Huawei Pura X Max, rakiplerini ezmeye geliyor: Katlanır telefonda beklenen tasarım!

Huawei Pura X Max katlanır telefon 20 Nisan'da tanıtılacak
Dış ekranın yaklaşık 5,.5 inç olduğu ve kullanıcıların cihazı açmadan mesajlaşma ve arama gibi günlük işleri halletmelerine olanak sağlayacağı söyleniyor. Tasarım, nispeten düz çerçeve, kapak ekranında ortada yer alan delikli kamera ve iç ekranda biraz yana kaydırılmış bir delik içeriyor. Arkada, Huawei'nin birden fazla sensörü içeren yatay olarak hizalanmış kamera modülü kullandığı görülüyor.
Pura X Max'in, Pura 90 serisinde de yer alması beklenen Huawei'nin Kirin 9030 işlemciyle geleceği söyleniyor.
Huawei, Çin'de ön siparişleri açtı ve resmi lansman, Pura 90 serisiyle birlikte 20 Nisan'da yapılacak. Resmi listeye göre, cihaz birden fazla depolama seçeneğiyle sunulacak: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, mavi, altın ve turuncu yer alıyor.
[resim]
.
