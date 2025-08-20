Giriş
    Huawei Mesh X1 Pro yönlendirici ülkemizde satışa sunuldu

    Huawei Mesh X1 Pro yönlendiricisi yapay zekâ destekli optimizasyon ve verimlilik odaklı Huawei Lingxi anten sistemi ile ortalama bir fiyattan ülkemizde satışa sunuluyor. 

    Huawei Mesh X1 Pro Tam Boyutta Gör
    Huawei patronu tarafından Bahar aylarında tanıtılan Huawei Router X1 Pro ya da Mesh X1 Pro ülkemizde de satışa sunuluyor. Yapılan özel lansmanda Türkiye fiyatına dair resmi bilgiler paylaşıldı. 

    Huawei Mesh X1 Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Mesh X1 Pro firmanın Lingxi anten sistemi sayesinde gövdeyi saran 11 anteni ile ev içerisinde 360 derece kapsama alanı sunuyor. Yine Lingxiao işlemcisi ile kullanıcı sayısı ve yük tespiti yapılarak yapay zekâ ile optimizasyon sağlanıyor. 

    Çift bant Wi-Fi 7 bağlantısı ve parazitli alanların etrafından yönlendiren Preamble Puncture özelliği ile en verimli bağlantılar elde ediliyor. Game Turbo oyun modu ve HarmonyOS 4 işletim sistemi ile Huawei Mesh X1 Pro modeli 5999TL fiyat etiketine sahip. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

