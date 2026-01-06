Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei MatePad 11.5 S 2026 Türkiye'de satışa çıkıyor: Ön sipariş hediyeleri belli oldu

    Huawei'in yüksek satış başarısı yakalayan MatePad 11.5 S modeli yenilendi. Yeni Huawei MatePad 11.5 S için lansman kampanyası başladı. Tabletin yanında çok sayıda hediye veriliyor.

    Huawei MatePad 11.5 S 2026 satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’in yeni tableti MatePad 11.5 S 2026 için lansman kampanyası başladı. 14 Ocak'ta ön siparişe sunulacak tabletin yanında klavye, Mouse ve WATCH Fit 2 hediye ediliyor.

    Fiyatı 14 Ocak'ta belli olacak

    Huawei MatePad 11.5 S 2026, 14 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Tabletin fiyatı henüz bilinmiyor. Lansman kampanyasına özel olarak ön sipariş döneminde 99 TL depozito ödemesi yapan müşteriler 1.900 TL değerinde indirim kazanıyor. MatePad 11.5 S 2026 ile birlikte Klavye, M-Pencil 3 ve kablosuz Mouse hediye ediliyor. Ayrıca 5-13 Ocak tarihinde lansman kampanyasına katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.

    Yeni Huawei MatePad 11.5 S özellikleri

    Huawei MatePad 11.5 S 2026 satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Huawei MatePad 11.5 S’de yansıma önleyici özellikli PaperMatte ekran teknolojisine yer veriliyor. E-kitap modu bulunuyor. 11.5 inç boyutunda, 2.8K çözünürlüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran kullanılıyor.

    HarmonyOS 4.3 işletim sistemi yüklü gelen tablette 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj özelliği mevcut. MatePad Pro serisinde kullanılan M-Pencil 3 ve M-Pencil Pro kalem desteği ile yüksek hassasiyetli yazı ve çizim yapılabiliyor. Kalemi tabletin sağ üstüne manyetik olarak yerleştirerek şarj edebiliyorsunuz. Lansman dönemine özel olarak klavye, kalem ve Bluetooth fare hediye ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kompresyon testi kombi bacası uzun olursa ne olur onlyfans ücretsiz görme vestel tv en iyi görüntü ayarları aşti kızılay arası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum