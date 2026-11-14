Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova Flip, yeni tasarımıyla dengeleri değiştirebilir

    Huawei Nova Flip serisinin yeni modelinde 6,3 inç geniş ekran ve Kirin 9 serisi işlemci kullanılabileceği iddia ediliyor. İşte yeni katlanabilir telefonun tasarımına dair beklenenler:

    Huawei Nova Flip, yeni tasarımıyla dengeleri değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni nesil katlanabilir telefonu Nova Flip, ekran boyutu ve işlemci tercihi açısından önemli değişikliklerle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yeni bir iddiaya göre şirket, gelecek yıl Nova Flip ailesini 6,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip küçük ve geniş form faktörlü bir modelle yenilemeyi planlıyor. Yeni cihazın, önceki modellerden farklı olarak daha geniş bir ekran tasarımı benimsemesi bekleniyor.

    Huawei Nova Flip'in yeni modeli 6,3 inç ekranla gelebilir

    Huawei, Nova Flip serisini ilk olarak standart Nova Flip modeliyle tanıtmış, ardından Ekim 2025'te Çin pazarında Nova Flip S modelini satışa sunmuştu. Ancak nNva Flip S, selefine kıyasla kapsamlı bir donanım veya tasarım yeniliği getirmemişti. Yeni renk seçenekleri, daha düşük fiyatlandırma ve farklı bir yonga setiyle gelen cihaz, genel tasarım anlayışını büyük ölçüde korumuştu. Bu nedenle ortaya çıkan son iddia, Huawei'nin yeni nesil modelde yalnızca küçük donanım güncellemeleriyle yetinmek yerine ürünün temel tasarım yaklaşımını değiştirebileceğine işaret ediyor.

    Yeni modelle ilgili en dikkat çekici ayrıntı, 6,3 inç olarak belirtilen ekran boyutu. Kapaklı katlanabilir telefonlar genellikle dikey kullanım odaklı, kareye yakın veya uzun ekran oranlarına sahip tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Huawei'nin üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni model ise daha geniş gövde ve ekran oranıyla bu geleneksel tasarımdan ayrılabilir. Böyle bir yaklaşım, cihazın katlanabilir telefon kategorisindeki kullanım deneyimini de değiştirebilir. Özellikle video izleme, uygulamalar arasında geçiş yapma ve aynı anda birden fazla içerikle çalışma gibi senaryolarda ekranın en-boy oranı belirleyici bir unsur olabilir.

    İşlemci tarafındaki iddialar da yeni modelin konumlandırılması açısından önem taşıyor. Kaynağa göre Huawei, Nova Flip S modelinde kullanılan Kirin 8030 yerine Kirin 9 serisine ait bir yonga setini tercih edecek. Kirin 9 ailesinin hangi işlemcisinin kullanılacağı henüz açıklanmadığından performans artışının boyutu hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bununla birlikte işlemci ailesindeki bu değişiklik, yeni Nova Flip modelinin yalnızca tasarım açısından değil, donanım kapasitesi bakımından da farklı bir noktaya taşınabileceğini düşündürüyor. Huawei'nin işlemci tercihi, cihazın günlük kullanım performansının yanı sıra enerji verimliliği ve yazılım özellikleri açısından da önem kazanabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ad soyad ile kişi bulma toyota corolla 2020 doğalgaz termostat ayarı nasıl yapılır stajyer ehliyet alkol seramik cam filmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A18
    GIGABYTE GAMING A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum