Huawei Pura X2: Kirin 9030’lu katlanabilir model 2026’nın ilk çeyreğinde geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei Pura X2, ortaya çıkan yeni sızıntılara göre 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılabilir. Özellikle Kirin 9030 yonga setiyle geleceğine dair bilgiler, modelin önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunacağına işaret ediyor. Huawei’nin Pura X serisiyle oluşturduğu geniş ekranlı kapaklı tasarım yaklaşımı, bu modelin de aynı yenilikçi çizgide devam edeceğini gösteriyor.

Huawei'in yeni katlanabilir telefonu Pura X2, Kirin 9030 ile gelecek

Huawei’nin Mart 2025’te tanıttığı ilk Pura X modeli, alışılmış kapaklı telefonlardan tamamen farklı bir form sunmuştu. 16:10 oranındaki katlanabilir ekranı ve kareye yakın formatta yerleştirilmiş kapak ekranıyla cihaz, geniş formatlı bir deneyim sağlamıştı. Yeni Pura X2’nin bu tasarım anlayışını geliştirerek daha verimli bir kullanım sunması bekleniyor.

Sızıntılara göre donanım tarafındaki en dikkat çekici ayrıntı Kirin 9030 yongası. Huawei, Kirin serisini yeniden canlandırma sürecinde önemli adımlar atmış ve 9000 serisinin devamı niteliğindeki 9020 ve 9010 yongalarıyla rekabet gücünü artırmıştı. Kirin 9030’un ise daha gelişmiş yapay zeka işlem birimleri, enerji verimliliği ve grafik performansı sunması bekleniyor. Katlanabilir telefonların güç tüketimi, ekran yapısı nedeniyle daha kritik bir öneme sahip olduğundan bu yeni yonganın Pura X2’ye önemli avantajlar sağlayacağı düşünülüyor.

Huawei Pura X2, katlanabilir telefon pazarında 2026’nın en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday görünüyor. Kirin 9030 yonga setinin getireceği performans artışı, yenilenmiş ekran teknolojisi ve geliştirilecek kamera yetenekleriyle cihazın hem Android ekosistemi hem de global katlanabilir telefon rekabeti üzerinde etkili olması bekleniyor. Pura X2’nin fiyatı hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki neslin konumlandırması göz önünde bulundurulduğunda premium segmentte yer alması bekleniyor.

