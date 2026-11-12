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    Huawei'nin yeni markası Osta'nın tanıtım tarihi açıklandı: Osta O1 Pro geliyor

    Huawei, yeni akıllı telefon alt markası Osta'yı 20 Kasım'da tanıtacağını duyurdu. Serinin ilk modellerinden Osta O1 Pro'nun adı da doğrulanırken cihazın geniş ekranlı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

    Huawei'nin yeni markası Osta'nın tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei, akıllı telefon pazarındaki ürün ailesini genişletmek için hazırladığı yeni alt markası Osta'nın tanıtım tarihini açıkladı. Daha önce Xingmang adıyla gündeme gelen markanın Çin'deki tanıtımı 20 Kasım'da gerçekleştirilecek. Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu da yaptığı paylaşımla serinin ilk modellerinden birinin adını doğrulamış oldu.

    Richard Yu'nun Weibo üzerinden Osta O1 Pro isimli bir cihazla paylaşım yapması, modelin adını ortaya çıkardı. Böylece daha önce sızıntılarda gündeme gelen Osta O1 Pro'nun markanın ilk ürünleri arasında yer alacağı netleşti. Seride Osta O1 isimli ikinci bir telefonun da tanıtılması bekleniyor ancak bu model hakkında henüz somut bilgiler bulunmuyor.

    Osta O1 Pro özellikleri neler olacak?

    Osta O1 Pro'nun ekran tarafında farklı bir tasarım anlayışı sunması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, 6,39 inç büyüklüğünde LTPS OLED ekranla gelecek. 1.5K çözünürlük sunacağı belirtilen panelin 16:9,5 en-boy oranına sahip olacağı iddia ediliyor. Bu oran, standart akıllı telefonlara kıyasla daha geniş bir gövde tasarımına işaret ediyor.

    Huawei'nin yeni markası Osta'nın tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bellek ve depolama seçenekleri tarafında ise dört farklı konfigürasyon gündemde. Bunlar 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB+512 GB, 16GB+512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB depolama olacak. Sızdırılan bir görselde cihazın üç farklı renk seçeneğiyle sunulabileceği de görülüyor. Ancak renk isimleri ve diğer donanım özellikleri henüz açıklanmadı.

    Huawei'nin yeni markası Osta için 20 Kasım'da gerçekleştireceği tanıtımda Osta O1 Pro ve Osta O1 modellerinin tüm ayrıntılarının paylaşılması bekleniyor. Fiyat, işlemci, kamera ve küresel satış takvimi gibi konular ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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