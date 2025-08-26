Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı

    Huawei ile SAIC’in ortak geliştirdiği Shangjie H5 ön satışa çıktı. 23 Eylül’de piyasaya sürülmesi planlanan model, 23.600 dolardan başlayan fiyatıyla hem elektrikli hem de EREV seçenekleri sunuyor.

    Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei ile SAIC’in ortak geliştirdiği Shangjie H5, bugün düzenlenen HarmonyOS Akıllı Mobilite Sonbahar Yeni Ürün Lansmanı etkinliğinde tanıtılarak ön satışa çıktı. Yaklaşık 23.600 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulan model, 23 Eylül’de resmi olarak piyasaya çıkacak.

    Huawei’nin akıllı sürüş teknolojilerini SAIC’in üretim tecrübesiyle buluşturan H5, markanın en yeni akıllı sürüş destek sistemi Huawei ADS 4 ile donatılıyor.

    Aracın dış tasarımında yeni nesil elektrikli modellerde sıkça görülen kapalı ön panjur dikkat çekerken, merkezde güncel Shangjie logosu öne çıkıyor. Tavan üzerine yerleştirilen LiDAR sistemi, aydınlatmalı marka logosu ve akıllı sürüşe işaret eden mavi ışıklar da tasarımın karakterini vurguluyor.

    Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yan profilde gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kollarıyla dikkat çeken model; 4780 milimetre uzunluğa, 1910 milimetre genişliğe ve 1664 milimetre yüksekliğe sahip. Arka bölümde ise boydan boya uzanan LED stop grubu, ortasında konumlandırılmış Shangjie logosuyla modern bir görünüm sunuyor.

    İç mekânda dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı ön plana çıkarken, üç kollu sportif direksiyon simidi, kablosuz şarj ünitesi ve panoramik cam tavan gibiözellikler dikkat çekiyor. Arka yolcular için ise orta kol dayama ve bağımsız bir eğlence ekranı bulunuyor.

    Huawei'nin en ucuz otomobili Shangjie H5, Çin'de ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Shangjie H5, hem tamamen elektrikli hem de uzatılmış menzilli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkıyor. Tam elektrikli model 80 kWsa batarya paketiyle 655 kilometreye kadar menzil sunarken, 100 kilometrede 13,4 kWsa tüketim değerine ulaşıyor. Uzatılmış menzilli versiyon ise 235 kilometrelik saf elektrik menziline ek olarak toplamda 1360 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gnd bilişim yorumlar cs 1.6 fps arttırma berberler ne kadar kazanıyor ziraat bankası demir euro alır mı relpax 40 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum