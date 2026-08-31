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Tam Boyutta Gör Huawei, ayın başında Çin'de tanıttığı yeni MatePad Pro 2026 modelini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni tabletin 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek global lansman etkinliğinde tanıtılacağını doğruladı. Huawei'nin etkinliği yalnızca yeni tabletle sınırlı kalmayacak. Huawei Watch 6, Watch GT 7 serisi, Watch D3, Nova 16 Pro ve FreeBuds Neo modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor

MatePad Pro 2026'nın Çin'de satışa sunulan versiyonu, 12,2 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Tabletin işlemci tarafında ise Huawei'nin Kirin T93 yonga seti yer alıyor. 8 çekirdekli işlemci, 2 x 2.75 GHz, 6 x 2.27 GHz ve 4 x 1.72 GHz çekirdeklerine sahip.

Yeni tablet, 12 GB RAM ile sunulurken depolama kapasitesi 512 GB'a kadar çıkıyor. Cihazda ayrıca 10.400 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kamera tarafında MatePad Pro 2026'nın arkasında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 MP'lik bir kamera yer alıyor.

Küresel pazarda satışa sunulacak MatePad Pro 2026'nın, Çin versiyonuyla tamamen aynı teknik özelliklere sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Huawei, 2 Eylül'deki etkinlikte MatePad Pro 2026'nın küresel versiyonuna ilişkin tüm detayları açıklayacak. MatePad Pro 2026'nın Çin'de açıklanan özellikleri şöyle:

Ekran: 12,2 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 144 Hz

İşlemci: Kirin T93

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB'a kadar

Arka kamera: 50 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 10.400 mAh

Şarj: 66W

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Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

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