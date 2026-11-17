Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, şık ve son derece ince yapısıyla dikkat çeken yeni akıllı saati Watch Air'i tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, sadece 6,9 milimetre kalınlığında titanyum yekpare bir gövdeyle gelecek. Özel batarya teknolojisi sayesinde tek şarjla 5 güne kadar pil ömrü sunacak olan saat, Watch GT 7 Pro ve Watch 6 serisinin gelişmiş sağlık sensörlerini daha hafif bir tasarımla sunacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan modelin çıkış tarihi ve fiyatı merakla bekleniyor.
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Huawei Watch Air geliyor
Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Huawei Watch Air, 6,9 mm kalınlığında bir titanyum kasayla gelecek. Bu ölçü, cihazın ne kadar ince olacağı konusunda fikir veriyor. Karşılaştırmak gerekirse Huawei Watch Fit 5 ve Fit 5 Pro modellerinin kalınlığı 9,4-9,5 mm seviyesindeyken Huawei Band 11 ise 8,99 mm kalınlığında.
Watch GT 7 Pro'nun aktivite takibi, Watch 6'nın sensörleri
Watch Air'in sağlık ve aktivite takibi tarafında da iddialı olması bekleniyor. Sızıntıya göre model, Huawei Watch GT 7 Pro ile aynı aktivite takibi özelliklerini sunacak. Sensör diziliminin ise Huawei Watch 6 ile aynı olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda akıllı saatin kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2), cilt sıcaklığı ve EKG ölçümlerini desteklemesi bekleniyor.
Böylece Huawei, ince gövdeye sahip yeni modelinde gelişmiş sağlık takibi özelliklerinden vazgeçmemiş olacak. Watch Air'in çıkış tarihi, fiyatı ve diğer teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Huawei de cihazı resmi olarak tanıtmış değil. Dolayısıyla kalınlık, batarya süresi ve sensör özellikleri dahil tüm ayrıntıların lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: