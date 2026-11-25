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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, katlanabilir ekranlı yeni dizüstü bilgisayarı MateBook Fold S'i tanıttı. Gücünü Kirin XE90 işlemciden alan cihaz, 14.7 inç ana OLED ekranının yanında arka kapağında 3.5 inçlik ikinci bir panel sunuyor. Klavyesiz 639 gram olan model, HarmonyOS 7 işletim sistemi, gelişmiş yapay zeka özellikleri, 32 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Farklı renk seçeneklerine sahip bilgisayarın başlangıç fiyatı 2 bin 250 dolar olarak açıklandı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei, 14.7 inç 120Hz katlanabilir OLED ekran, ikinci bir OLED ekran ve Kirin XE90 işlemciye sahip MateBook Fold S'i tanıttı. Katlanabilir dizüstü bilgisayar, klavye hariç 639 gram ağırlığında ve 32GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı ile geliyor.

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Huawei MateBook Fold S katlanabilir dizüstü bilgisayar neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör MateBook Fold S, 14.7 inç katlanabilir OLED dokunmatik ekrana sahip. Panel, 3240 x 2160 çözünürlük, 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 1600 nit’e kadar parlaklık sunuyor. Kısmen katlandığında, ekranın her iki yarısı da 2160 x 1620 piksel çözünürlük ve 4:3 en boy oranıyla 10.2 inç ölçülerinde oluyor. Daha büyük 18 inç MateBook Fold 2026'dan farklı olarak, yeni modelin arka panelinde ikinci bir ekran bulunuyor. 3.5 inç kare OLED panel, 980 x 980 piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2500 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Desteklenen uygulamalarda iç ve dış ekran arasında geçiş yapılabiliyor.

Huawei, dizüstü bilgisayara Kirin XE90 işlemcisini yerleştirmiş. Soğutma sistemi, bir fan ve çift sirkülasyonlu buhar odası kullanıyor.

Dizüstü bilgisayar, klavye olmadan yalnızca 639 gram ağırlığında ve açıldığında 6.49 mm, katlandığında ise 12.98 mm kalınlığında.Huawei, katlanabilir ekran için titanyum alaşımlı menteşe mili, karbon fiber bileşenler ve ultra ince cam (UTG) kulanmış. Dahil edilen katlanabilir klavye ise 186 gram ağırlığında, 1.5 mm tuş hareket mesafesine sahip ve yerleşik dokunmatik yüzeye sahip. Dizüstü bilgisayar kalemle de kullanılabiliyor.

Huawei'nin yeni katlanabilir dizüstü bilgisayarı, 66W şarjı destekleyen 46 Wh'lik bataryadan güç alıyor. Her iki USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası da 66W'a kadar ters şarjı destekliyor, biri DisplayPort girişi ve çıkışını da destekliyor. Çift bant Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0, kablosuz bağlantıyı sağlıyor.

Huawei MateBook Fold S'te ikinci nesil Red Maple renk sensörünün yanı sıra 50MP arka kamera, 12MP ön kamera, yüz tanıma için de ayrı 1MP kızılötesi kamera bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, parmak izi sensörü, dört hoparlör ve dört mikrofon ile donatılmış.

MateBook Fold S, HarmonyOS 7.0 yazılımı üzerinde çalışıyor. Huawei, Xiaoyi yapay zeka asistanına çoklu belge analizi, storyboard oluşturma ve uyumlu akıllı telefondan dizüstü bilgisayarı kontrol etme özelliği de dahil olmak üzere yeni özellikler eklediğini belirtti.

Huawei MateBook Fold S fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei MateBook Fold S, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Çin'deki fiyatlandırma şu şekilde:

16GB RAM + 256 GB depolama: 14.999 yuan (2.250 $)

16GB RAM + 512 GB depolama: 16.999 yuan (2.551 $)

24GB RAM + 512 GB depolama: 18.999 yuan (2.851 $)

32GB RAM + 1 TB depolama: 22.999 yuan (3.451 $)

Huawei ayrıca 24.999 yuan (3.751 dolar) fiyatla sınırlı sayıda üretilen Shang Xia ortak markalı özel sürüm de sunuyor. Tüm konfigürasyonlar klavye ve koruyucu kılıf içerirken, 32GB modellerde ayrıca kalem de geliyor. Huawei'nin resmi mağazasında standart konfigürasyonların 10 Aralık'tan önce, sınırlı sayıda üretilen versiyonun ise 28 Kasım'dan önce gönderileceği belirtiliyor. Küresel satışa sunulma tarihi henüz açıklanmadı.

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Huawei MateBook Fold S tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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