Çin'in %100 yerli ilk masaüstü bilgisayarı: Qingyun HM650

Yapay Zeka Özeti:
- Huawei, tüm bileşenleri Çin'de üretilen ilk masaüstü bilgisayarı Qingyun HM650'yi duyurdu. Devlet kurumlarına özel geliştirilen cihaz, 10 çekirdekli Kirin X90 işlemci ve HarmonyOS sistemiyle çalışıyor. 16 gigabayt bellek ile 512 gigabayt depolamaya sahip olan model, gelişmiş güvenlik araçları ve yerleşik yapay zeka asistanı sunuyor. Ürünün tamamen yerli üretildiği bağımsız testlerle doğrulandı. Yaklaşık 1080 dolar fiyatla çıkacak olan cihaz, 1 Aralık'ta satışa sunulacak.
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Huawei'nin Kirin X90 işlemcisini taşıyor
%100 Çin üretimi bileşenler
Huawei'ye göre, cihazın %100 Çin yapımı bileşenlerden oluştuğu iddiası, Çin’de bulunan ulusal düzeyde üçüncü taraf bir kalite kontrol ve test kuruluşu olan Zhejiang Kezheng tarafından doğrulanmış. Bu durum, bileşenlerin yerli üretim olduğu anlamına geliyor ancak her bir parçanın bizzat Huawei tarafından geliştirildiği anlamına gelmiyor.
HarmonyOS'in kurumsal sürümüyle geliyor
HarmonyOS'in kurumsal bir sürümüyle çalışan bilgisayar, Huawei'nin Xiaoyi adlı yapay zeka asistanını da içeriyor. Bu asistan, kullanıcıların bilgilere erişmesine, belgeler oluşturmasına, dosyaları düzenlemesine, toplantı kayıtlarını yazıya dökmesine ve özetler hazırlamasına yardımcı oluyor. Bilgisayar ayrıca dosya paylaşımını ve uyumlu Huawei cihazlarla entegrasyonu da destekliyor. Bazı yapay zeka özellikleri, internet bağlantısı ve ek abonelik gerektiriyor.
Devlet kurumları için tasarlanmış
Huawei, masaüstü bilgisayarı çeşitli kurumsal yönetim ve güvenlik araçlarıyla da donatmış. BT yöneticileri, cihazları merkezi olarak yönetebiliyor, erişim izinlerini belirleyebiliyor ve çalışanların hangi uygulamaları kullanabileceğini kontrol edebiliyor. Bilgisayar, kullanıcıların dahili ve harici ağlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan iki izole çalışma alanı sunuyor. Star Shield 2.0 güvenlik mimarisi, dijital dolandırıcılığa karşı korumanın yanı sıra yapay zeka tabanlı yüz ve ses değiştirmeyi algılama özelliğini içeriyor. Veri koruma özellikleri arasında, dahili SSD için donanım tabanlı şifreleme, uygulamaların dosyalara erişimi üzerinde denetim mekanizmaları ve şifreli belge aktarımı yer alıyor.
Fiyatı 1078 dolar
Kirin X90 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD ile gelen Qingyun HM650, 7199 yuan (1078 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Kaynakça https://qingyun.huawei.com/harmonyos-computer/qingyun-hm650/ https://www.notebookcheck.net/The-first-fully-Chinese-desktop-Huawei-launches-PC-with-Kirin-X90-and-HarmonyOS.1445194.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: