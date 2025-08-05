Huawei Pura 80 Pro Türkiye’de satışa çıktı: Bolca hediyesi var

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Tam Boyutta Gör Huawei, geçtiğimiz Haziran ayında Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra modellerinden oluşan yeni serisini tanıtmıştı. Huawei’nin kendi çipi ve işletim sistemi ile gelen yeni seri, özellikle kamera tarafında odaklanıyordu. Şimdi ise serinin tepe modellerinden Huawei Pura 80 Pro, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. İşte Huawei Pura 80 Pro fiyatı:

Ön siparişe özel bol hediye fırsatı

Çinli teknoloji devinin resmi internet sitesine göre Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı 68. 999 TL olarak açıklandı.

Huawei, ön satış kapsamında ciddi avantajlar ve hediyeler de sunuyor. 2 Ağustos’a kadar sürecek lansman fırsatında, yalnızca 99 TL ön ödeme ile 9.999 TL’lik anında indirim sağlayan özel bir depozito avantajı sunuluyor. Bununla birlikte, 15.998 TL değerindeki yeni WATCH GT 5 Pro akıllı saat ve 100W SuperPower şarj cihazı da hediye olarak veriliyor. Kampanya kapsamında ayrıca HUAWEI Care+ ekran koruma sigortası, 10 kat BolPara Puan ayrıcalığı, kampanya sayfasına yapılacak yoruma özel Band 8 akıllı bileklik hediyesi ve ücretsiz, hızlı teslimat imkânı da sağlanıyor.

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Huawei Pura 80 Pro, 6.8 inç boyutunda, 2848 × 1276 piksel çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Ekran, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık değeriyle çalışıyor. Arka kamera kurulumu; OIS destekli 50 MP'lik 1 inç ana sensör, 48 MP telefoto-makro lens ve 40 MP ultra geniş açı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise F2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera yer alıyor. 5170 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. Telefonun işlemcisi ise Kirin 9020.

Şimdilik sadece Huawei Pura 80 Pro modeli satışa çıkmış olsa da Huawei Pura 80 Ultra modeli de listelenmiş durumda, ancak fiyatı henüz belli değil. Bununla birlikte Huawei, 19 Ağustos’ta Türkiye’de bir lansman da düzenleyecek. Burada yeni ürünler de tanıtılacak ve Ultra modeli satışa sunulacak. Ultra modelde de yine aynı hediyeler verilecek.

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Huawei Pura 80 Pro Türkiye’de satışa çıktı: Bolca hediyesi var

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