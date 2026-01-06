Huawei MatePad 11.5 S 2026 Türkiye'de satışa çıkıyor: Ön sipariş hediyeleri belli oldu

Fiyatı 14 Ocak'ta belli olacak
Huawei MatePad 11.5 S 2026, 14 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Tabletin fiyatı henüz bilinmiyor. Lansman kampanyasına özel olarak ön sipariş döneminde 99 TL depozito ödemesi yapan müşteriler 1.900 TL değerinde indirim kazanıyor. MatePad 11.5 S 2026 ile birlikte Klavye, M-Pencil 3 ve kablosuz Mouse hediye ediliyor. Ayrıca 5-13 Ocak tarihinde lansman kampanyasına katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.
Yeni Huawei MatePad 11.5 S özellikleri
HarmonyOS 4.3 işletim sistemi yüklü gelen tablette 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj özelliği mevcut. MatePad Pro serisinde kullanılan M-Pencil 3 ve M-Pencil Pro kalem desteği ile yüksek hassasiyetli yazı ve çizim yapılabiliyor. Kalemi tabletin sağ üstüne manyetik olarak yerleştirerek şarj edebiliyorsunuz. Lansman dönemine özel olarak klavye, kalem ve Bluetooth fare hediye ediliyor.