Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei ile SAIC’in ortak geliştirdiği Shangjie H5, bugün düzenlenen HarmonyOS Akıllı Mobilite Sonbahar Yeni Ürün Lansmanı etkinliğinde tanıtılarak ön satışa çıktı. Yaklaşık 23.600 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulan model, 23 Eylül’de resmi olarak piyasaya çıkacak.

Huawei’nin akıllı sürüş teknolojilerini SAIC’in üretim tecrübesiyle buluşturan H5, markanın en yeni akıllı sürüş destek sistemi Huawei ADS 4 ile donatılıyor.

Aracın dış tasarımında yeni nesil elektrikli modellerde sıkça görülen kapalı ön panjur dikkat çekerken, merkezde güncel Shangjie logosu öne çıkıyor. Tavan üzerine yerleştirilen LiDAR sistemi, aydınlatmalı marka logosu ve akıllı sürüşe işaret eden mavi ışıklar da tasarımın karakterini vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Yan profilde gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kollarıyla dikkat çeken model; 4780 milimetre uzunluğa, 1910 milimetre genişliğe ve 1664 milimetre yüksekliğe sahip. Arka bölümde ise boydan boya uzanan LED stop grubu, ortasında konumlandırılmış Shangjie logosuyla modern bir görünüm sunuyor.

İç mekânda dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı ön plana çıkarken, üç kollu sportif direksiyon simidi, kablosuz şarj ünitesi ve panoramik cam tavan gibiözellikler dikkat çekiyor. Arka yolcular için ise orta kol dayama ve bağımsız bir eğlence ekranı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Shangjie H5, hem tamamen elektrikli hem de uzatılmış menzilli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkıyor. Tam elektrikli model 80 kWsa batarya paketiyle 655 kilometreye kadar menzil sunarken, 100 kilometrede 13,4 kWsa tüketim değerine ulaşıyor. Uzatılmış menzilli versiyon ise 235 kilometrelik saf elektrik menziline ek olarak toplamda 1360 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

