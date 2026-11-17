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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, şık ve son derece ince yapısıyla dikkat çeken yeni akıllı saati Watch Air'i tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, sadece 6,9 milimetre kalınlığında titanyum yekpare bir gövdeyle gelecek. Özel batarya teknolojisi sayesinde tek şarjla 5 güne kadar pil ömrü sunacak olan saat, Watch GT 7 Pro ve Watch 6 serisinin gelişmiş sağlık sensörlerini daha hafif bir tasarımla sunacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan modelin çıkış tarihi ve fiyatı merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei, akıllı saat ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Watch Air adıyla gelmesi beklenen cihaz, özellikle ince ve hafif tasarımıyla öne çıkacak. Çin kaynaklı son sızıntılara göre akıllı saat, yalnızca 6,9 mm kalınlığında titanyum yekpare gövdeye sahip olacak. Ayrıca özel batarya tasarımı sayesinde tek şarjla 5 güne kadar kullanım süresi sunabileceği belirtiliyor.

Huawei Watch Air geliyor

Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Huawei Watch Air, 6,9 mm kalınlığında bir titanyum kasayla gelecek. Bu ölçü, cihazın ne kadar ince olacağı konusunda fikir veriyor. Karşılaştırmak gerekirse Huawei Watch Fit 5 ve Fit 5 Pro modellerinin kalınlığı 9,4-9,5 mm seviyesindeyken Huawei Band 11 ise 8,99 mm kalınlığında.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin bu tasarımda pil kapasitesinden ödün vermemek için farklı bir batarya teknolojisi kullandığı söyleniyor. İddiaya göre Watch Air, kasanın içindeki alanı daha verimli değerlendirmek amacıyla düzensiz şekilli, yüksek silikon içerikli istiflenmiş bir bataryaya sahip olacak. Bataryadaki silikon oranının yüzde 10'u aştığı ve saatin tek şarjla 5 güne kadar çalışabileceği belirtiliyor.

Watch GT 7 Pro'nun aktivite takibi, Watch 6'nın sensörleri

Watch Air'in sağlık ve aktivite takibi tarafında da iddialı olması bekleniyor. Sızıntıya göre model, Huawei Watch GT 7 Pro ile aynı aktivite takibi özelliklerini sunacak. Sensör diziliminin ise Huawei Watch 6 ile aynı olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda akıllı saatin kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), cilt sıcaklığı ve EKG ölçümlerini desteklemesi bekleniyor.

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Böylece Huawei, ince gövdeye sahip yeni modelinde gelişmiş sağlık takibi özelliklerinden vazgeçmemiş olacak. Watch Air'in çıkış tarihi, fiyatı ve diğer teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Huawei de cihazı resmi olarak tanıtmış değil. Dolayısıyla kalınlık, batarya süresi ve sensör özellikleri dahil tüm ayrıntıların lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

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