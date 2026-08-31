Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Huawei MatePad Pro 2026 globale geliyor
MatePad Pro 2026'nın Çin'de satışa sunulan versiyonu, 12,2 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Tabletin işlemci tarafında ise Huawei'nin Kirin T93 yonga seti yer alıyor. 8 çekirdekli işlemci, 2 x 2.75 GHz, 6 x 2.27 GHz ve 4 x 1.72 GHz çekirdeklerine sahip.
Yeni tablet, 12 GB RAM ile sunulurken depolama kapasitesi 512 GB'a kadar çıkıyor. Cihazda ayrıca 10.400 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kamera tarafında MatePad Pro 2026'nın arkasında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 8 MP'lik bir kamera yer alıyor.
Küresel pazarda satışa sunulacak MatePad Pro 2026'nın, Çin versiyonuyla tamamen aynı teknik özelliklere sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Huawei, 2 Eylül'deki etkinlikte MatePad Pro 2026'nın küresel versiyonuna ilişkin tüm detayları açıklayacak. MatePad Pro 2026'nın Çin'de açıklanan özellikleri şöyle:
- Ekran: 12,2 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 144 Hz
- İşlemci: Kirin T93
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB'a kadar
- Arka kamera: 50 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 10.400 mAh
- Şarj: 66W
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim