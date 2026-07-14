Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Huawei, Çin'de tanıttığı Pura 90 Pro serisinin ardından küresel pazara yönelik Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max modellerini duyurdu. Yeni telefonlar 5G desteği, Kirin 9030S işlemci, HarmonyOS işletim sistemi ve geliştirilmiş kamera sistemleriyle geliyor. İşte Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max özellikleri ve fiyatı...

Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max özellikleri

Pura 90s Pro'da 6,6 inç, Pro Max'te ise 6,9 inç büyüklüğünde düz LTPO OLED ekran bulunuyor. Her iki panel de 1-120 Hz adaptif yenileme hızı sunarken, yansımaları yüzde 70'e kadar azalttığı belirtilen özel kaplama ile geliyor. Telefonlara güç veren yeni Kirin 9030S işlemcisi, küresel pazarda satışa çıkan Huawei modellerine yeniden 5G desteği kazandırıyor. Ayrıca seride ilk kez eSIM desteği de sunuluyor olacak.

Serinin en dikkat çeken modeli olan Huawei Pura 90s Pro Max, sektördeki ilk 200 MP RYYB telefoto kamera sensörü ile geliyor. 1/1.28 inç sensöre sahip kamera, 4 kat optik yakınlaştırma, 20 kata kadar telefoto video, CIPA 7.0 görüntü sabitleme ve makro çekim desteği sunuyor. Ana kamera tarafında ise 50 MP 1/1.28 inç LOFIC RYYB sensör bulunuyor.

Değişken diyafram açıklığı f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabilirken, sisteme 40 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Pura 90s Pro modeli ise 50 MP telefoto, 50 MP ana kamera ve 12,5 MP ultra geniş açı kamerayla geliyor.

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Her iki model de 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve kutudan HarmonyOS işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca Avrupa sürümlerinde kapasite 5.270 mAh olarak sunulacak. Şarj tarafında ise Pro Max modeli 100W kablolu ve 80W kablosuz, Pro modeli ise 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip telefonlar suya ve yüksek basınçlı su püskürtmelerine karşı dayanıklılık sunarken, ekran tarafında çizilme direncini 16 kata, düşme direncini ise yüzde 25 artırdığı belirtilen Kunlun Glass koruması kullanılıyor. Huawei, Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max'in küresel fiyatı ile satış tarihini ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

Huawei Pura 90s Pro

Ekran: 6,6 inç LTPO OLED, 1-120 Hz, 1256 × 2760 piksel

İşlemci: Kirin 9030S

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 MP ana + 50 MP 4x telefoto + 12,5 MP ultra geniş açı

Ön kamera: Açıklanmadı

Batarya: 6.000 mAh (AB: 5.270 mAh)

Hızlı şarj: 66W kablolu, 50W kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS

Bağlantı: 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Dayanıklılık: IP68 / IP69

Huawei Pura 90s Pro Max

Ekran: 6,9 inç LTPO OLED, 1-120 Hz, 1308 × 2880 piksel

İşlemci: Kirin 9030S

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 MP ana + 200 MP 4x telefoto + 40 MP ultra geniş açı

Ön kamera: Açıklanmadı

Batarya: 6.000 mAh (AB: 5.270 mAh)

Hızlı şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

İşletim sistemi: HarmonyOS

Bağlantı: 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Dayanıklılık: IP68 / IP69

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Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri

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