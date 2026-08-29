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    Huawei Mate XT 2 yeni katlanma şekliyle ortaya çıktı

    Huawei Mate XT 2 katlanabilir akıllı telefon modeli U şeklinde kapanıp açılan yeni tasarım yapısıyla yine sektörde ses getirecek. Tanıtımını yakında yapılması bekleniyor.

    Huawei Mate XT 2 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli adımlar atan Huawei, sınırlı satışı olsa da Z şeklinde üçe katlanabilir Huawei Mate XT ile sektöre damga vurmuştu. Firma Huawei Mate XT 2 modeli ile yeni bir anlayışa geçiş yapıyor.

    Huawei Mate XT 2 geliyor

    Firmanın paylaştığı yeni tanıtım görsellerine göre Huawei Mate XT 2 modeli Z şeklinde değil U şeklinde. Yani iki kenardaki ekranlar ana ekranın üzerine kapanıyor. Yine ilk olarak sol değil sağ ekran açılıyor. Bu tasarım iç ekranı daha korunaklı hale getiriyor. Ayrıca ön kamera hap şeklinde daha geniş bir alana sahip. Bu alanda yüz tanıma sisteminin de olacağı belirtiliyor.

    Cihaza Kırın 9030S yonga seti güç verecek. Pura 90 serisinde de yer alan bu işlemci 1+3+4 özelleştirilmiş çekirdek dizilimine sahip. Maleoon 935F grafik birimi işe 933MHz seviyesinde çalışıyor. Ayrıca cihaz HarmonyOS 7 ile çalışan ilk telefon olabilir. Ark Engine yapay zekası işe 2 trilyon ekran kaynaklı öğrenim verisine sahip ve ilk kez doğrudan sistem içerisine entegre edilmiş.

    Huawei ilk paylaşımlarını yapmış olsa da henüz Huawei Mate XT 2 ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor. Muhtemelen çok uçuk bir fiyat etiketi ile karşımıza olacak. Bununla birlikte kısa süre önce üçe katlanabilir telefonunu piyasaya süren Samsung’a bariz bir üstünlük kurmuş durumda.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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