Huawei Pura 90 Pro ve Pro Max geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

Pura 90 serisi küresel pazara geliyor
Kaçıranlar için Pura 90 serisi ilk olarak bu yıl Çin'de tanıtılmıştı. Seri, Pura 90, Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşuyor. Huawei, küresel lansmanda modellerin uluslararası sürümlerini ve fiyatlandırmasını açıklayacak. Serinin giriş modeli olan Pura 90, 6,84 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip düz ekranla geliyor. Sadece 6,9 mm kalınlığındaki cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Pura 90 Pro ise kamera tarafında önemli yükseltmeler sunuyor. Telefonda değişken f/1.4-f/4.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş açılı kamera ve 4 kat optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Pura 90 Pro Max ise 6,9 inç ekranın yanı sıra daha gelişmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor.
Pura 90 Pro ve Pro Max modelleri, Huawei'nin yeni Kirin 9030S işlemcisinden güç alıyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme yetenekleri geliştirilen yonga setine 6.000 mAh batarya, Kunlun Glass ekran koruması ve 100 kata kadar dijital yakınlaştırma özellikleri eşlik ediyor. Her iki modelde de 13MP ön kamera ve HarmonyOS 6.1 işletim sistemi bulunuyor.
Huawei henüz küresel satış fiyatlarını açıklamış değil. Şirketin uluslararası pazarlara yönelik fiyatlandırma, satış takvimi ve diğer detayları 14 Temmuz'daki lansman etkinliğinde paylaşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: