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Tam Boyutta Gör Huawei, 2024 yılında tanıttığı Mate XT Ultimate ile üçe katlanabilir akıllı telefon segmentinin öncüsü olmuştu. Şimdi ise şirketin bu tasarım anlayışını kapaklı katlanabilir telefonlara da taşımayı planladığı görülüyor. Paylaşılan yeni bir patent, piyasada henüz benzeri bulunmayan dikey üçe katlanabilir bir telefon konseptini ortaya koyuyor.

Üçe katlanarak oldukça kompakt boyuta ulaşıyor

Patent çizimlerine göre cihaz, Mate XT Ultimate'ta olduğu gibi iki menteşe kullanarak kompakt bir form faktörüne dönüşebiliyor. Huawei'nin gelecekte Pura serisine dahil edebileceği düşünülen bu tasarım, katlandığında oldukça küçük bir yapıya kavuşuyor.

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S şeklindeki cihaz açıldığında geniş bir ekran sunarken, ekran gerektiğinde üçte bir boyutuna kadar küçültülebiliyor. Patent belgelerinde ayrıca, telefon katlı durumdayken sinyal kaybını azaltmaya yardımcı olan özel bir koruma mekanizmasından da söz ediliyor.

Şimdilik bu tasarım yalnızca patent aşamasında bulunuyor ve Huawei'nin ürünü ticari bir modele dönüştürüp dönüştürmeyeceği bilinmiyor.

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Huawei'nin dikey olarak üçe katlanan telefon patenti ortaya çıktı

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