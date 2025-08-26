Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı
Huawei ile SAIC’in ortak geliştirdiği Shangjie H5 ön satışa çıktı. 23 Eylül’de piyasaya sürülmesi planlanan model, 23.600 dolardan başlayan fiyatıyla hem elektrikli hem de EREV seçenekleri sunuyor.
Huawei’nin akıllı sürüş teknolojilerini SAIC’in üretim tecrübesiyle buluşturan H5, markanın en yeni akıllı sürüş destek sistemi Huawei ADS 4 ile donatılıyor.
Aracın dış tasarımında yeni nesil elektrikli modellerde sıkça görülen kapalı ön panjur dikkat çekerken, merkezde güncel Shangjie logosu öne çıkıyor. Tavan üzerine yerleştirilen LiDAR sistemi, aydınlatmalı marka logosu ve akıllı sürüşe işaret eden mavi ışıklar da tasarımın karakterini vurguluyor.
İç mekânda dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı ön plana çıkarken, üç kollu sportif direksiyon simidi, kablosuz şarj ünitesi ve panoramik cam tavan gibiözellikler dikkat çekiyor. Arka yolcular için ise orta kol dayama ve bağımsız bir eğlence ekranı bulunuyor.