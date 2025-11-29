Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura X2: Kirin 9030’lu katlanabilir model 2026’nın ilk çeyreğinde geliyor

    Huawei'in yeni katlanır telefonu Pura X2’nin Kirin 9030’la gelmesi bekleniyor. İşte 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılacağı söylenen yeni nesil katlanabilir telefonun detayları:

    Huawei Pura X2: Yeni nesil katlanabilir model 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei Pura X2, ortaya çıkan yeni sızıntılara göre 2026’nın ilk çeyreğinde tanıtılabilir. Özellikle Kirin 9030 yonga setiyle geleceğine dair bilgiler, modelin önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunacağına işaret ediyor. Huawei’nin Pura X serisiyle oluşturduğu geniş ekranlı kapaklı tasarım yaklaşımı, bu modelin de aynı yenilikçi çizgide devam edeceğini gösteriyor.

    Huawei'in yeni katlanabilir telefonu Pura X2, Kirin 9030 ile gelecek

    Huawei’nin Mart 2025’te tanıttığı ilk Pura X modeli, alışılmış kapaklı telefonlardan tamamen farklı bir form sunmuştu. 16:10 oranındaki katlanabilir ekranı ve kareye yakın formatta yerleştirilmiş kapak ekranıyla cihaz, geniş formatlı bir deneyim sağlamıştı. Yeni Pura X2’nin bu tasarım anlayışını geliştirerek daha verimli bir kullanım sunması bekleniyor. 

    Sızıntılara göre donanım tarafındaki en dikkat çekici ayrıntı Kirin 9030 yongası. Huawei, Kirin serisini yeniden canlandırma sürecinde önemli adımlar atmış ve 9000 serisinin devamı niteliğindeki 9020 ve 9010 yongalarıyla rekabet gücünü artırmıştı. Kirin 9030’un ise daha gelişmiş yapay zeka işlem birimleri, enerji verimliliği ve grafik performansı sunması bekleniyor. Katlanabilir telefonların güç tüketimi, ekran yapısı nedeniyle daha kritik bir öneme sahip olduğundan bu yeni yonganın Pura X2’ye önemli avantajlar sağlayacağı düşünülüyor.

    Huawei Pura X2, katlanabilir telefon pazarında 2026’nın en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday görünüyor. Kirin 9030 yonga setinin getireceği performans artışı, yenilenmiş ekran teknolojisi ve geliştirilecek kamera yetenekleriyle cihazın hem Android ekosistemi hem de global katlanabilir telefon rekabeti üzerinde etkili olması bekleniyor. Pura X2’nin fiyatı hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki neslin konumlandırması göz önünde bulundurulduğunda premium segmentte yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 21 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 23 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kreatin ishal yapar mı park sensörü montajı muhalif kanallar listesi ebay türkçe yapma şırınga nerede satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum