Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

    Huawei, Çin'de tanıttığı MatePad Pro 2026'yı yeni bir küresel etkinlikte dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor. Tabletin teknik özellikleri de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

    Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei, ayın başında Çin'de tanıttığı yeni MatePad Pro 2026 modelini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni tabletin 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek global lansman etkinliğinde tanıtılacağını doğruladı. Huawei'nin etkinliği yalnızca yeni tabletle sınırlı kalmayacak. Huawei Watch 6, Watch GT 7 serisi, Watch D3, Nova 16 Pro ve FreeBuds Neo modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

    Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor

    MatePad Pro 2026'nın Çin'de satışa sunulan versiyonu, 12,2 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Tabletin işlemci tarafında ise Huawei'nin Kirin T93 yonga seti yer alıyor. 8 çekirdekli işlemci, 2 x 2.75 GHz, 6 x 2.27 GHz ve 4 x 1.72 GHz çekirdeklerine sahip. 

    Yeni tablet, 12 GB RAM ile sunulurken depolama kapasitesi 512 GB'a kadar çıkıyor. Cihazda ayrıca 10.400 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kamera tarafında MatePad Pro 2026'nın arkasında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 MP'lik bir kamera yer alıyor.

    Küresel pazarda satışa sunulacak MatePad Pro 2026'nın, Çin versiyonuyla tamamen aynı teknik özelliklere sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı.  Huawei, 2 Eylül'deki etkinlikte MatePad Pro 2026'nın küresel versiyonuna ilişkin tüm detayları açıklayacak. MatePad Pro 2026'nın Çin'de açıklanan özellikleri şöyle:

    • Ekran: 12,2 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 144 Hz
    • İşlemci: Kirin T93
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB'a kadar
    • Arka kamera: 50 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 10.400 mAh
    • Şarj: 66W

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba kullanmak zor mu fiat egea 1.3 multijet urban plus harp okulu yorumları hare likör komi garson farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum