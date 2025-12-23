2.5K 120Hz ekranlı tablet Huawei MatePad 11.5 (2026) tanıtıldı

Huawei MatePad 11.5 (2026) özellikleri ile neler sunuyor?
Standart sürüm Kirin T82B işlemciyle çalışırken, soft light sürümü Kirin T82 çipini kullanıyor. Her iki model de dahili 3D ısı dağıtım sisteminden yararlanarak çoklu görev ve uzun kullanımda sorunsuz performans sunuyor. Tablet, HarmonyOS 5.1 sistemi üzerinde çalışıyor ve Huawei'nin AI Health Learning 2 sistemini entegre ederek çocuk modu, çalışma modu, göz koruma modu ve rahatsız etme modu gibi modların yanı sıra ebeveyn kontrolleri sunuyor.
Huawei MatePad 11.5 (2026), 1080p video desteği sunan f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 13MP arka kameraya sahip. Ön tarafta ise video görüşmeleri, dersler ve selfie'ler için uygun f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP kamera bulunuyor. Huawei, tableti 10.100 mAh'lik bataryayla donatarak 14 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Bataya, 40W hızlı şarjı destekliyor.
MatePad 11.5 (2026), Huawei Histen 9.0 ile ayarlanmış dörtlü hoparlör, çift mikrofon ve çift antenli Wi-Fi 6 ile geliyor. Tablet, çoklu cihaz iş birliğini ve üçüncü nesil Huawei M-Pencil ve akıllı klavye gibi isteğe bağlı aksesuarları destekliyor.
Huawei MatePad 11.5 (2026) fiyatı ne kadar?
- Standart: 8GB + 128GB: 1799 yuan (255 dolar)
- Soft Light: 8GB + 128GB: 2099 yuan (298 dolar)
- Soft Light: 8GB + 256GB: 2299 yuan (326 dolar)
- Soft Light: 12GB + 256GB: 2599 yuan (369 dolar)
- Full Network: 8GB + 256GB: 2799 yuan (397 dolar)
Huawei MatePad 11.5" (2026) özellikleri
- Ekran: 11.5 inç, 2456x1600, 256 PPI, 600 nit, IPS
- İşlemci: Kirin T82B (standart) / Kirin T82 (soft light)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 5.1
- Bellek: 8/12 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB
- Arka kamera: 13 MP, f/1.8, otomatik odaklama, 1080P video
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0, 1080P video
- Batarya: 10.100 mAh, 40W hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 6, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, USB-C
- Ses: 4 hoparlör, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0
- Boyut ve ağırlık: 177.5 × 262.6 × 6.1 mm, 515 g