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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, yeni alt markası OSTA'nın ilk telefonu O1 Pro'yu tanıttı. Cihaz geniş ekranıyla öne çıkıyor. 6,39 inç OLED ekrana sahip model, Kirin 9030S işlemcisinden güç alıyor. Cihaz; 200 megapiksel ana kamerası, 7.000 mAh bataryası ve yapay zeka odaklı HarmonyOS 7 işletim sistemiyle üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Dört farklı bellek seçeneği sunan model, 775 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni alt markası OSTA, ilk akıllı telefonu O1 Pro'yu düzenlediği etkinlikte duyurdu. Yeni model, alışılmış akıllı telefon tasarımlarından ayrılan geniş ekranlı yapısıyla öne çıkıyor.

Huawei OSTA O1 Pro neler sunuyor?

Huawei OSTA O1 Pro, 6,39 inç büyüklüğünde, 16:9,5 en-boy oranına sahip 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekranla geliyor. Dört kenarında yalnızca 1,05 mm kalınlığında çerçeveler bulunan ekran, yüzde 96,1 ekran-gövde oranı sunuyor. 6,68 mm kalınlığındaki telefon yaklaşık 200 gram ağırlığında. Cihaz; Yıldızlı Siyah, Bulutsu Beyaz ve Yıldız Patlaması Moru olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun kalbinde Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9030S işlemcisi bulunuyor. OSTA O1 Pro, bellek ve depolama kapasitesine göre dört farklı konfigürasyonla geliyor. Bunlar 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneklerinden oluşuyor.

Kamera tarafında ise cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 200 megapiksel çözünürlüğündeki ana sensör. 1/1,28 inç boyutundaki RYYB sensöre, 3,7x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel RYYB periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Sistemde ayrıca Huawei'nin Red Maple lensi yer alıyor. Ancak telefonda ultra geniş açılı kamera bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör 7.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan OSTA O1 Pro, 66W kablolu şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği de sunuyor. Parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafına konumlandırılmış.

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OSTA O1 Pro, Huawei'nin yeni HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Huawei, cihazı sistem genelinde yapay zeka özellikleriyle donatılmış bir AI telefonu olarak konumlandırıyor. İşletim sistemindeki yapay zeka destekli ekran özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duydukları içerik ve işlevlere doğrudan ulaşmasını hedefliyor. Yeni yapay zeka etkileşimlerinin yanı sıra tek bir görselden kişiselleştirilmiş tema oluşturma özelliği de sunuluyor.

Huawei OSTA O1 Pro fiyatı

Huawei OSTA O1 Pro, Çin'de dört farklı bellek ve depolama seçeneğiyle satışa çıkıyor. Lansmana özel fiyatlar, resmi liste fiyatlarının 200 yuan altında belirlenmiş durumda.

12 GB + 256 GB: 5.499 yuan (775 dolar)

12 GB + 512 GB: 6.499 yuan (915 dolar)

16 GB + 512 GB: 7.299 yuan (1.030 dolar)

16 GB + 1 TB: 8.799 yuan (1.240 dolar)

Huawei OSTA O1 Pro özellikleri

Ekran: 6,39 inç, 1320 x 2232 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, OLED

6,39 inç, 1320 x 2232 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, OLED İşlemci: Kirin 9030S

Kirin 9030S İşletim Sistemi: HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition

HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Kamera: 200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3.7x zum (telefoto)

200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3.7x zum (telefoto) Ön Kamera: 50 MP, f/2.4

50 MP, f/2.4 Batarya: 7.000 mAh, 66W hızlı şarj

7.000 mAh, 66W hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, Kızılötesi

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, Kızılötesi Boyutlar: 151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr

151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (yan tuşa entegre), IP68/IP69 su ve toza dayanıklık, stereo hoparlörler

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Huawei OSTA O1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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