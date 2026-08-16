Huawei'nin geniş ekranlı yeni telefonu yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Huawei, Pura X ile dikkat çeken geniş ekranlı akıllı telefon tasarımını katlanabilir olmayan bir modelle sürdürmeye hazırlanıyor. Daha önce geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıkan yeni cihazın, son iddialara göre eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

16:10 ekran oranına sahip olacak

Yeni Huawei telefonunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Pura X'e benzer şekilde 16:10 ekran oranına sahip olması olacak. Cihazın daha önce ekim-aralık döneminde piyasaya çıkması bekleniyordu ancak geliştirme sürecinin planlanandan önce tamamlandığı ve lansmanın eylül ayına çekildiği belirtiliyor.

Sızıntılara göre telefon, Huawei'nin Kirin 9 serisi yonga setlerinden biriyle güçlendirilecek. Cihazın pil kapasitesinin ise en az 7.000 mAh olması bekleniyor.

Kamera tarafında amiral gemisi seviyesine yakın bir donanım sunulacağı iddia ediliyor. Telefonun 1/1,3 inç sensör kullanan 50 MP ana kameraya, 50 MP periskop telefoto kameraya ve bir multispektral kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

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Oppo da benzer bir telefon üzerinde çalışıyor

Oppo'nun da benzer tasarıma sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Oppo'nun cihazının 6,3 ila 6,4 inç arasında bir ekrana ve 16:10 ekran oranına sahip olması bekleniyor. Oppo'nun modelinde de amiral gemisi sınıfı bir işlemci ve periskop telefoto kameranın dahil olduğu üçlü arka kamera sistemi bulunacağı öne sürülüyor. Ancak Oppo'nun telefonunun 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

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