Huawei Mesh X1 Pro yönlendirici ülkemizde satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Huawei patronu tarafından Bahar aylarında tanıtılan Huawei Router X1 Pro ya da Mesh X1 Pro ülkemizde de satışa sunuluyor. Yapılan özel lansmanda Türkiye fiyatına dair resmi bilgiler paylaşıldı.

Huawei Mesh X1 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Mesh X1 Pro firmanın Lingxi anten sistemi sayesinde gövdeyi saran 11 anteni ile ev içerisinde 360 derece kapsama alanı sunuyor. Yine Lingxiao işlemcisi ile kullanıcı sayısı ve yük tespiti yapılarak yapay zekâ ile optimizasyon sağlanıyor.

Çift bant Wi-Fi 7 bağlantısı ve parazitli alanların etrafından yönlendiren Preamble Puncture özelliği ile en verimli bağlantılar elde ediliyor. Game Turbo oyun modu ve HarmonyOS 4 işletim sistemi ile Huawei Mesh X1 Pro modeli 5999TL fiyat etiketine sahip.

