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    Huawei OSTA O1 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte özellikleri

    Huawei'nin yeni markası OSTA, ilk telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken O1 Pro modelinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Geniş ekranlı telefonun tasarımı ve özellikleri belli oldu.

    Huawei OSTA O1 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni alt markası OSTA, ilk akıllı telefonlarını 20 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. OSTA O1 ve OSTA O1 Pro modellerinden oluşması beklenen serinin üst modeli O1 Pro, lansman öncesinde gerçek fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler, telefonun tasarımını ve bazı teknik özelliklerini doğruluyor.

    Huawei OSTA O1 Pro nasıl görünecek?

    Paylaşılan fotoğraflara göre OSTA O1 Pro, geniş gövdeli tasarımıyla Huawei Pura X View modeline oldukça benziyor. Ancak iki telefon arasında bazı tasarım farklılıkları bulunuyor. OSTA O1 Pro'nun arka tarafında iki sensörlü kamera kurulumu yer alırken Pura X View'da daha kapsamlı bir kamera düzeni tercih edilmiş.

    Huawei OSTA O1 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Arka panelde de farklı bir yaklaşım söz konusu. Pura X View'daki dokulu yüzeyin yerini daha sade ve düz bir tasarım alıyor. Ayrıca Huawei'nin geniş ekranlı telefon tasarımını yeni modelinde koruduğu, ancak kamera ve arka kapak tarafında bazı değişikliklere gittiği görülüyor. Huawei, geniş ekranlı telefon tasarımında daha önce Pura X View ile belirli bir başarı yakalamıştı. OSTA O1 Pro da benzer tasarım anlayışını daha sade bir görünümle sürdürecek.

    OSTA O1 Pro özellikleri

    Sızıntıya göre OSTA O1 Pro, 6,39 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü LTPS düz ekranla gelecek. Ekranın 16:9.5 en-boy oranına sahip olması bekleniyor. Dört kenardaki çerçevelerin ise yaklaşık 1,05 mm kalınlığında olacağı paylaşılmıştı. Telefonun işlemci tarafında Huawei'nin Kirin 9030 yonga setine yer vermesi bekleniyor. Bellek ve depolama seçenekleri ise 12GB 256GB ve 16GB 1TB arasında olacak.

    Renk seçenekleri arasında Yıldızlı Siyah, Bulutsu Beyaz ve Yıldız Patlaması Moru bulunacak. Huawei henüz OSTA O1 Pro'nun tasarımını veya teknik özelliklerini resmen doğrulamış değil. Ancak 20 Kasım'daki tanıtım öncesinde yeni detayların paylaşılması bekleniyor.

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