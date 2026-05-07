Dünyanın en ince tableti Huawei MatePad Pro Max tanıtıldı

Yeni MatePad Pro Max, Huawei'nin en yeni premium tableti ve inceliği ile dikkat çekiyor. Yalnızca 4.7 mm kalınlığında ve 499 gram ağırlığında. Huawei, MatePad Pro Max'in dünyanın en ince ve en hafif amiral gemisi tableti olduğunu söylüyor.
Huawei MatePad Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?
MatePad Pro Max, klavye aksesuarlarını ve kalem girişini destekliyor. Huawei, tabletin PC düzeyinde verimlilik için tasarlandığını söylüyor. Bu arada, tablet, MatePad Pro 2025 modeline göre %20 daha yüksek performans ve %30 daha iyi ısı dağılımı sunuyor.
İnce yapısına rağmen Huawei, tek şarjla 14 saatten fazla video izleme imkanı sağlayan 10.400 mAh’lik batarya yerleştirmiş. Ses içinse dört sürücülü bas ve dört mikrofonlu altı hoparlörlü bir kurulum sunuluyor.
Huawei MatePad Pro Max fiyatı ne kadar?
Huawei MatePad Pro Max özellikleri
- Ekran: 13.2 inç, 3000x2000, 1600 nit, Flexible OLED PaperMatte
- Bellek: 12 GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Kamera: 50MP (arka), 12MP (ön)
- Batarya: 10.400 mAh, 66W hızlı şarj, 40W kablolu ters şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6.0, USB-C 3.1
- Ses: 4x mikrofon, 6x hoparlör, Huawei Sound
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3
- Boyut ve ağrlık: 289.34 x 196.34 x 4.7 mm, 509 g