Huawei Pura 90 Plus, canlı görüntülerle ortaya çıktı
Huawei Pura 90 Plus, canlı görüntülerde ortaya çıkan Kirin 9025 işlemcisi, 12 GB RAM kapasitesi ve kavisli OLED ekranıyla 28 Ekim lansmanı öncesinde gündeme geldi.
İşte Huawei Pura 90 Plus'ın beklenen özellikleri ve tasarımı:
Huawei, cihazı resmen doğrulayarak Çin’de ön sipariş sürecini başlattı ancak teknik özelliklerin tamamını açıklamadı. Mağazalarda sergilenen örneklerden birinin ayarlar bölümündeki Telefon Hakkında ekranı, cihazın donanım yapılandırmasına ilişkin ilk somut işaretleri sağlıyor. Burada LCI-AL00 model numarasıyla birlikte 2848 x 1276 piksel ekran çözünürlüğü listeleniyor. Bu bilgiler, yeni modelin ekran ve donanım özelliklerini tanıtım öncesinde değerlendirmek isteyen kullanıcılar için önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor.
Huawei Pura 90 Plus’ın öne çıkan yeniliği, Kirin 9025 yonga setini kullanan ilk telefon olması. Bir sızıntı kaynağı, yeni işlemcinin daha önceki Kirin 9020’nin hız aşırtılmış bir sürümü olabileceğini ileri sürdü. Başka bir bilgi kaynağı, Pura 90 Plus’ın genel performans bakımından Kirin 9020 işlemcili Pura 80 Pro’dan yüzde 19 daha iyi sonuç verdiğini iddia ediyor. Aynı kaynak, Kirin 9025’in Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max modellerinde kullanıldığı belirtilen Kirin 9030S ile benzer performans sergilediğini de öne sürüyor.
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