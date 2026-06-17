Huawei'nin dikey olarak üçe katlanan telefon patenti ortaya çıktı

Üçe katlanarak oldukça kompakt boyuta ulaşıyor
Patent çizimlerine göre cihaz, Mate XT Ultimate'ta olduğu gibi iki menteşe kullanarak kompakt bir form faktörüne dönüşebiliyor. Huawei'nin gelecekte Pura serisine dahil edebileceği düşünülen bu tasarım, katlandığında oldukça küçük bir yapıya kavuşuyor.
S şeklindeki cihaz açıldığında geniş bir ekran sunarken, ekran gerektiğinde üçte bir boyutuna kadar küçültülebiliyor. Patent belgelerinde ayrıca, telefon katlı durumdayken sinyal kaybını azaltmaya yardımcı olan özel bir koruma mekanizmasından da söz ediliyor.
Şimdilik bu tasarım yalnızca patent aşamasında bulunuyor ve Huawei'nin ürünü ticari bir modele dönüştürüp dönüştürmeyeceği bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: