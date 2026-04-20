    Huawei Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max tanıtıldı: Profesyonel kamera deneyimi!

    Huawei, kamera odaklı yeni amiral gemisi modelleri Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max’i tanıttı. Peki yeni modeller neler sunuyor?                                  

    Huawei, kamera odaklı yeni amiral gemisi modelleri Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max’i tanıttı. Seride en üst model Pro Max olurken, bu yıl bir “Ultra” versiyon yer almıyor.

    Huawei Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max neler sunuyor?

    Yeni modeller, geçen seneki Pura 80 serisinin tasarım dilini koruyor. Üçgen kamera adasına sahip modeller, modeller geçişli renkli tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Pro Max modelinde Orange Ocean, Emerald Lake, Sunset Purple, Dawn Gold ve Obsidian Black renkler yer alırken; Pro modeli Pink Guava, Orange Soda, Coconut White ve Mulberry Black renkleriyle geliyor.

    Ekran tarafında Pura 90 Pro, 6.6 inçlik bir panelle gelirken, Pro Max modelinde ekran büyüklüğü 6.9 inçe çıkıyor. 

    Kamera tarafında Pro Max öne çıkıyor. Cihazda OIS destekli, 1/1.28 inç boyutunda 50 MP RYYB ana sensör yer alıyor. LOFIC teknolojisi ve f/1.4 ile f/4.0 arasında değişen diyafram aralığı sunuluyor. Huawei’ye göre bu sistem, iPhone 17 Pro Max’e kıyasla 16 kata kadar daha geniş dinamik aralık ve çok daha iyi ışık-gölge dengesi sağlıyor.

    Bu ana kameraya 40 MP RYYB ultra geniş açı ve 200 MP RYYB periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Telefoto lens 4x optik zoom ve 8x kayıpsız zoom sunuyor. Huawei, bu sistemin üçü bir arada süper yoğunlaştırıcı prizma sayesinde rakibine göre 5 kata kadar daha fazla ışık yakalayabildiğini söylüyor. Ayrıca CIPA 7.0 seviyesinde görüntü sabitleme desteği de mevcut.

    Pura 90 Pro modeli ise biraz daha kırpılmış bir kamera sistemiyle geliyor. Aynı 50 MP ana sensör ve değişken diyafram korunurken, 12.5 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto (4x optik zoom, 8x kayıpsız zoom) kullanılıyor.

    Her iki cihaz da Huawei’nin XMAGE görüntüleme markası altında yer alıyor ve Red Maplee çok spektrumlu lens ile geliyor. 3D dinamik fotoğraflar, portre geliştirmeleri ve yapay zeka destekli çekim özellikleri de sunuluyor.

    Donanım tarafında her iki model de Kirin 9030S işlemcisinden güç alıyor. Huawei, bu çip ile NPU tabanlı görüntü algılamada %200’e varan iyileştirme, daha iyi renk işleme, telefoto video kalitesi ve stabilizasyon doğruluğu sağlandığını belirtiyor.

    Yazılım tarafında cihazlar HarmonyOS 6.1 ile geliyor. Yapay zeka destekli kamera yetenekleri arasında, poz önerileri, kompozisyon yardımı, portre düzenleme ve tek dokunuşla fotoğraf oluşturma gibi araçlar sunuluyor. Xiaoyi asistanı da gerçek zamanlı nesne tanıma ve ses izi algılama gibi yenilikler kazanmış durumda.

    Pro Max modelinde ayrıca Huawei’nin Kunlun cam teknolojisi bulunuyor. Bu camın yansımayı %70 azalttığı, çizilmelere karşı 16 kat, düşmelere karşı ise 25 kat daha dayanıklı olduğu ifade ediliyor.

    Ses tarafında ise uzun mesafeli ses algılama desteği mevcut. Bu sayede cihazlar 10 metreye kadar sesleri algılayabiliyor.

    Huawei Pura 90 Pro serisinin fiyatları ise şöyle:

    Huawei Pura 90 Pro fiyatı

    • 12 GB + 256 GB: 5,499 yuan (825 dolar)
    • 12 GB + 512 GB: 5,999 yuan (900 dolar)
    • 16 GB + 512 GB: 6,499 yuan (975 dolar)
    • 16 GB + 1 TB: 7,499  yuan (1,125 dolar)

    Huawei Pura 90 Pro Max fiyatı

    • 12 GB + 256 GB: 6,499 yuan (975 dolar)
    • 12 GB + 512 GB: 6,999 yuan (1,050 dolar)
    • 16 GB + 512 GB: 7,499 yuan (1,125 dolar)
    • 16 GB + 1 TB: 8,499 yuan (1,275 dolar)

    Huawei Pura 90 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.6 inç, 1256 x 2760 piksel, 120Hz, LTPO OLED
    • Boyutlar: 157.8 x 74.5 x 8.2 mm, 213.5 gr
    • İşlemci: Kirin 9030S
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Batarya: 6.000 mAh, 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj
    • Arka kamera: 50MP,  f/1.4-4.0 (birincil) + 50MP, f/2.1, 4x zoom (telefoto) + 12.5MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP, f/2.0
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1
    • Bağlantı: 5G, WiFi , NFC, Bluetooth 6.0, Uydu iletişimi
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık

    Huawei Pura 90 Pro Max özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 1308x 2880 piksel, 120Hz, LTPO OLED
    • Boyutlar: 164 x 77.1 x 8.1 mm, 230.5 gr
    • İşlemci: Kirin 9030S
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Batarya: 6.000 mAh, 100W kablolu şarj, 80W kablosuz şarj
    • Arka kamera: 50MP,  f/1.4-4.0 (birincil) + 200MP, f/2.6, 4x zoom (telefoto) + 40MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 13MP, f/2.0
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1
    • Bağlantı: 5G, WiFi , NFC, Bluetooth 6.0, Uydu iletişimi
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Forumdan Konular

    beta balığı neden yem yemez l200 yakıt tüketimi crossbow fiyat basur olanların yorumları samsung a17 yorumlar

