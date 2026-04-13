Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura X Max, rakiplerini ezmeye geliyor: Katlanır telefonda beklenen tasarım!

    Huawei, 20 Nisan'da Çin'de tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Pura X Max'in tasarımını gösterdi. Huawei Pura X Max, geniş katlanır ekranıyla Samsung Z Fold 7 ve diğer rakiplerinden öne çıkıyor.

    Huawei Pura X Max katlanan telefon Tam Boyutta Gör
    Huawei, 20 Nisan'daki lansman etkinliğinden önce yeni katlanır telefonu Pura X Max'i resmen tanıttı. Yatay olarak geniş katlanabilir tasarıma sahip ilk katlanan telefon olarak Huawei Pura X Max, Samsung Galaxy Z Fold 7 ve diğer rakiplerinden öne çıkacak.

    Huawei Pura X Max katlanır telefon 20 Nisan'da tanıtılacak

    Huawei Pura X Max tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura X Max, uzun ve dar düzen yerine daha geniş iç ekrana odaklanan, sektörün ilk yatay olarak geniş katlanabilir telefonu. Açıldığında, cihazın 16:10 en boy oranında 7.6 inç ekrana sahip olması ve tablet benzeri bir deneyim sunması bekleniyor.

    Dış ekranın yaklaşık 5,.5 inç olduğu ve kullanıcıların cihazı açmadan mesajlaşma ve arama gibi günlük işleri halletmelerine olanak sağlayacağı söyleniyor. Tasarım, nispeten düz çerçeve, kapak ekranında ortada yer alan delikli kamera ve iç ekranda biraz yana kaydırılmış bir delik içeriyor. Arkada, Huawei'nin birden fazla sensörü içeren yatay olarak hizalanmış kamera modülü kullandığı görülüyor.

    Pura X Max'in, Pura 90 serisinde de yer alması beklenen Huawei'nin Kirin 9030 işlemciyle geleceği söyleniyor.

    Huawei, Çin'de ön siparişleri açtı ve resmi lansman, Pura 90 serisiyle birlikte 20 Nisan'da yapılacak. Resmi listeye göre, cihaz birden fazla depolama seçeneğiyle sunulacak: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, mavi, altın ve turuncu yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    G
    genconline 1 hafta önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgazlı ev neden terleme yapar critical process died hatası kuyumcular altını nereden alıyor no frost buzdolabı buzlanma sorunu çözümü macrocenter çalışan maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum