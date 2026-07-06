Huawei Pura 90 Pro ve Pro Max geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Pura 90 serisinin küresel lansman tarihini resmen duyurdu. Şirket, "Now is Your Moment" temasıyla düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını uluslararası pazarlara tanıtacak. Etkinlik, 14 Temmuz'da Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilecek.

Pura 90 serisi küresel pazara geliyor

Kaçıranlar için Pura 90 serisi ilk olarak bu yıl Çin'de tanıtılmıştı. Seri, Pura 90, Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşuyor. Huawei, küresel lansmanda modellerin uluslararası sürümlerini ve fiyatlandırmasını açıklayacak. Serinin giriş modeli olan Pura 90, 6,84 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip düz ekranla geliyor. Sadece 6,9 mm kalınlığındaki cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Pura 90 Pro ise kamera tarafında önemli yükseltmeler sunuyor. Telefonda değişken f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş açılı kamera ve 4 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Pura 90 Pro Max ise 6,9 inç ekranın yanı sıra daha gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Huawei'ye göre özel prizma yapısıyla geliştirilen bu telefoto kamera, rakip amiral gemilerine kıyasla çok daha fazla ışık toplayabiliyor. Sistem ayrıca 4 kat optik yakınlaştırma ve 8 kata kadar optik kalite seviyesinde yakınlaştırma sunuyor.

Pura 90 Pro ve Pro Max modelleri, Huawei'nin yeni Kirin 9030S işlemcisinden güç alıyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme yetenekleri geliştirilen yonga setine 6.000 mAh batarya, Kunlun Glass ekran koruması ve 100 kata kadar dijital yakınlaştırma özellikleri eşlik ediyor. Her iki modelde de 13MP ön kamera ve HarmonyOS 6.1 işletim sistemi bulunuyor.

Huawei Mate 90 serisinin tanıtım tarihi sızdırıldı! 6 gün önce eklendi

Huawei henüz küresel satış fiyatlarını açıklamış değil. Şirketin uluslararası pazarlara yönelik fiyatlandırma, satış takvimi ve diğer detayları 14 Temmuz'daki lansman etkinliğinde paylaşması bekleniyor.

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Huawei Pura 90 Pro ve Pro Max geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

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