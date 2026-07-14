Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei Pura 90s Pro ve Pro Max özellikleri
Pura 90s Pro'da 6,6 inç, Pro Max'te ise 6,9 inç büyüklüğünde düz LTPO OLED ekran bulunuyor. Her iki panel de 1-120 Hz adaptif yenileme hızı sunarken, yansımaları yüzde 70'e kadar azalttığı belirtilen özel kaplama ile geliyor. Telefonlara güç veren yeni Kirin 9030S işlemcisi, küresel pazarda satışa çıkan Huawei modellerine yeniden 5G desteği kazandırıyor. Ayrıca seride ilk kez eSIM desteği de sunuluyor olacak.
Serinin en dikkat çeken modeli olan Huawei Pura 90s Pro Max, sektördeki ilk 200 MP RYYB telefoto kamera sensörü ile geliyor. 1/1.28 inç sensöre sahip kamera, 4 kat optik yakınlaştırma, 20 kata kadar telefoto video, CIPA 7.0 görüntü sabitleme ve makro çekim desteği sunuyor. Ana kamera tarafında ise 50 MP 1/1.28 inç LOFIC RYYB sensör bulunuyor.
Değişken diyafram açıklığı f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabilirken, sisteme 40 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Pura 90s Pro modeli ise 50 MP telefoto, 50 MP ana kamera ve 12,5 MP ultra geniş açı kamerayla geliyor.
Her iki model de 12 GB RAM ile birlikte 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak ve kutudan HarmonyOS işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca Avrupa sürümlerinde kapasite 5.270 mAh olarak sunulacak. Şarj tarafında ise Pro Max modeli 100W kablolu ve 80W kablosuz, Pro modeli ise 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.
Huawei Pura 90s Pro
- Ekran: 6,6 inç LTPO OLED, 1-120 Hz, 1256 × 2760 piksel
- İşlemci: Kirin 9030S
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP ana + 50 MP 4x telefoto + 12,5 MP ultra geniş açı
- Ön kamera: Açıklanmadı
- Batarya: 6.000 mAh (AB: 5.270 mAh)
- Hızlı şarj: 66W kablolu, 50W kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Bağlantı: 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5
- Dayanıklılık: IP68 / IP69
Huawei Pura 90s Pro Max
- Ekran: 6,9 inç LTPO OLED, 1-120 Hz, 1308 × 2880 piksel
- İşlemci: Kirin 9030S
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kamera: 50 MP ana + 200 MP 4x telefoto + 40 MP ultra geniş açı
- Ön kamera: Açıklanmadı
- Batarya: 6.000 mAh (AB: 5.270 mAh)
- Hızlı şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Bağlantı: 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5
- Dayanıklılık: IP68 / IP69