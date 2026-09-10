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    Huawei eSIM destekli mobil modemini duyurdu

    Huawei Mobile WiFi 5 eSIM mobil modem hem eSIM modülü hem de fiziksel SIM kart yuvası sayesinde kullanıcılara oldukça geniş bir internet seçeneği sunuyor.       

    Huawei Mobile WiFi 5 eSIM Tam Boyutta Gör
    Bugün akıllı telefonlar hotspot görevini fazlasıyla yerine getirse de son dönemde mobil modemlere olan ilgi giderek yükseliyor. Huawei eSIM trendini de göz önüne alarak yeni bir mobil modem satışa sunuyor.

    Huawei Mobile WiFi 5 eSIM

    Huawei Mobile WiFi 5 eSIM modeli hem eSIM hem de fiziksel SIM kart ile kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Tek bir internet tarifeniz varsa standart SIM kart ile modemi kullanabilirsiniz. Eğer geçişli tarifeniz varsa bu kez eSIM modülü China Mobile ve China Unicom operatörleri arasında sinyal durumuna göre otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

    Sadece 2.4GHz Wi-Fi ile interneti dağıtan modem 300Mbps hızlarına ulaşabiliyor. 16 cihaza aynı anda bağlanabilen modem 2400mAh bataryası ile 9 saate kadar kullanım sunabiliyor. Huawei Smart Life uygulamasından kontrol edilebilen mobil modem 44$ fiyat etiketine sahip.

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