Huawei Pura X Max, rakiplerini ezmeye geliyor: Katlanır telefonda beklenen tasarım!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, 20 Nisan'daki lansman etkinliğinden önce yeni katlanır telefonu Pura X Max'i resmen tanıttı. Yatay olarak geniş katlanabilir tasarıma sahip ilk katlanan telefon olarak Huawei Pura X Max, Samsung Galaxy Z Fold 7 ve diğer rakiplerinden öne çıkacak.

Huawei Pura X Max katlanır telefon 20 Nisan'da tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X Max, uzun ve dar düzen yerine daha geniş iç ekrana odaklanan, sektörün ilk yatay olarak geniş katlanabilir telefonu. Açıldığında, cihazın 16:10 en boy oranında 7.6 inç ekrana sahip olması ve tablet benzeri bir deneyim sunması bekleniyor.

Dış ekranın yaklaşık 5,.5 inç olduğu ve kullanıcıların cihazı açmadan mesajlaşma ve arama gibi günlük işleri halletmelerine olanak sağlayacağı söyleniyor. Tasarım, nispeten düz çerçeve, kapak ekranında ortada yer alan delikli kamera ve iç ekranda biraz yana kaydırılmış bir delik içeriyor. Arkada, Huawei'nin birden fazla sensörü içeren yatay olarak hizalanmış kamera modülü kullandığı görülüyor.

Pura X Max'in, Pura 90 serisinde de yer alması beklenen Huawei'nin Kirin 9030 işlemciyle geleceği söyleniyor.

Huawei, Çin'de ön siparişleri açtı ve resmi lansman, Pura 90 serisiyle birlikte 20 Nisan'da yapılacak. Resmi listeye göre, cihaz birden fazla depolama seçeneğiyle sunulacak: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, mavi, altın ve turuncu yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Pura X Max, rakiplerini ezmeye geliyor: İşte tasarımı

