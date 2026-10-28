Huawei'nin yeni telefonu Pura 90 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Pura 90 ailesinin yeni üyesi Pura 90 Plus modelini Çin'de tanıttı. Serinin kavisli metal çerçeveye sahip tek modeli olarak öne çıkan telefon, yeni Kirin 9025 işlemcisini kullanan ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Model ayrıca gelişmiş kamera sistemi, yüksek kapasiteli bataryası ve hızlı şarj seçenekleriyle geliyor.

Huawei Pura 90 Plus özellikleri

Ekran: 6,8 inç LTPO, dört kenarı kavisli ekran, 2848 × 1276 piksel 1–120Hz

İşlemci: Huawei Kirin 9025

İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP, 1 inç sensör, f/1.6–f/4.0 değişken diyafram, OIS

Makro Telefoto Kamera: 48 MP, f/2.1, OIS

Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP, f/2.2

Renk Sensörü: 1,5 MP Red Maple çok spektrumlu sensör

Batarya: 5.700 mAh, 100W, 80W kablosuz

Uydu Bağlantısı: Çift yönlü BeiDou uydu mesajlaşması

Bağlantı: Huawei 5A bağlantı desteği

Gövde: Kavisli metal çerçeve

Renkler: Obsidian Black, Snow White, Sunset Purple, Dawn Gold

Huawei Pura 90 Plus, 6,8 inç dört kenarı kavisli LTPO ekran ile geliyor. 2848 x 1276 piksel çözünürlük sunan panel, 1Hz ile 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Ekranda ayrıca 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Telefonun donanımında Huawei'nin yeni Kirin 9025 işlemcisi yer alıyor.

Şirket, donanım, yazılım, işlemci ve bulut tarafındaki optimizasyonların toplam performansı yüzde 19 artırdığını belirtiyor. Cihaz, HarmonyOS 7 işletim sistemiyle çalışıyor. Huawei'nin Super Storage özelliği de telefonda yer alıyor. Şirketin açıklamasına göre bu teknoloji, 1 TB depolama alanına sahip modelde 110 GB'a kadar alan açabiliyor.

Dört kameralı sistem ve değişken diyafram

Pura 90 Plus'ın arka kamera sistemi, 1 inç sensör kullanan 50 MP ana kameradan oluşuyor. f/1.6 ile f/4.0 arasında değişken diyafram sunan ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip. Kamera kurulumunda ayrıca OIS destekli 48 MP makro telefoto kamera, f/2.2 diyaframlı 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 1,5 MP çok spektrumlu Red Maple renk sensörü bulunuyor.

Huawei, XMAGE Smart Shooting, XMAGE Style, yapay zeka destekli poz önerisi ve kompozisyon, Ultra HD Panorama, Ultra HD Enhancement ve Super Night Scene gibi yazılım özellikleri de sunuyor. Bu araçlar portre, manzara ve düşük ışık çekimleri gibi farklı senaryolara yönelik geliştirildi. Huawei Pura 90 Plus, 5.700 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Telefon, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor.

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Ayrıca çift yönlü BeiDou uydu mesajlaşması ve Huawei'nin belirttiği 5A bağlantı hızlarını destekliyor. Model, Obsidian Black, Snow White, Sunset Purple ve Dawn Gold olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Kavisli metal çerçeve tasarımı, Pura 90 serisindeki diğer modellerden ayrılmasını sağlıyor.

Huawei Pura 90 Plus fiyatı

Huawei Pura 90 Plus fiyatı ise, 12 GB RAM + 256 GB depolama için 5.499 yuan (yaklaşık 815 dolar), 12+512GB sürümü 5.999 yuan (yaklaşık 889 dolar) ve 16GB+1TB sürümü ise 6.999 yuan (yaklaşık 1.037 dolar) fiyatla satışa çıkacak. Telefonun satışları Çin'de 31 Ekim'de başlayacak. Cihazın küresel pazarlara ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor

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