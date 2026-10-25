Huawei Pura 90 Plus, canlı görüntülerle ortaya çıktı

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Huawei Pura 90 Plus, 28 Ekim’de gerçekleştirilecek tanıtımı öncesinde Çin’deki perakende mağazalarında görüntülendi. Cihazın canlı fotoğrafları, Huawei’nin henüz resmî olarak açıklamadığı bazı donanım ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Görüntülerde telefonun Kirin 9025 yonga seti, 12 GB RAM kapasitesi ve HarmonyOS 7 işletim sistemiyle çalıştığı görülüyor.

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İşte Huawei Pura 90 Plus'ın beklenen özellikleri ve tasarımı:

Huawei, cihazı resmen doğrulayarak Çin’de ön sipariş sürecini başlattı ancak teknik özelliklerin tamamını açıklamadı. Mağazalarda sergilenen örneklerden birinin ayarlar bölümündeki Telefon Hakkında ekranı, cihazın donanım yapılandırmasına ilişkin ilk somut işaretleri sağlıyor. Burada LCI-AL00 model numarasıyla birlikte 2848 x 1276 piksel ekran çözünürlüğü listeleniyor. Bu bilgiler, yeni modelin ekran ve donanım özelliklerini tanıtım öncesinde değerlendirmek isteyen kullanıcılar için önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor.

Huawei Pura 90 Plus’ın öne çıkan yeniliği, Kirin 9025 yonga setini kullanan ilk telefon olması. Bir sızıntı kaynağı, yeni işlemcinin daha önceki Kirin 9020’nin hız aşırtılmış bir sürümü olabileceğini ileri sürdü. Başka bir bilgi kaynağı, Pura 90 Plus’ın genel performans bakımından Kirin 9020 işlemcili Pura 80 Pro’dan yüzde 19 daha iyi sonuç verdiğini iddia ediyor. Aynı kaynak, Kirin 9025’in Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max modellerinde kullanıldığı belirtilen Kirin 9030S ile benzer performans sergilediğini de öne sürüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei Pura 90 Plus, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç kavisli LTPO OLED ekranla gelecek. 1,5K olarak tanımlanan ekranın 2848 x 1276 piksel çözünürlüğü, canlı görüntülerdeki sistem bilgileriyle de örtüşüyor. Kamera tarafında ise daha önce yayımlanan bir sızıntı, cihazın değişken diyafram mekanizmasına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü, 1 inç RYYB ana kamera sensörüyle donatılacağını öne sürüyor. RYYB renk filtresi, geleneksel kırmızı, yeşil ve mavi filtre düzeninden farklı olarak sarı filtreler kullanıyor ve özellikle düşük ışık koşullarında daha fazla ışık yakalamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından ortaya çıkan fotoğraflar, kavisli kenarları ve üçgen biçimli kamera adasını gösteriyor. Gün Batımı Moru renk seçeneğiyle görüntülenen cihazın, Huawei’nin Pura serisinde öne çıkan kamera odaklı tasarım yaklaşımını sürdürdüğü görülüyor. Şirket, 12 GB RAM kapasitesinin yanı sıra 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerini de doğruladı. Son olarak cihazın Şafak Altını, Obsidyen Siyahı, Gün Batımı Moru ve Kar Beyazı olmak üzere dört renk seçeneği sunulması planlanıyor.

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Huawei Pura 90 Plus, canlı görüntülerle ortaya çıktı

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