Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei’nin hedefinde Nvidia’nın çip imparatorluğu var: 384 GB bellekli çip geliyor

    Huawei, 2027-2029 dönemine yönelik Ascend çiplerini ve Atlas SuperPoD sistemlerini duyurdu. Yeni nesil hızlandırıcılar, artan hesaplama gücüyle Nvidia hakimiyetini hedefleyecek.

    Huawei’nin hedefinde Nvidia imparatorluğu var: İşte AI çipleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni nesil Ascend yapay zeka hızlandırıcıları ve Atlas SuperPoD sistemleri için yol haritasını açıkladı. Ascend 960 ailesi 2027'de, Ascend 970 2028'de ve Ascend 980 ise 2029'da piyasaya çıkacak. Şirket, hesaplama gücünün yanı sıra bellek kapasitesi ve çipler arası bağlantı hızlarında da önemli artışlar hedefliyor. Tüm bunlar Nvidia’nın hakim olduğu AI çip pazarını hedefliyor.

    Ascend 960 ailesi 2027'de geliyor

    Huawei Connect 2026 etkinliğinde tanıtılan yol haritasına göre gelecek yılın ilk çeyreğinde Ascend 950 serisinin halefi Ascend 960DT piyasaya sürülecek. Yeni çip, farklı veri formatlarını destekleyen SIMD/SIMT mimarisini kullanacak.

    Yeni çip FP32, HF32, FP16, BF16, FP8, MXFP8, HiF8, MXFP4 ve HiF4 formatlarıyla çalışabilecek. Huawei'nin H formatları, hassasiyet ve dinamik aralığı birlikte ele alarak standart kayan nokta formatlarının sunduğu özellikleri tek bir formatta birleştirmeyi amaçlıyor.

    Çip, FP8 hesaplamalarında 2 PFLOPS, FP4 hesaplamalarında ise 4 PFLOPS performans sunacak. Bellek tarafında 288 GB HBM kullanılacak ve 9,6 TB/s bant genişliğine ulaşılacak. Bu değer, Ascend 950 serisine kıyasla 2,4 katlık artış anlamına geliyor. Çipler arası bağlantı bant genişliği ise 2,2 TB/s seviyesinde olacak.

    Huawei, 960DT'nin ardından 2027'nin üçüncü çeyreğinde Ascend 960PR modelini tanıtacak. Bu sürüm, özellikle çıkarım performansına odaklanacak. FP4 hesaplama gücü 8 PFLOPS seviyesine yükselirken HBM kapasitesi 192 GB, bellek bant genişliği ise 2,4 TB/s olacak. Çipler arası bağlantı hızı 2,2 TB/s olarak korunacak.

    Ascend 970 bant genişliğine oynayacak

    Huawei’nin hedefinde Nvidia imparatorluğu var: İşte AI çipleri Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin 2028 için planladığı Ascend 970, mimari açıdan daha kapsamlı bir güncelleme sunacak. Çipin FP8 performansı 3,6 PFLOPS, FP4 performansı ise 14 PFLOPS seviyesine ulaşacak.

    Ascend 970 modelinde de yine 288 GB HBM bellek olacak ancak bellek bant genişliği 14,4 TB/s seviyesine çıkarılacak. Bu değer, mevcut HBM3 ve HBM3E standartlarının ötesinde yeni bir bellek teknolojisine işaret ediyor. Çipler arası bağlantı bant genişliği de Ascend 960 ailesine göre iki katına çıkarılarak 4,4 TB/s olacak.

    Ascend 980 ile 384 GB HBM dönemi

    Huawei'nin yol haritasındaki en ileri model olan Ascend 980'in 2029'da piyasaya çıkması planlanıyor. Şirket, bu çipte hesaplama gücünü ve bellek altyapısını daha da genişletmeyi hedefliyor. Bununla birlikte, sunulan teknik özelliklerin ön bilgiler olduğu ve lansman öncesinde değişebileceği belirtiliyor.

    Ascend 980'in FP8 hesaplama performansı 7,2 PFLOPS, FP4 performansı ise 28 PFLOPS olacak. Çip, 384 GB HBM bellek ve 38,4 TB/s bellek bant genişliği sunacak. Çipler arası bağlantı bant genişliği 8 TB/s seviyesine çıkarılacak.

    Atlas 960E SuperPoD, NPO teknolojisiyle geliyor

    Huawei’nin hedefinde Nvidia imparatorluğu var: İşte AI çipleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni çiplerle birlikte Atlas 960E SuperPoD sistemini de duyurdu. Sistem, yakın paket optiği (NPO) teknolojisini kullanan ilk çözüm olarak tanımlanıyor ve 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması hedefleniyor. Sıvı soğutma altyapısına sahip olacak sistem, Huawei'nin Hi-ONE optik motorlarını kullanacak.

    Atlas 960E SuperPoD'un teknik özellikleri arasında 4.096 NPU, birleşik bellek adresleme ve 7,2 Tb/sn iletim hızı bulunuyor. Sistem, FP8 hesaplamalarında 8 exaflops, FP4 hesaplamalarında ise 16 exaflops seviyesinde performans sunacak.

    Huawei’nin hedefinde Nvidia imparatorluğu var: İşte AI çipleri Tam Boyutta Gör
    Bellek altyapısı konusunda ise sunumlarda farklı değerler yer alıyor. Bazı resmi bilgilendirmelerde yaklaşık 1 PB HBM kapasitesinden bahsedilirken, sistemin tamamını kapsayan birleşik bellek havuzu için 256 TB değeri veriliyor. Bu fark, HBM'nin çip üzerindeki kapasitesi ile SuperPoD genelindeki birleşik bellek mimarisinin farklı şekillerde hesaplanmasından kaynaklanıyor olabilir.

    Huawei, Atlas 960E SuperPoD'un mevcut Atlas 950 SuperPoD sistemine kıyasla önemli performans artışları sağlayacağını da belirtiyor. Şirketin verdiği karşılaştırma sonuçları, 10 trilyon parametreli modeller üzerinden yapılan testlere dayanıyor.

    16K dizi uzunluğuna sahip eğitim senaryosunda performansın 2,3 kata kadar artacağı ifade ediliyor. 256K bağlam uzunluğuyla yapılan çıkarım testlerinde ise 2,5 kata kadar daha yüksek iş hacmi hedefleniyor. Huawei ayrıca çıkarım gecikmesinde yaklaşık yüzde 70 azalma öngörüyor.

    Bu arada Huawei, büyük yapay zeka modellerinde giderek artan KV Cache ihtiyacına yönelik OceanStor M900 AI bellek ve depolama çözümünü de tanıttı. OceanStor M900, Lingqu ağı üzerinden KV Cache verilerini SSD depolamaya genişleterek tek bir kümede 64 PB kapasite sunuyor. NPU başına KV Cache kapasitesi gigabaytlardan terabayt seviyesine çıkarken doğrudan SSD erişimi sayesinde gecikme 60 mikrosaniyeye, erişim bant genişliği ise 40 TB/s seviyesine ulaşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    auer klima ford fiesta 2006 model cuphead türkçe yama şebeke sıfırlama kodu skoda fabia alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum