Huawei OSTA O1 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte özellikleri

Yapay Zeka Özeti:
- Huawei'nin yeni markası OSTA, tanıtmaya hazırlandığı O1 Pro modelinin sızan gerçek fotoğraflarıyla gündeme geldi. Sızıntılara göre telefon, gücünü Kirin 9030 işlemciden alıyor. Cihaz; 6,39 inçlik 1.5K düz ekranı, ikili arka kamera kurulumu ve son derece ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca 16 GB bellek ile 1 TB depolama seçeneği de sunulacak. Farklı renk seçenekleriyle gelecek telefonun tüm detayları 20 Kasım'daki lansmanda netleşecek.
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Huawei OSTA O1 Pro nasıl görünecek?
Paylaşılan fotoğraflara göre OSTA O1 Pro, geniş gövdeli tasarımıyla Huawei Pura X View modeline oldukça benziyor. Ancak iki telefon arasında bazı tasarım farklılıkları bulunuyor. OSTA O1 Pro'nun arka tarafında iki sensörlü kamera kurulumu yer alırken Pura X View'da daha kapsamlı bir kamera düzeni tercih edilmiş.
OSTA O1 Pro özellikleri
Sızıntıya göre OSTA O1 Pro, 6,39 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS düz ekranla gelecek. Ekranın 16:9.5 en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Dört kenardaki çerçevelerin ise yaklaşık 1,05 mm kalınlığında olacağı paylaşılmıştı. Telefonun işlemci tarafında Huawei'nin Kirin 9030 yonga setine yer vermesi bekleniyor. Bellek ve depolama seçenekleri ise 12GB 256GB ve 16GB 1TB arasında olacak.
Renk seçenekleri arasında Yıldızlı Siyah, Bulutsu Beyaz ve Yıldız Patlaması Moru bulunacak. Huawei henüz OSTA O1 Pro'nun tasarımını veya teknik özelliklerini resmen doğrulamış değil. Ancak 20 Kasım'daki tanıtım öncesinde yeni detayların paylaşılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: