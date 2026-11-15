Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı

    Huawei Mate X8'in ilk tasarım görüntüleri paylaşıldı. İşte dairesel kamera modülü ve katlanabilir ekranıyla dikkat çeken modelin beklenen teknik özellikleri:   

    Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei Mate X8, şirketin katlanabilir telefon serisinin sekizinci yıl dönümüne özel hazırladığı videoda ilk kez görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, yeni katlanabilir telefonun hem kapalı hem de açık durumdaki tasarımını ortaya koyarken arka taraftaki dairesel kamera modülünü de gözler önüne serdi. Huawei, bu paylaşımla cihazın dış görünüşünü doğrulamış olsa da teknik özellikler, fiyat ve lansman tarihi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

    Huawei Mate X8 işlemcisi ve bellek seçenekleriyle nasıl bir yükseltme sunacak?

    Yayınlanan videoda Mate X8'in genel tasarım anlayışının önceki nesillerden büyük ölçüde ayrılmadığı görülüyor. Huawei, Mate X serisinde tercih ettiği içe doğru katlanan mekanizmayı yeni modelde de koruyor. Bu tasarım sayesinde cihaz kapatıldığında ana ekran gövdenin içerisinde kalırken dış tarafta kullanılabilir bir ekran bulunuyor. Arka bölümde konumlandırılan dairesel kamera adası ise Huawei'nin önceki katlanabilir modellerinde benimsediği tasarım çizgisinin devam ettiğini gösteriyor.

    Mate X8'in genel görünümü, özellikle Huawei Mate X7 modelini hatırlatan detaylar taşıyor. Şirketin paylaştığı görüntüler, cihazın katlanmış ve açılmış durumdaki fiziksel oranlarını karşılaştırmaya da imkân tanıyor. Bununla birlikte video, menteşe mekanizmasının yapısı, ekran çerçevelerinin kalınlığı veya kamera sensörlerinin yerleşimi gibi ayrıntıları teknik açıdan değerlendirmek için yeterli bilgi sunmuyor. Huawei'nin şimdilik yalnızca tasarımı ön plana çıkarması, cihazın donanım tarafındaki belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

    Sızıntılarda yer alan ekran bilgileri ise Mate X8'in önceki modele kıyasla bazı boyut değişiklikleriyle gelebileceğine işaret ediyor. İddialara göre telefonun dış ekranı yaklaşık 6,5 inç, iç ekranı ise 8,15 inç büyüklüğünde olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Mate X7, 8 inç büyüklüğünde bir iç ekranla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla yeni modelin ana ekranında yaklaşık 0,15 inçlik bir büyüme söz konusu olabilir.

    Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan bir diğer ayrıntı, Mate X8'in iç ekranında UTG (Ultra Thin Glass) olarak bilinen ultra ince cam teknolojisinin kullanılabileceği yönünde. Katlanabilir telefonlarda kullanılan bu malzeme, esnek ekran yapısının korunmasına yardımcı olurken geleneksel camlara kıyasla katlanma gereksinimlerine daha uygun bir çözüm sunuyor. 

    Performans tarafında Huawei Mate X8'in Kirin 9050 Pro işlemcisinden güç alacağı iddia ediliyor. Söz konusu işlemcinin şirketin LogicFolding 3D mimarisi üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Huawei Mate X7 modelinde ise Kirin 9030 Pro işlemcisi kullanılıyor. Bu nedenle yeni modelde Kirin 9050 Pro tercih edilirse işlemci tarafında nesiller arası bir yükseltme yapılması beklenebilir.

    Bellek ve depolama seçenekleri konusunda da farklı yapılandırmaların gündemde olduğu görülüyor. Sızıntılara göre Mate X8, standart ve koleksiyoncu sürümü olmak üzere iki farklı versiyonla sunulabilir. Standart modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı öne sürülüyor. Koleksiyoncu sürümünde ise 16 GB RAM ile 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçeneklerinin bulunabileceği belirtiliyor.

    Renk seçenekleri de sızıntılarda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. İddialara göre her iki sürüm için Danxia Turuncu, Qingshan Brokar, Xueyu Beyaz, Cangqiong Siyah ve Zijin olmak üzere beş farklı renk seçeneği hazırlanıyor. Ancak bu renklerin resmi adlandırmaları ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz doğrulanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    1
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski a2 ehliyet kaç cc sürer parkta alkol içmenin cezası thermo sulidin likit jel yorumlar su pompası çalışıyor ama su basmıyor gruppal güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum