti

Huawei Mate 90 Pro ise, Pro Max'e kıyasla 6,75 inç ekranla geliyor. Panel, çift katmanlı OLED, 2832 x 1280 çözünürlük, 1-120Hz LTPO olarak sunulacak. Pro sürümdeki en büyük fark ise yonga setinde. Kirin 9035 platformundan güç alan modele 50 MP RYYB ana kamera, 40 MP RYYB ultra geniş açı ve 50 MP RYYB telefoto/makro kamera ve OIS + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak Huawei Mate 90 RS Ultimate Design, serinin en premium modeli olarak satışa çıkacak. Modelde Kirin 9050 Pro yonga seti korunurken, titanyum koruma ve kamera adasında daha farklı görünüme sahip. Bağlantı tarafında tüm modeller eSIM desteği sunarken Pro Max, fiziksel SIM ve eSIM kombinasyonuyla dört SIM ve üç hat aktif kullanım özelliği getiriyor.

Wi-Fi ve hücresel bağlantıyı birleştiren yeni anten mimarisinin de sinyal gücünü 2 dB artırdığı belirtiliyor. Pro Max ve üzerindeki modellerde 30 milyar parametreli cihaz içi yapay zeka modeli bulunuyor. Xiaoyi Assistant ise çağrı yanıtlama, gerçek zamanlı çeviri, fotoğraf düzenleme ve video oluşturma gibi özellikler sunuyor.

Huawei Mate 90 serisi fiyatı

Huawei Mate 90: 5.999 yuan (894 dolar)

Mate 90 Pro: 6.999 yuan (1043 dolar)

Mate 90 Pro Max: 9.499 yuan (1416 dolar)

Mate 90 Pro Max Collector's Edition / RS Ultimate Design: 12.999 yuan (1838 dolar)

Huawei Mate 90 Pro Özellikleri

Ekran : 6,75 inç çift katmanlı OLED, 2832 x 1280 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM, P3 renk gamı

: 6,75 inç çift katmanlı OLED, 2832 x 1280 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM, P3 renk gamı İşlemci : Kirin 9035, donanım hızlandırmalı ışın izleme, Maleoon GPU

: Kirin 9035, donanım hızlandırmalı ışın izleme, Maleoon GPU Arka Kamera : 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 50 MP RYYB telefoto/makro kamera, F2.1 diyafram ve OIS + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası

: 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 50 MP RYYB telefoto/makro kamera, F2.1 diyafram ve OIS + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası Ön Kamera : 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü

: 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü RAM : 12 GB ve 16 GB

: 12 GB ve 16 GB Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1 TB

: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya : 6.600 mAh

: 6.600 mAh Şarj : 100W kablolu, 50W kablosuz

: 100W kablolu, 50W kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM, BeiDou uydu mesajlaşması

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM, BeiDou uydu mesajlaşması Ek özellikler : Dört cihazın birbirine yardımcı olarak ağ hızını artırmasını sağlayan çoklu cihaz iletişim paylaşımı

: Dört cihazın birbirine yardımcı olarak ağ hızını artırmasını sağlayan çoklu cihaz iletişim paylaşımı Dayanıklılık : IP68 ve IP69, üçüncü nesil Kunlun Glass, Kunlun玄武 mimarisi

: IP68 ve IP69, üçüncü nesil Kunlun Glass, Kunlun玄武 mimarisi İşletim Sistemi : HarmonyOS 7

: HarmonyOS 7 Ağırlık: Yaklaşık 222 gram

Huawei Mate 90 Pro Max Özellikleri

Ekran : 6,9 inç çift katmanlı OLED, 2848 x 1320 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, BT.2020 renk gamı, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM

: 6,9 inç çift katmanlı OLED, 2848 x 1320 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, BT.2020 renk gamı, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM İşlemci : Kirin 9050 Pro, 9 çekirdekli CPU, Maleoon 955 GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme

: Kirin 9050 Pro, 9 çekirdekli CPU, Maleoon 955 GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme Arka Kamera : 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS, 18 EV dinamik aralık + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 200 MP RYYB periskop telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası

: 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS, 18 EV dinamik aralık + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 200 MP RYYB periskop telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası Ön Kamera : 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü

: 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü RAM : 12 GB ve 16 GB

: 12 GB ve 16 GB Depolama : 512 GB ve 1 TB

: 512 GB ve 1 TB Batarya : 6.800 mAh

: 6.800 mAh Şarj : 100W kablolu, 50W kablosuz

: 100W kablolu, 50W kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM SIM : eSIM ve fiziksel SIM kombinasyonuyla dört SIM numarası ve üç hat aktif kullanım desteği

: eSIM ve fiziksel SIM kombinasyonuyla dört SIM numarası ve üç hat aktif kullanım desteği Uydu : BeiDou uydu mesajlaşması

: BeiDou uydu mesajlaşması Dayanıklılık : IP68 ve IP69, üçüncü nesil Kunlun Glass

: IP68 ve IP69, üçüncü nesil Kunlun Glass Ek özellikler : 30 milyar parametreli cihaz içi yapay zeka modeli, Xiaoyi AI özellikleri

: 30 milyar parametreli cihaz içi yapay zeka modeli, Xiaoyi AI özellikleri İşletim Sistemi : HarmonyOS 7

: HarmonyOS 7 Ağırlık: Yaklaşık 234 gram

Huawei Mate 90 RS Ultimate Design Özellikleri

Ekran : 6,9 inç çift katmanlı Full Color Linglong OLED, 2848 x 1320 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, BT.2020 renk gamı, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM

: 6,9 inç çift katmanlı Full Color Linglong OLED, 2848 x 1320 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 12.000 nit tepe parlaklık, BT.2020 renk gamı, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM İşlemci : Kirin 9050 Pro, Maleoon 955 GPU, LogicFolding mimarisi

: Kirin 9050 Pro, Maleoon 955 GPU, LogicFolding mimarisi Arka Kamera : 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS, 18 EV dinamik aralık + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 200 MP RYYB periskop telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası

: 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS, 18 EV dinamik aralık + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 200 MP RYYB periskop telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası Ön Kamera : 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü

: 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB, 1 TB ve 2 TB

: 512 GB, 1 TB ve 2 TB Batarya : 6.800 mAh

: 6.800 mAh Şarj : 100W kablolu, 50W kablosuz

: 100W kablolu, 50W kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM Uydu Bağlantısı : Tiantong uydu iletişimi + BeiDou uydu mesajlaşması

: Tiantong uydu iletişimi + BeiDou uydu mesajlaşması SIM : Dört SIM ve üç hat aktif kullanım desteği

: Dört SIM ve üç hat aktif kullanım desteği Dayanıklılık : Titanyum çerçeve, Basalt Kunlun Glass, IP68 ve IP69

: Titanyum çerçeve, Basalt Kunlun Glass, IP68 ve IP69 Ek özellikler : 30 milyar parametreli cihaz içi yapay zeka modeli, gelişmiş Xiaoyi AI, açık hava keşif modu

: 30 milyar parametreli cihaz içi yapay zeka modeli, gelişmiş Xiaoyi AI, açık hava keşif modu İşletim Sistemi : HarmonyOS 7

: HarmonyOS 7 Ağırlık: Yaklaşık 248 gram

Huawei Mate 90 neler sunuyor?

Serinin giriş modeli Huawei Mate 90, ön tarafında 6,75 inçlik düz bir ekranla geliyor. Panel 1,5K çözünürlük ve 1-120 Hz adaptif yenileme hızı sunarken, 1.440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma desteğine sahip. Ekran üçüncü nesil Kunlun Glass ile korunuyor. Gövdede ise Huawei'nin Xuanwu mimarisi kullanılıyor. Cihaz IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Mate 90'ın merkezinde Kirin 9030 işlemcisi yer alıyor. Huawei'nin kendi laboratuvar verilerine göre yeni işlemci, Mate 80'de kullanılan Kirin 9020'ye kıyasla genel cihaz performansında yüzde 27 artış sağlıyor. CPU performansı yüzde 13, GPU performansı yüzde 54 ve NPU performansı yüzde 13 oranında yükseliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında ise 6.600 mAh kapasite sunuluyor. Telefon 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Bağlantı tarafında StarLight E2.0, NFC ve USB 3.1 Gen 1 desteğinin yanı sıra Beidou uydu mesajlaşması bulunuyor. Telefon ayrıca dört cihaza kadar çoklu cihaz ağ paylaşımını destekliyor. Mate 90'ın arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Ana kamera, OIS destekli 50 megapiksellik RYYB sensöre sahip. 1/1,56 inç boyutundaki sensör, f/1.4 ile f/4.0 arasında sürekli değişken diyafram açıklığı sunuyor. Telefonda ayrıca OIS destekli 50 megapiksellik RYYB periskop telefoto kamera bulunuyor. Bu kamera 4x optik, 8x optik kalite yakınlaştırma sunuyor. Sistemi 40 megapiksellik ultra geniş açı kamera tamamlıyor.

Yazılım tarafında HarmonyOS 7 ile gelen Mate 90, Xiaoyi yardımcı özellikleri, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme, tetikleyici AI ve cihazlar arası paylaşım özelliklerini beraberinde getiriyor. Ayrıca Huawei, HarmonyOS 7 ekosisteminde 450 binden fazla uygulama ve hizmet bulunduğunu açıkladı. Huawei Mate 90, Kristal Yeşil, Kristal Pembe, Buz Beyazı ve Obsidyen Siyahı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Çin'deki başlangıç fiyatı ise 5.999 yuan olarak açıklandı.

Huawei Mate 90 özellikleri

Ekran : 6,75 inç OLED, 2832 x 1280 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM, P3 renk gamı

: 6,75 inç OLED, 2832 x 1280 çözünürlük, 1-120Hz LTPO, 300Hz dokunmatik örnekleme, 1.440Hz PWM, P3 renk gamı İşlemci : Kirin 9030, Maleoon GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme

: Kirin 9030, Maleoon GPU, donanım hızlandırmalı ışın izleme Arka Kamera : 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 50 MP RYYB telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası

: 50 MP RYYB ana kamera, F1.4-F4.0 değişken diyafram, OIS + 40 MP RYYB ultra geniş açı + 50 MP RYYB telefoto, OIS, yaklaşık 4x optik zoom + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası Ön Kamera : 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü

: 13 MP ultra geniş açı kamera, 3D derinlik sensörü RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB, 512 GB ve 1 TB

: 256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya : 6.600 mAh

: 6.600 mAh Şarj : 66W kablolu, 50W kablosuz

: 66W kablolu, 50W kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM, BeiDou uydu mesajlaşması

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, eSIM, BeiDou uydu mesajlaşması Dayanıklılık : IP68, 6 metreye kadar suya dayanıklılık; IP69 yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı suya dayanıklılık

: IP68, 6 metreye kadar suya dayanıklılık; IP69 yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı suya dayanıklılık Güvenlik : Yan tarafında parmak izi okuyucu, 3D yüz tanıma

: Yan tarafında parmak izi okuyucu, 3D yüz tanıma İşletim Sistemi : HarmonyOS 7

: HarmonyOS 7 Ağırlık: Yaklaşık 217 gram

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Huawei Mate 90 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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