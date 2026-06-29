Huawei Mate 90 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı: Beklenenden erken geliyor

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Tam Boyutta Gör Huawei, amiral gemisi akıllı telefon takviminde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre şirket, normalde kasım ayında tanıttığı Mate serisinin yeni üyelerini bu kez daha erken duyurmayı planlıyor. Peki Huawei Mate 90 serisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Eylül ayında sahneye çıkabilir

Sektörde güvenilir paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı RuryRen, Huawei Mate 90 ailesinin Eylül 2026'da tanıtılacağını bildirdi. Bu gerçekleşirse Mate serisi, son yıllardaki kasım lansman geleneğini yaklaşık iki ay öne çekmiş olacak. Böylece Huawei, Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasının beklendiği dönemde doğrudan rekabete girebilir.

Sızıntıda, temmuz ve ağustos aylarında da bazı yeni Huawei modellerinin tanıtılacağı belirtiliyor. Bu cihazların hangi seriye ait olduğu paylaşılmazken, daha önce gündeme gelen Pura 90s serisinin ise iptal edildiği iddia ediliyor. Kaçıranlar için Huawei, 2026 yılı içerisinde Pura 90 serisini kademeli olarak piyasaya sürmüştü.

Pura 90 Pro ve Pro Max modelleri nisan ayında Kirin 9030S işlemcisiyle tanıtılırken, standart Pura 90 modeli ise mayıs ayında Kirin 9010S yongasıyla satışa çıkmıştı. Şirket, böylece kendi geliştirdiği Kirin platformuna yatırım yapmayı sürdürmüş oldu.

Yeni Mate 90 serisinin de bu gelişimin devamını temsil etmesi bekleniyor. Sızıntılara göre yeni modellerde daha yüksek enerji verimliliği, geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri ve HarmonyOS ile daha sıkı entegrasyon sunan güncellenmiş Kirin platformu kullanılacak.

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Huawei'nin ürünlerini yıl içine yayarak tanıtma stratejisi, şirketin amiral gemisi segmentindeki görünürlüğünü daha uzun süre korumasını sağlayabilir. Ancak Mate 90 serisinin tanıtım tarihi ve teknik özellikleri konusunda şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

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