Huawei eSIM destekli mobil modemini duyurdu

Huawei Mobile WiFi 5 eSIM
Huawei Mobile WiFi 5 eSIM modeli hem eSIM hem de fiziksel SIM kart ile kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Tek bir internet tarifeniz varsa standart SIM kart ile modemi kullanabilirsiniz. Eğer geçişli tarifeniz varsa bu kez eSIM modülü China Mobile ve China Unicom operatörleri arasında sinyal durumuna göre otomatik olarak geçiş yapabiliyor.
Sadece 2.4GHz Wi-Fi ile interneti dağıtan modem 300Mbps hızlarına ulaşabiliyor. 16 cihaza aynı anda bağlanabilen modem 2400mAh bataryası ile 9 saate kadar kullanım sunabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasından kontrol edilebilen mobil modem 44$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: