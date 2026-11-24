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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, katlanabilir ekranlı telefon serisinin yeni üyesi Mate X8 modelini duyurdu. Cihaz, katlama izini en aza indiren özel menteşesi, 8.2 inçlik iç ekranı ve güçlü Kirin 9050 Pro işlemcisiyle öne çıkıyor. 6200 mAh kapasiteli bataryası, yüksek ekran parlaklığı ve gelişmiş kamera sistemiyle teknoloji tutkunlarına üst düzey bir deneyim vadediyor. Beş farklı renk seçeneğiyle Çin'de satışa sunulan model, 1951 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei’nin katlanabilir akıllı telefon serisi sekizinci yıla girerken bu yıla özgü hazırlanan Huawei Mate X8 katlanabilir telefon modeli bunun şerefine sınıfında rekabeti tavana çıkaracak özelliklerle donatılmış.

Huawei Mate X8 özellikleri ve fiyatı

6.54 inçlik 2444 x 1132 piksel çift katman OLED dış ekran

8.2 inçlik 2424 x 2340 piksel OLED iç ekran

Kirin 9050 Pro yonga seti

50MP+50MP+40MP arka kamera

8MP ön kamera

6200mAh batarya, 66W hızlı şarj

Huawei Mate X8 ilk kez görüntülendi: Tasarım ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Huawei Mate X8 katlanabilir telefon modeli katlama izlerine karşı ileri seviye teknolojilerle desteklenmiş. UTG ultra ince cam teknolojisi katlama izlerini en aza indirirken 0.1mm manyetik kompozit kullanan menteşe, katlamalara karşı yüzde 140 dayanıklılık artışı ve katlamadan sonra yüzde 99.9 aynı konuma gelme desteği sunuyor. İç ekran düzlemi de yüzde 90 iyileştirilerek katlama yükseklik farkı 15 mikrona kadar indirilmiş.

Dış ekran yüzde 1 ortalama resim seviyesinde 12000 nit değerine çıkabilirken yüzde 20 ortalama resim seviyesinde ise 6000 nit değerine çıkabiliyor. Ekranda 120Hz LTPO değişken tazeleme hızı, HDR Vivid renk desteği ve 1.07 milyar renk yer alıyor.

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İç ekran ise 120Hz LTPO değişken tazeleme hızı, 1440Hz PWM karartma oranı, yüzde 1 lokal pik parlaklıkta 8000 nit, yüzde 20 lokal pik parlaklıkta 4500 nit değerler, 1 nit dip değer şeklinde özellikler sunuyor. Telefon açıldığında 4.2mm kalınlık değerine ulaşıyor.

Kirin 9050 Pro yonga seti ise önceki nesle göre yüzde 31 performans artışı ile geliyor. Yeni grafik birimi daha gelişmiş ışın izleme sunarken yüzde 140 daha hızlı Da Vinci nöral işlem birimi de yapay zekâ özelliklerini hızlandırıyor. Batarya 50W kablosuz hızlı şarj, 7.5W kablolu ters şarj ve 5W kablosuz ters şarj imkânı sunuyor.

Huawei Mate X8 fiyatı ve çıkış tarihi

Huawei Mate X8 12GB/256GB – 1951$

Huawei Mate X8 12GB/512GB – 2102$

Huawei Mate X8 16GB/512GB Collector’s Edition – 2402$

Huawei Mate X8 16GB/1TB Collector’s Edition – 2552$

Huawei Mate X8 16GB/2TB Collector’s Edition – 3152$

Huawei Mate X8 katlanabilir akıllı telefon modeli 5 farklı renk seçeneğiyle Çin pazarında satışa sunulmuş durumda.

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Huawei Mate X8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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