    Dünyanın en ince tableti Huawei MatePad Pro Max tanıtıldı

    Huawei MatePad Pro Max, 4.7 mm inceliğinde tasarımı ve büyük bataryasıyla dünyanın en ince tableti. Apple, Samsung değil, artık en ince tablet unvanını Huawei taşıyor.

    Huawei, Bangkok lansman etkinliğinde yeni Huawei Watch Fit 5 Pro ve Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition dahil yeni giyilebilir cihazlarının yanı sıra Huawei MatePad Pro Max olarak adlandırılan yeni amiral gemisi tableti tanıttı.

    Yeni MatePad Pro Max, Huawei'nin en yeni premium tableti ve inceliği ile dikkat çekiyor. Yalnızca 4.7 mm kalınlığında ve 499 gram ağırlığında. Huawei, MatePad Pro Max'in dünyanın en ince ve en hafif amiral gemisi tableti olduğunu söylüyor.

    Huawei MatePad Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?

    MatePad Pro Max, 3K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklığı ve 1440Hz PWM Karartma sunan 13.2 inç esnek OLED PaperMatte ekrana sahip. Huawei, PaperMatte teknolojisinin parlamayı azalttığını ve parlak ortamlarda görünürlüğü iyileştirdiğini söylüyor. Çerçeveler de 3.55 mm ile alışılmadık derecede ince. 12 MP ön kamera sistemi çerçeve içine gizlenmiş. Arkada ise 50 MP kamera bulunuyor.

    MatePad Pro Max, klavye aksesuarlarını ve kalem girişini destekliyor. Huawei, tabletin PC düzeyinde verimlilik için tasarlandığını söylüyor. Bu arada, tablet, MatePad Pro 2025 modeline göre %20 daha yüksek performans ve %30 daha iyi ısı dağılımı sunuyor.

    İnce yapısına rağmen Huawei, tek şarjla 14 saatten fazla video izleme imkanı sağlayan 10.400 mAh’lik batarya yerleştirmiş. Ses içinse dört sürücülü bas ve dört mikrofonlu altı hoparlörlü bir kurulum sunuluyor.

    Huawei MatePad Pro Max fiyatı ne kadar?

    Huawei MatePad Pro Max iki farklı modelde piyasaya sürülüyor: 12GB RAM 256 GB depolama ve 12GB RAM 512 GB depolama. Tabletin fiyatı 1399 eurodan başlıyor ve mavi ile uzay grisi renk seçeneği mevcut.

    Huawei MatePad Pro Max özellikleri

    • Ekran: 13.2 inç, 3000x2000, 1600 nit, Flexible OLED PaperMatte
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Kamera: 50MP (arka), 12MP (ön)
    • Batarya: 10.400 mAh, 66W hızlı şarj, 40W kablolu ters şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.1
    • Ses: 4x mikrofon, 6x hoparlör, Huawei Sound
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3
    • Boyut ve ağrlık: 289.34 x 196.34 x 4.7 mm, 509 g

