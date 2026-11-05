Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'nin yeni markası Osta'nın ilk telefonları ortaya çıktı

    Huawei'nin yeni akıllı telefon markasının adı Osta olacak. Şirketin ilk etapta Osta O1 ve O1 Pro modellerini tanıtması beklenirken, cihazların özellikleri de ortaya çıktı.

    Huawei'nin yeni markası Osta'nın ilk telefonları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, akıllı telefon pazarındaki ürün ailesini yeni bir alt markayla genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sızıntılarda Xingmang adıyla gündeme gelen markanın İngilizce isminin Osta olacağı ortaya çıktı. İlk etapta iki telefonla pazara giriş yapması beklenen markanın, orta segment yerine doğrudan amiral gemisi seviyesine konumlandırılacağı belirtiliyor.

    Huawei'nin yeni markası Osta olacak

    Daha önce paylaşılan bilgilerde Huawei'nin Xingmang isimli yeni bir alt marka üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Çince adı "Yıldız Işığı" veya "Yıldız Patlaması" şeklinde çevrilen markanın gerçek isminin farklı olabileceği de belirtilmişti. Son sızıntılar ise markanın uluslararası pazarda Osta adını kullanacağını ve bu ismin perakende satış kutularında da yer alacağını gösteriyor.

    Osta markasının ilk ürünleri Osta O1 ve Osta O1 Pro olacak. Her iki telefonun da üst segmentte konumlandırılması bekleniyor. Bu bilgi, daha önce ortaya çıkan ve markanın Kirin 8 serisi işlemciler kullanan orta segment telefonlara odaklanacağını öne süren iddialardan ayrılıyor.

    Osta O1'in dört kenarı da kavisli bir ekranla geleceği ve arka tarafta büyük, dairesel bir kamera adasına sahip olacağı söyleniyor. O1 Pro ise daha geniş ekranlı tasarımıyla serinin farklı bir seçeneği olacak. Cihazın ön tarafında ince çerçeveler ve düz bir ekran bulunurken, arka yüzeyde yatay kamera modülüne yer verilecek.

    Osta O1 Pro'nun ekran ve bellek seçenekleri belli oldu

    Sızıntılara göre Osta O1 Pro, 6,39 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS düz ekranla gelecek. 16:9,5 en-boy oranına sahip olması beklenen panel, Huawei Pura X View modelindeki geniş ekran yaklaşımını andıracak. Bu tasarım, geleneksel akıllı telefonlardan farklı bir kullanım deneyimi sunabilir. Bellek seçenekleri tarafında ise dört farklı konfigürasyon gündemde.

    Osta O1 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağı iddia ediliyor. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatlandırmasının Huawei'nin mevcut amiral gemisi modelleriyle benzer seviyede olması bekleniyor. Osta telefonlarının tanıtım tarihi ve fiyatları ise henüz paylaşılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hidrolik debriyaj ayarı nasıl yapılır hyundai accent admire 1.6 asal yoklama başvurusu süreç takibi stage 1 yazılım subaru vivio

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go 15
    Asus Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum