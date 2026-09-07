Açıldığında kalınlığı sadece 3,5 mm! Huawei Mate XT 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Huawei, üçe katlanabilir akıllı telefon serisinin yeni üyesi Mate XT 2 modelini tanıttı. Geçen yıl tanıtılan ilk modelinden farklı olarak içe doğru katlanan Huawei Mate XT 2, yeni işlemci ve gizlilik ekranıyla dikkat çekiyor. İşte Huawei Mate XT 2 için merak edilen özellikleri ve fiyatı:

Huawei Mate XT 2 neler sunuyor 🤔

Mate XT 2, önceki modeldeki dışa doğru katlanan yapı yerine içe doğru katlanan yeni bir tasarım kullanıyor. Telefon tamamen açıldığında 10,2 inçlik büyük bir OLED ekran ortaya çıkıyor. Panel 3K çözünürlük, 12,8:9 en-boy oranı, 1-120Hz LTPO adaptif yenileme hızı ve yüksek frekanslı PWM karartma desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz katlandığında 6,5 inçlik dış ekran kullanıma alınıyor. 2442 x 1140 çözünürlüğündeki bu panel, 6.500 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. Dış ekranda selfie kamerası ve yüz tanıma sensörleri için geniş bir bölüm bulunurken yansımayı azaltan kaplama da kullanılıyor.

Huawei, menteşe ve ekran yapısını da baştan tasarladı. Mate XT 2 katlandığında 12,3 mm, tamamen açıldığında ise yalnızca 3,5 mm kalınlığa sahip. 299 gram ağırlığındaki model, şirketin açıklamasına göre dünyanın en hafif üçe katlanabilir telefonu. Ayrıca IP58 ve IP59 sertifikalarıyla toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor.

Donanım seviyesinde gizlilik ekranı

Dış ekranda kullanılan bazalt camın önceki nesle göre düşmelere karşı 30 kat, çizilmelere karşı 16 kat daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. İç ekranın dayanıklılığının ise yüzde 200 artırıldığı belirtiliyor.

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Mate XT 2'nin en önemli yeniliklerinden biri ise Lingdun gizlilik ekranı. Huawei'nin katlanabilir telefonlarda ilk kez sunduğu bu donanım tabanlı sistem, ekranın yan açılardan görülmesini zorlaştırıyor. Samsung’un kullandığı gizlilik ekranına benziyor. Bağımsız çift piksel yapısı sayesinde dış ekrana iki kez dokunarak veya akıllı kontrol tuşuna basarak görüş açısı daraltılabiliyor. Ayrıca dış paneller dik konuma getirilerek fiziksel bir görüş engeli oluşturulabiliyor.

Bu arada ilginç bir şekilde Mate XT 2 de EKG analizi de bulunuyor. Bu özellik aynı zamanda Çinli düzenleyiciler tarafından Sınıf II tıbbi cihaz olarak sertifikalandırılmış durumda.

Kameralar daha da gelişti

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Kamera sistemi 18 EV ultra yüksek dinamik aralık sunan 50 MP RYYB ana kameradan oluşuyor. F1.49 ile F4.0 arasında değişebilen diyaframa sahip sensörde optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunuyor. Buna 3,5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP RYYB periskop telefoto ve 40 MP RYYB ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Dördüncü sensör ise Huawei'nin üçüncü nesil Red Maple çok spektrumlu renk kamerası. Huawei, bu kameranın renk doğruluğunu önceki nesle göre yüzde 95 iyileştirdiğini belirtiyor.

İşlemcide yüzde 42’lik artış

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Telefonun gerekli duyduğu güç ise Kirin 9050 Pro ile karşılanıyor. Bu çip, Huawei'nin açıklamasına göre Mate XTs'e kıyasla yüzde 42 daha yüksek genel performans sunuyor. Tek çekirdek performansı yüzde 24, çok çekirdek performansı yüzde 52 artarken Ma Liang GPU'nun grafik oluşturma performansı yüzde 142 yükseliyor.

NPU tarafında ise toplam 30 milyar parametreli, 2 milyar aktif parametreye sahip uç tabanlı Mixture-of-Experts modeli kullanılıyor. Balong modem, uydu üzerinden çağrı ve mesajlaşmayı da yine destekliyor.

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İşletim sistemi tarafında ise HarmonyOS 7 yer alıyor. Üçe katlanan ekran için özel çoklu görev özellikleri getiren HarmonyOS 7, üç uygulamayı aynı anda yan yana çalıştırabiliyor veya bilgisayar benzeri bir çalışma alanı oluşturabiliyor. İşletim sistemi ayrıca yapay zeka destekli içerik üretimi, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modeline sahip Celia asistanı ve HarmonyOS Intelligence çatısı altında çeşitli yapay zeka ajanları sunuyor.

Huawei Mate XT 2 teknik özellikleri neler ❓

Ekran : 10,2 inç iç OLED, 3K çözünürlük, 12,8:9 en-boy oranı, 1-120Hz LTPO; 6,5 inç dış ekran, 2442 x 1140 çözünürlük, 6.500 nit tepe parlaklık

: 10,2 inç iç OLED, 3K çözünürlük, 12,8:9 en-boy oranı, 1-120Hz LTPO; 6,5 inç dış ekran, 2442 x 1140 çözünürlük, 6.500 nit tepe parlaklık İşlemci : Kirin 9050 Pro, LogicFolding mimarisi; Ma Liang GPU ve Da Vinci NPU

: Kirin 9050 Pro, LogicFolding mimarisi; Ma Liang GPU ve Da Vinci NPU Arka Kamera : 50 MP RYYB ana kamera, F1.49-F4.0 değişken diyafram, OIS + 50 MP RYYB periskop telefoto, 3,5x optik zoom + 40 MP RYYB ultra geniş açı + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası

: 50 MP RYYB ana kamera, F1.49-F4.0 değişken diyafram, OIS + 50 MP RYYB periskop telefoto, 3,5x optik zoom + 40 MP RYYB ultra geniş açı + üçüncü nesil Red Maple renk kamerası Ön Kamera : İç ve dış tarafta 8 MP selfie kamerası, yüz tanıma sensörleri

: İç ve dış tarafta 8 MP selfie kamerası, yüz tanıma sensörleri Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB RAM : 16 GB

: 16 GB Batarya : 5.600 mAh

: 5.600 mAh Şarj : 66W kablolu, 50W kablosuz

: 66W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

Huawei Mate XT 2 fiyatı ve çıkış tarihi 📌

Tam Boyutta Gör Huawei Mate XT 2, Çin'de tüm versiyonlarda 16 GB RAM ile satışa sunulacak ve oldukça pahalı olacak. 16 GB + 256 GB model 19.999 yuan (2.979 dolar), 16 GB + 512 GB model 21.999 yuan (3.277 dolar), 16 GB + 1 TB model 23.999 yuan (3.575 dolar) fiyatla satışa çıkacak.

Lingdun gizlilik ekranına sahip 16 GB + 1 TB sürüm 24.999 yuan (3.724 dolar), 16 GB + 2 TB Collector Edition ise 29.999 yuan olacak. Collector Edition paketinde ekran kalemi seti bulunuyor.

Huawei ayrıca 499 yuan değerindeki döner standlı kılıfı ücretsiz sunuyor. M-Pen 3 Mini ise 1.199 yuan karşılığında ayrıca satın alınabilecek.

Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master, 13 Eylül'de Çin'de satışa çıkacak.

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Huawei Mate XT 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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