Huawei'nin yeni markası Osta'nın ilk telefonları ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, amiral gemisi pazarına Osta adını verdiği yeni markasıyla girmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre ilk etapta Osta O1 ve O1 Pro modelleri tanıtılacak. Doğrudan üst segmentte yer alacak cihazlardan O1 Pro, geniş düz ekranı, 1.5K çözünürlüğü, 16 GB bellek ve 1 TB depolama alanı sunan güçlü donanım seçenekleriyle öne çıkıyor. O1 modeli ise kavisli ekran tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni serinin fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Huawei, akıllı telefon pazarındaki ürün ailesini yeni bir alt markayla genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sızıntılarda Xingmang adıyla gündeme gelen markanın İngilizce isminin Osta olacağı ortaya çıktı. İlk etapta iki telefonla pazara giriş yapması beklenen markanın, orta segment yerine doğrudan amiral gemisi seviyesine konumlandırılacağı belirtiliyor.

Huawei'nin yeni markası Osta olacak

Daha önce paylaşılan bilgilerde Huawei'nin Xingmang isimli yeni bir alt marka üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Çince adı "Yıldız Işığı" veya "Yıldız Patlaması" şeklinde çevrilen markanın gerçek isminin farklı olabileceği de belirtilmişti. Son sızıntılar ise markanın uluslararası pazarda Osta adını kullanacağını ve bu ismin perakende satış kutularında da yer alacağını gösteriyor.

Osta markasının ilk ürünleri Osta O1 ve Osta O1 Pro olacak. Her iki telefonun da üst segmentte konumlandırılması bekleniyor. Bu bilgi, daha önce ortaya çıkan ve markanın Kirin 8 serisi işlemciler kullanan orta segment telefonlara odaklanacağını öne süren iddialardan ayrılıyor.

Osta O1'in dört kenarı da kavisli bir ekranla geleceği ve arka tarafta büyük, dairesel bir kamera adasına sahip olacağı söyleniyor. O1 Pro ise daha geniş ekranlı tasarımıyla serinin farklı bir seçeneği olacak. Cihazın ön tarafında ince çerçeveler ve düz bir ekran bulunurken, arka yüzeyde yatay kamera modülüne yer verilecek.

Osta O1 Pro'nun ekran ve bellek seçenekleri belli oldu

Sızıntılara göre Osta O1 Pro, 6,39 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS düz ekranla gelecek. 16:9,5 en-boy oranına sahip olması beklenen panel, Huawei Pura X View modelindeki geniş ekran yaklaşımını andıracak. Bu tasarım, geleneksel akıllı telefonlardan farklı bir kullanım deneyimi sunabilir. Bellek seçenekleri tarafında ise dört farklı konfigürasyon gündemde.

Huawei kitap tasarımlı Wi-Fi 7 router'ını tanıttı 1 hf. önce eklendi

Osta O1 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağı iddia ediliyor. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatlandırmasının Huawei'nin mevcut amiral gemisi modelleriyle benzer seviyede olması bekleniyor. Osta telefonlarının tanıtım tarihi ve fiyatları ise henüz paylaşılmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: