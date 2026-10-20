DeepSeek, Huawei'nin yeni yapay zekâ çiplerini tasarlamasına yardımcı oluyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ konusunda ABD ile kafa kafaya bir yarışa giren Çin, yapay zeka çipleri konusunda Nvidia'ya olan bağımlılığını da azaltmaya çalışıyor. Bu konuda yürütülen çalışmalara ise Huawei öncülük ediyor. Ascend çipleriyle Nvidia'ya güçlü bir alternatif oluşturmaya başlayan Huawei, 2027'den itibaren Çinli AI şirketlerinin bir numaralı çip sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Son dönemde Çin'den gelen haberler, Huawei'nin bu hedefine ulaşması için DeepSeek'in de devrede olduğunu gösteriyor.

DeepSeek, Huawei'nin yapay zekâ çiplerinin tasarımına katkıda bulunuyor

Üstelik gelen son haberlere göre DeepSeek, yalnızca Huawei'nin yapay zekâ işlemcileri için yazılım geliştirmekle kalmıyor, şirketin gelecekte üreteceği çiplerin tasarımına da katkıda bulunuyor.

The Information'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre DeepSeek ile Huawei arasındaki ilişki, bir çip üreticisiyle müşterisi arasındaki olağan iş birliğinin ötesine geçmiş durumda. Öyle ki DeepSeek'in artık donanımın nasıl tasarlanacağı konusunda da söz sahibi olduğu belirtiliyor. Bu yaklaşımın arkasında, yapay zekâ modellerinin ihtiyaçları doğrultusunda çiplerin daha verimli hâle getirilmesi hedefi bulunuyor.

Yapay zekâ çiplerinde donanım ve yazılımın birbiriyle uyumlu olması büyük önem taşıyor. Bir işlemcinin teorik hesaplama kapasitesi yüksek olsa bile kullanılan yazılımlar bu kapasiteden yeterince yararlanamıyorsa gerçek dünyadaki performansı beklentilerin altında kalabiliyor. DeepSeek'in modellerin çalışma biçimi ve hesaplama ihtiyaçları konusunda edindiği deneyimi Huawei ile paylaşması, şirketin yeni işlemcilerini bu ihtiyaçlara göre şekillendirmesine yardımcı olacaktır. Tabii bu iş birliğinin Nvidia'nın sunduğu performans ve verimlilik düzeyine ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.

DeepSeek ve Huawei arasındaki iş birliği giderek güçleniyor

İki şirketin yakınlaşması aslında yeni başlamış değil. DeepSeek, 30 Eylül'de Huawei'nin Ascend hızlandırıcıları için kullanılabilecek açık kaynaklı yazılımlar yayımladı. (Bunlar arasında, Nvidia'nın CUDA platformuna alternatif oluşturmayı amaçlayan TileLang adlı programlama dili de bulunuyordu.) DeepSeek, söz konusu yazılımların geliştirilmesi sırasında Huawei'nin kendilerine "koşulsuz ve güçlü destek" verdiğini belirtti. Şirket ayrıca Huawei ile daha fazla projede birlikte çalışacaklarını açıkladı. Öte yandan Bloomberg'in eylül ayında yayımladığı habere göre DeepSeek, Moğolistan'da kurduğu bir veri merkezinde en az 160 bin Ascend 950DT çipi kullanmayı planlıyor. Tüm bunlar, iki şirket arasındaki iş birliğinin giderek güçlendiğini gösteriyor.

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Huawei, yeni yapay zeka çiplerini daha erken piyasaya sürmek istiyor

Bu sırada Huawei de Ascend işlemci ailesini hızla geliştirmeye çalışıyor. Şirket, eylül ayında düzenlenen Huawei Connect etkinliğinde Ascend 960DT modelini başlangıçta 2027'nin ilk çeyreğinde, yani başlangıçta planlanandan üç çeyrek önce piyasaya çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. Ascend 960PR modelinin ise 2027'nin üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor. Şimdi DeepSeek'in de işe doğrudan müdahil olması, bu hedeflerin tutturulmasına yardımcı olacaktır.

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Huawei'nin yeni yapay zeka çiplerini DeepSeek şekillendiriyor

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