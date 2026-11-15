Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı

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Oynat Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X8’in tasarımını resmi olarak paylaştı. Dairesel kamera modülüyle öne çıkan modelin 8,15 inçlik daha büyük bir iç ekranla gelmesi bekleniyor. Kirin 9050 Pro işlemcisinden güç alacağı iddia edilen cihaz, esnek cam teknolojisi ve 16 GB’a kadar RAM seçenekleriyle performans çıtasını yükseltecek. Beş farklı renkle sergilenecek olan telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei Mate X8, şirketin katlanabilir telefon serisinin sekizinci yıl dönümüne özel hazırladığı videoda ilk kez görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, yeni katlanabilir telefonun hem kapalı hem de açık durumdaki tasarımını ortaya koyarken arka taraftaki dairesel kamera modülünü de gözler önüne serdi. Huawei, bu paylaşımla cihazın dış görünüşünü doğrulamış olsa da teknik özellikler, fiyat ve lansman tarihi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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Huawei Mate X8 işlemcisi ve bellek seçenekleriyle nasıl bir yükseltme sunacak?

Yayınlanan videoda Mate X8'in genel tasarım anlayışının önceki nesillerden büyük ölçüde ayrılmadığı görülüyor. Huawei, Mate X serisinde tercih ettiği içe doğru katlanan mekanizmayı yeni modelde de koruyor. Bu tasarım sayesinde cihaz kapatıldığında ana ekran gövdenin içerisinde kalırken dış tarafta kullanılabilir bir ekran bulunuyor. Arka bölümde konumlandırılan dairesel kamera adası ise Huawei'nin önceki katlanabilir modellerinde benimsediği tasarım çizgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Mate X8'in genel görünümü, özellikle Huawei Mate X7 modelini hatırlatan detaylar taşıyor. Şirketin paylaştığı görüntüler, cihazın katlanmış ve açılmış durumdaki fiziksel oranlarını karşılaştırmaya da imkân tanıyor. Bununla birlikte video, menteşe mekanizmasının yapısı, ekran çerçevelerinin kalınlığı veya kamera sensörlerinin yerleşimi gibi ayrıntıları teknik açıdan değerlendirmek için yeterli bilgi sunmuyor. Huawei'nin şimdilik yalnızca tasarımı ön plana çıkarması, cihazın donanım tarafındaki belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Sızıntılarda yer alan ekran bilgileri ise Mate X8'in önceki modele kıyasla bazı boyut değişiklikleriyle gelebileceğine işaret ediyor. İddialara göre telefonun dış ekranı yaklaşık 6,5 inç, iç ekranı ise 8,15 inç büyüklüğünde olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Mate X7, 8 inç büyüklüğünde bir iç ekranla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla yeni modelin ana ekranında yaklaşık 0,15 inçlik bir büyüme söz konusu olabilir.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan bir diğer ayrıntı, Mate X8'in iç ekranında UTG (Ultra Thin Glass) olarak bilinen ultra ince cam teknolojisinin kullanılabileceği yönünde. Katlanabilir telefonlarda kullanılan bu malzeme, esnek ekran yapısının korunmasına yardımcı olurken geleneksel camlara kıyasla katlanma gereksinimlerine daha uygun bir çözüm sunuyor.

Performans tarafında Huawei Mate X8'in Kirin 9050 Pro işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Söz konusu işlemcinin şirketin LogicFolding 3D mimarisi üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Huawei Mate X7 modelinde ise Kirin 9030 Pro işlemcisi kullanılıyor. Bu nedenle yeni modelde Kirin 9050 Pro tercih edilirse işlemci tarafında nesiller arası bir yükseltme yapılması beklenebilir.

Bellek ve depolama seçenekleri konusunda da farklı yapılandırmaların gündemde olduğu görülüyor. Sızıntılara göre Mate X8, standart ve koleksiyoncu sürümü olmak üzere iki farklı versiyonla sunulabilir. Standart modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı öne sürülüyor. Koleksiyoncu sürümünde ise 16 GB RAM ile 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçeneklerinin bulunabileceği belirtiliyor.

Renk seçenekleri de sızıntılarda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. İddialara göre her iki sürüm için Danxia Turuncu, Qingshan Brokar, Xueyu Beyaz, Cangqiong Siyah ve Zijin olmak üzere beş farklı renk seçeneği hazırlanıyor. Ancak bu renklerin resmi adlandırmaları ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz doğrulanmış değil.

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Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı

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