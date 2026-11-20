Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, yeni alt markası OSTA'nın ilk telefonu O1 Pro'yu tanıttı. Cihaz geniş ekranıyla öne çıkıyor. 6,39 inç OLED ekrana sahip model, Kirin 9030S işlemcisinden güç alıyor. Cihaz; 200 megapiksel ana kamerası, 7.000 mAh bataryası ve yapay zeka odaklı HarmonyOS 7 işletim sistemiyle üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Dört farklı bellek seçeneği sunan model, 775 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
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Huawei OSTA O1 Pro neler sunuyor?
Huawei OSTA O1 Pro, 6,39 inç büyüklüğünde, 16:9,5 en-boy oranına sahip 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED ekranla geliyor. Dört kenarında yalnızca 1,05 mm kalınlığında çerçeveler bulunan ekran, yüzde 96,1 ekran-gövde oranı sunuyor. 6,68 mm kalınlığındaki telefon yaklaşık 200 gram ağırlığında. Cihaz; Yıldızlı Siyah, Bulutsu Beyaz ve Yıldız Patlaması Moru olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Kamera tarafında ise cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 200 megapiksel çözünürlüğündeki ana sensör. 1/1,28 inç boyutundaki RYYB sensöre, 3,7x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel RYYB periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Sistemde ayrıca Huawei'nin Red Maple lensi yer alıyor. Ancak telefonda ultra geniş açılı kamera bulunmuyor.
OSTA O1 Pro, Huawei'nin yeni HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Huawei, cihazı sistem genelinde yapay zeka özellikleriyle donatılmış bir AI telefonu olarak konumlandırıyor. İşletim sistemindeki yapay zeka destekli ekran özelliği, kullanıcıların ihtiyaç duydukları içerik ve işlevlere doğrudan ulaşmasını hedefliyor. Yeni yapay zeka etkileşimlerinin yanı sıra tek bir görselden kişiselleştirilmiş tema oluşturma özelliği de sunuluyor.
Huawei OSTA O1 Pro fiyatı
Huawei OSTA O1 Pro, Çin'de dört farklı bellek ve depolama seçeneğiyle satışa çıkıyor. Lansmana özel fiyatlar, resmi liste fiyatlarının 200 yuan altında belirlenmiş durumda.
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12 GB + 256 GB: 5.499 yuan (775 dolar)
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12 GB + 512 GB: 6.499 yuan (915 dolar)
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16 GB + 512 GB: 7.299 yuan (1.030 dolar)
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16 GB + 1 TB: 8.799 yuan (1.240 dolar)
Huawei OSTA O1 Pro özellikleri
- Ekran: 6,39 inç, 1320 x 2232 piksel, 120 Hz, 6.500 nit, OLED
- İşlemci: Kirin 9030S
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Kamera: 200 MP, f/1.8 (ana kamera) + 50 MP, f/2.6, 3.7x zum (telefoto)
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.4
- Batarya: 7.000 mAh, 66W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, Kızılötesi
- Boyutlar: 151.2 x 72.4 x 8.3 mm, 192 gr
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (yan tuşa entegre), IP68/IP69 su ve toza dayanıklık, stereo hoparlörler