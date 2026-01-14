Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura 90 Ultra'nın kamera tasarımı ve bazı özellikleri sızdırıldı

    Huawei, bir sonraki amiral gemisi Pura 90 serisi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı Ultra modelin kamera özelliklerine ve arka tasarımına ışık tutuyor.

    Huawei Pura 90 Ultra'nın kamera tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, bir sonraki amiral gemisi Pura 90 Ultra’yı önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket henüz Pura 90 serisine dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ortaya çıkan yeni bir sızıntı Ultra modelin kamera özellikleri ve arka tasarımına ışık tutuyor.

    Kamera tasarımı değişiyor

    Weibo’daki bir kaynağa göre Pura 90 Ultra, yenilenmiş bir arka kamera tasarımıyla gelebilir. Üçgen şeklindeki kamera düzeninin korunacağı, ancak bu yapının sızdırılan bir çizimde görüldüğü üzere dikdörtgen bir kamera adasının içine yerleştirileceği iddia ediliyor.

    Aynı kaynak, cihazın kamera donanımıyla ilgili bazı bilgiler de paylaştı. Buna göre telefonda değişken diyaframlı 50 MP çözünürlüğünde1 inçlik ana kamera sensörü bulunacak. Bu sensöre, 200 MP 1/1,28 inç SCC80XS SmartSens periskop telefoto kamera eşlik edecek. Bu sensörün, daha iyi düşük ışık performansı sunduğu belirtliyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Huawei Pura 80 Ultra’da 3.7x ve 9.4x optik yakınlaştırma sunan, sektöründe ilk olan değiştirilebilir çift lensli 50 MP periskop telefoto kamera ve 1 inç boyutunda 50 MP ana sensör yer alıyordu. Dolayısıyla yeni modelde Huawei, özellikle telefoto kamera performansında önemli bir iyileştirme sunabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    depo önüne park etmek yasak mı kayseri'de pastırma nereden alınır golf 1.0 etsi kronik sorunları fiziki gümüş nereden alınır inat tv reklam engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum