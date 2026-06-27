Huawei MatePad Pro Max neler sunuyor? Sadece 4.7mm!

Bu videoda Huawei'nin yeni tableti Huawei MatePad Pro Max PaperMatte Edition modeline yakından bakıyoruz. Dünyanın en ince 13.2 inç tabletlerinden biri olan bu tableti sizler nasıl buldunuz?

Bu videoda Huawei'nin 13.2 inç Flexible OLED PaperMatte ekranıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi tableti hakkında konuşuyoruz. Sadece 4.7 mm inceliğe sahip olan Huawei MatePad Pro Max; 144 Hz ekran yenileme hızı, 1600 nit parlaklık değeri, 6 hoparlörlü ses sistemi ve üretkenlik özellikleriyle tablet deneyimini farklılaştıran bir ürün olmuş.

Peki Huawei MatePad Pro Max PaperMatte Edition gerçekten alınmaya değer mi? PaperMatte ekran teknolojisi günlük kullanımda ne kadar fark yaratıyor? Çizim, not alma, multimedya tüketimi ve profesyonel kullanım senaryolarında sunduğu deneyimi bu videoda detaylı olarak değerlendiriyoruz. Huawei MatePad Pro Max hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler!

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