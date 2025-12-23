2.5K 120Hz ekranlı tablet Huawei MatePad 11.5 (2026) tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, öğrenme, eğlence ve genel kullanım için tasarlanmış, HarmonyOS işletim sistemli MatePad 11.5 (2026) tabletini tanıtarak tablet serisini yeniledi.

Huawei Nova 15 Ultra & Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Huawei MatePad 11.5 (2026) özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör MatePad 11.5 (2026), 2456x1600 piksel çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip 11.5 inç IPS LCD ekranla donatılmış. Ekran, 60Hz, 90Hz ve 120Hz adaptif yenileme hızını ve 600 nit'e kadar parlaklığı destekliyor. Ancak, Huawei iki ekran türü sunuyor: Standart ve Soft Light Edition. İkincisi, yansımayı %60 oranında azaltan nano-işlemeli yansıma önleyici teknolojiye sahip bir ekran kullanıyor. Ayrıca doğal ışığı simüle etmek ve görsel yorgunluğu azaltmak için dairesel polarizasyon kullanıyor. Her iki sürüm de TÜV Rheinland sertifikalı. Soft Light Edition ek olarak SGS Düşük Görsel Yorgunluk 2.1 sertifikasına sahip.

Standart sürüm Kirin T82B işlemciyle çalışırken, soft light sürümü Kirin T82 çipini kullanıyor. Her iki model de dahili 3D ısı dağıtım sisteminden yararlanarak çoklu görev ve uzun kullanımda sorunsuz performans sunuyor. Tablet, HarmonyOS 5.1 sistemi üzerinde çalışıyor ve Huawei'nin AI Health Learning 2 sistemini entegre ederek çocuk modu, çalışma modu, göz koruma modu ve rahatsız etme modu gibi modların yanı sıra ebeveyn kontrolleri sunuyor.

Huawei MatePad 11.5 (2026), 1080p video desteği sunan f/1.8 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 13MP arka kameraya sahip. Ön tarafta ise video görüşmeleri, dersler ve selfie'ler için uygun f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP kamera bulunuyor. Huawei, tableti 10.100 mAh'lik bataryayla donatarak 14 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Bataya, 40W hızlı şarjı destekliyor.

MatePad 11.5 (2026), Huawei Histen 9.0 ile ayarlanmış dörtlü hoparlör, çift mikrofon ve çift antenli Wi-Fi 6 ile geliyor. Tablet, çoklu cihaz iş birliğini ve üçüncü nesil Huawei M-Pencil ve akıllı klavye gibi isteğe bağlı aksesuarları destekliyor.

Huawei MatePad 11.5 (2026) fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Huawei MatePad 11.5 (2026), mavi, gri, gümüş ve mor renk seçeneğiyle geliyor. MatePad 11.5 (2026) modeli, 1799 yuan (255 dolar) başlangıç fiyatıyla geliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

Standart: 8GB + 128GB: 1799 yuan (255 dolar)

Soft Light: 8GB + 128GB: 2099 yuan (298 dolar)

Soft Light: 8GB + 256GB: 2299 yuan (326 dolar)

Soft Light: 12GB + 256GB: 2599 yuan (369 dolar)

Full Network: 8GB + 256GB: 2799 yuan (397 dolar)

Huawei MatePad 11.5" (2026) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 11.5 inç, 2456x1600, 256 PPI, 600 nit, IPS

: 11.5 inç, 2456x1600, 256 PPI, 600 nit, IPS İşlemci : Kirin T82B (standart) / Kirin T82 (soft light)

: Kirin T82B (standart) / Kirin T82 (soft light) İşletim sistemi : HarmonyOS 5.1

: HarmonyOS 5.1 Bellek : 8/12 GB RAM

: 8/12 GB RAM Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Arka kamera: 13 MP, f/1.8, otomatik odaklama, 1080P video

13 MP, f/1.8, otomatik odaklama, 1080P video Ön kamera: 8 MP, f/2.0, 1080P video

8 MP, f/2.0, 1080P video Batarya : 10.100 mAh, 40W hızlı şarj

: 10.100 mAh, 40W hızlı şarj Bağlantı : WiFi 6, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, USB-C

: WiFi 6, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2, USB-C Ses : 4 hoparlör, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0

: 4 hoparlör, 2 mikrofon, HUAWEI Histen 9.0 Boyut ve ağırlık: 177.5 × 262.6 × 6.1 mm, 515 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: