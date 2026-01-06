Huawei MatePad 11.5 S 2026 Türkiye'de satışa çıkıyor: Ön sipariş hediyeleri belli oldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Huawei’in yeni tableti MatePad 11.5 S 2026 için lansman kampanyası başladı. 14 Ocak'ta ön siparişe sunulacak tabletin yanında klavye, Mouse ve WATCH Fit 2 hediye ediliyor.

Fiyatı 14 Ocak'ta belli olacak

Huawei MatePad 11.5 S 2026, 14 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Tabletin fiyatı henüz bilinmiyor. Lansman kampanyasına özel olarak ön sipariş döneminde 99 TL depozito ödemesi yapan müşteriler 1.900 TL değerinde indirim kazanıyor. MatePad 11.5 S 2026 ile birlikte Klavye, M-Pencil 3 ve kablosuz Mouse hediye ediliyor. Ayrıca 5-13 Ocak tarihinde lansman kampanyasına katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara Watch Fit 2 hediye ediyor.

Yeni Huawei MatePad 11.5 S özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Huawei MatePad 11.5 S’de yansıma önleyici özellikli PaperMatte ekran teknolojisine yer veriliyor. E-kitap modu bulunuyor. 11.5 inç boyutunda, 2.8K çözünürlüğünde ve 144 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran kullanılıyor.

HarmonyOS 4.3 işletim sistemi yüklü gelen tablette 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. 8.800 mAh batarya ve 40W hızlı şarj özelliği mevcut. MatePad Pro serisinde kullanılan M-Pencil 3 ve M-Pencil Pro kalem desteği ile yüksek hassasiyetli yazı ve çizim yapılabiliyor. Kalemi tabletin sağ üstüne manyetik olarak yerleştirerek şarj edebiliyorsunuz. Lansman dönemine özel olarak klavye, kalem ve Bluetooth fare hediye ediliyor.

