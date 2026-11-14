Huawei Nova Flip, yeni tasarımıyla dengeleri değiştirebilir

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Oynat Huawei, katlanabilir telefon serisi Nova Flip’te büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Sızıntılara göre yeni model, alışılagelmiş dikey tasarım yerine 6,3 inçlik daha geniş bir ekranla gelecek. Bu yeni form faktörünün, video izleme ve çoklu uygulama kullanımında çok daha konforlu bir deneyim sunması bekleniyor. Cihazın güç tarafında ise Kirin 9 serisi bir işlemciye geçiş yapacağı belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni nesil katlanabilir telefonu Nova Flip, ekran boyutu ve işlemci tercihi açısından önemli değişikliklerle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yeni bir iddiaya göre şirket, gelecek yıl Nova Flip ailesini 6,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip küçük ve geniş form faktörlü bir modelle yenilemeyi planlıyor. Yeni cihazın, önceki modellerden farklı olarak daha geniş bir ekran tasarımı benimsemesi bekleniyor.

Huawei Nova Flip'in yeni modeli 6,3 inç ekranla gelebilir

Huawei, Nova Flip serisini ilk olarak standart Nova Flip modeliyle tanıtmış, ardından Ekim 2025'te Çin pazarında Nova Flip S modelini satışa sunmuştu. Ancak nNva Flip S, selefine kıyasla kapsamlı bir donanım veya tasarım yeniliği getirmemişti. Yeni renk seçenekleri, daha düşük fiyatlandırma ve farklı bir yonga setiyle gelen cihaz, genel tasarım anlayışını büyük ölçüde korumuştu. Bu nedenle ortaya çıkan son iddia, Huawei'nin yeni nesil modelde yalnızca küçük donanım güncellemeleriyle yetinmek yerine ürünün temel tasarım yaklaşımını değiştirebileceğine işaret ediyor.

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Yeni modelle ilgili en dikkat çekici ayrıntı, 6,3 inç olarak belirtilen ekran boyutu. Kapaklı katlanabilir telefonlar genellikle dikey kullanım odaklı, kareye yakın veya uzun ekran oranlarına sahip tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Huawei'nin üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni model ise daha geniş gövde ve ekran oranıyla bu geleneksel tasarımdan ayrılabilir. Böyle bir yaklaşım, cihazın katlanabilir telefon kategorisindeki kullanım deneyimini de değiştirebilir. Özellikle video izleme, uygulamalar arasında geçiş yapma ve aynı anda birden fazla içerikle çalışma gibi senaryolarda ekranın en-boy oranı belirleyici bir unsur olabilir.

İşlemci tarafındaki iddialar da yeni modelin konumlandırılması açısından önem taşıyor. Kaynağa göre Huawei, Nova Flip S modelinde kullanılan Kirin 8030 yerine Kirin 9 serisine ait bir yonga setini tercih edecek. Kirin 9 ailesinin hangi işlemcisinin kullanılacağı henüz açıklanmadığından performans artışının boyutu hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bununla birlikte işlemci ailesindeki bu değişiklik, yeni Nova Flip modelinin yalnızca tasarım açısından değil, donanım kapasitesi bakımından da farklı bir noktaya taşınabileceğini düşündürüyor. Huawei'nin işlemci tercihi, cihazın günlük kullanım performansının yanı sıra enerji verimliliği ve yazılım özellikleri açısından da önem kazanabilir.

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