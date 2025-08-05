Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura 80 Pro Türkiye’de satışa çıktı: Bolca hediyesi var

    Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefonlarını Türkiye’ye getiriyor. Çinli teknoloji devinin yeni Pura 80 Pro modeli Türkiye’de satışa çıktı. İşte bol hediyelerle gelen Huawei Pura 80 Pro fiyatı:

    Huawei Pura 80 Pro Türkiye’de satışa çıktı: Bolca hediyesi var Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz Haziran ayında Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra modellerinden oluşan yeni serisini tanıtmıştı. Huawei’nin kendi çipi ve işletim sistemi ile gelen yeni seri, özellikle kamera tarafında odaklanıyordu. Şimdi ise serinin tepe modellerinden Huawei Pura 80 Pro, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. İşte Huawei Pura 80 Pro fiyatı:

    Ön siparişe özel bol hediye fırsatı

    Çinli teknoloji devinin resmi internet sitesine göre Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı 68. 999 TL olarak açıklandı.

    Huawei, ön satış kapsamında ciddi avantajlar ve hediyeler de sunuyor. 2 Ağustos’a kadar sürecek lansman fırsatında, yalnızca 99 TL ön ödeme ile 9.999 TL’lik anında indirim sağlayan özel bir depozito avantajı sunuluyor. Bununla birlikte, 15.998 TL değerindeki yeni WATCH GT 5 Pro akıllı saat ve 100W SuperPower şarj cihazı da hediye olarak veriliyor. Kampanya kapsamında ayrıca HUAWEI Care+ ekran koruma sigortası, 10 kat BolPara Puan ayrıcalığı, kampanya sayfasına yapılacak yoruma özel Band 8 akıllı bileklik hediyesi ve ücretsiz, hızlı teslimat imkânı da sağlanıyor.

    Huawei Pura 80 Pro, 6.8 inç boyutunda, 2848 × 1276 piksel çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Ekran, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık değeriyle çalışıyor. Arka kamera kurulumu; OIS destekli 50 MP'lik 1 inç ana sensör, 48 MP telefoto-makro lens ve 40 MP ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise F2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera yer alıyor. 5170 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. Telefonun işlemcisi ise Kirin 9020.

    Şimdilik sadece Huawei Pura 80 Pro modeli satışa çıkmış olsa da Huawei Pura 80 Ultra modeli de listelenmiş durumda, ancak fiyatı henüz belli değil. Bununla birlikte Huawei, 19 Ağustos’ta Türkiye’de bir lansman da düzenleyecek. Burada yeni ürünler de tanıtılacak ve Ultra modeli satışa sunulacak. Ultra modelde de yine aynı hediyeler verilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vostok saat nereden alınır pokemon fire red sharp buzdolabı yorumları 1 gün uyumayıp uykuyu düzene sokmak direksiyon hidrolik yağı değişimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum