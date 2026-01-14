Huawei Pura 90 Ultra'nın kamera tasarımı ve bazı özellikleri sızdırıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, bir sonraki amiral gemisi Pura 90 Ultra’yı önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket henüz Pura 90 serisine dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ortaya çıkan yeni bir sızıntı Ultra modelin kamera özellikleri ve arka tasarımına ışık tutuyor.

Kamera tasarımı değişiyor

Weibo’daki bir kaynağa göre Pura 90 Ultra, yenilenmiş bir arka kamera tasarımıyla gelebilir. Üçgen şeklindeki kamera düzeninin korunacağı, ancak bu yapının sızdırılan bir çizimde görüldüğü üzere dikdörtgen bir kamera adasının içine yerleştirileceği iddia ediliyor.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 7 cihaza daha geliyor: İşte liste 5 sa. önce eklendi

Aynı kaynak, cihazın kamera donanımıyla ilgili bazı bilgiler de paylaştı. Buna göre telefonda değişken diyaframlı 50 MP çözünürlüğünde1 inçlik ana kamera sensörü bulunacak. Bu sensöre, 200 MP 1/1,28 inç SCC80XS SmartSens periskop telefoto kamera eşlik edecek. Bu sensörün, daha iyi düşük ışık performansı sunduğu belirtliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Huawei Pura 80 Ultra’da 3.7x ve 9.4x optik yakınlaştırma sunan, sektöründe ilk olan değiştirilebilir çift lensli 50 MP periskop telefoto kamera ve 1 inç boyutunda 50 MP ana sensör yer alıyordu. Dolayısıyla yeni modelde Huawei, özellikle telefoto kamera performansında önemli bir iyileştirme sunabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: