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    Gücü Kamerasında | Huawei Pura 90s Pro İnceleme

    Huawei Pura 90s Pro, ülkemizde turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle farklı kamera adası tasarımıyla öne çıkıyor. Telefon gücünü Kirin 9030S işlemcisinden alıyor.

    Huawei Pura 90s Pro, ülkemizde turuncu, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle farklı kamera adası tasarımıyla öne çıkıyor. Telefon gücünü Kirin 9030S işlemcisinden alıyor. Dayanıklılığı artırılmış 2. nesil Kunlun Glass 6.6" oled ekranıyla birlikte amiral gemisi bir telefon modeli olduğunu hissettiriyor. 

    Kamera tarafında yakın mesafe odak özelliğiyle 5cm mesafeden makro fotoğraflar çekebiliyor. Renk algoritması yeniden dizayn edilmiş kamera paketiyle beraber yapay zeka destekli kamera özellikleri sunabiliyor. Telefonun 5270 mAh kapasiteli bataryası 66 W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

    Huawei Pura 90s Serisi Kampanyaları [Firma Duyurusu]

    Lansman dönemi olan 19-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında, HUAWEI Online Mağaza üzerinden gerçekleştirilecek satın alımlarda 99 TL ön ödeme karşılığında Pura 90s Pro'da 10.900 TL, Pura 90s Pro Max'te ise 19.900 TL indirim avantajı sunuluyor. Lansman avantajları bununla da sınırlı kalmıyor. Pura 90s Serisi'nin kutu içeriğinde HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti de yer alıyor.

    HUAWEI, kullanıcı deneyimini satın alma sonrasında da destekliyor. Pura 90s Serisi cihazlardan birini satın alan ve kampanya koşullarına uygun şekilde ürün değerlendirmesi paylaşan kullanıcılar, sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 20.000 HUAWEI Puan, yani 200 TL değerinde puan kazanma fırsatına sahip oluyor.

    HUAWEI Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max'in satış ve teslimatları 19 Ağustos 2026'da başlayacak. HUAWEI Pura 90s Serisi'nin teknik özellikleri, renk seçenekleri, ön abonelik fırsatı ve lansman kampanyasının tüm detaylarına HUAWEI Online Mağaza üzerinden ulaşabilirsiniz.

    00:00 - Giriş
    00:19 - Tasarım Unsurları
    01:28 - Ekran Yapısı
    02:25 - Yazılım ve Donanım
    03:12 - Kamera Performansı
    07:14 - Ses Deneyimi
    07:58 - Bağlantı Özellikleri
    08:14 - Güvenlik Özellikleri
    08:54 - Batarya ve Şarj
    09:11 - Kutu İçeriği
    09:23 - Değerlendirme
    09:40 - Kapanış

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