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    Çin'in %100 yerli ilk masaüstü bilgisayarı: Qingyun HM650

    Huawei, işlemci, bellek, SSD ve güç kaynağı dahil olmak üzere tüm bileşenleri Çin'de üretilen ilk masaüstü bilgisayarını tanıttı. Qingyun HM650, devlet kurumları ve işletmeler için geliştirilmiş.

    Çin'in %100 yerli ilk masaüstü bilgisayar Qingyun HM650 Tam Boyutta Gör
    Huawei, 10 çekirdekli Kirin X90 işlemcisiyle güçlendirilen ve HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan tamamen Çin üretimi parçalardan oluşan ilk masaüstü bilgisayarını tanıttı. Devlet kurumları ve işletmeler için tasarlanan Qingyun HM650, kurumsal güvenlik özellikleri ve yerleşik yapay zeka asistanıyla donatılmış. 7.199 yuan (yaklaşık 1.080 dolar) fiyat etiketine sahip olan cihazın satışlarına 1 Aralık'ta başlanması planlanıyor.

    Huawei'nin Kirin X90 işlemcisini taşıyor

    Huawei Qingyun HM650 PC işlemci ram ssd özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qingyun HM650, Huawei'nin 20 iş parçacığını destekleyen ve dahili Maleoon grafik birimine sahip 10 çekirdekli Kirin X90 işlemcisiyle güçlendirilmiş. 40W TDP değerine sahip olan bu çip, çift taraflı soğutma sistemiyle destekleniyor. PC’de 16GB RAM 512GB SSD bulunuyor.

    %100 Çin üretimi bileşenler

    Huawei'ye göre, cihazın %100 Çin yapımı bileşenlerden oluştuğu iddiası, Çin’de bulunan ulusal düzeyde üçüncü taraf bir kalite kontrol ve test kuruluşu olan Zhejiang Kezheng tarafından doğrulanmış. Bu durum, bileşenlerin yerli üretim olduğu anlamına geliyor ancak her bir parçanın bizzat Huawei tarafından geliştirildiği anlamına gelmiyor.

    HarmonyOS'in kurumsal sürümüyle geliyor

    HarmonyOS'in kurumsal bir sürümüyle çalışan bilgisayar, Huawei'nin Xiaoyi adlı yapay zeka asistanını da içeriyor. Bu asistan, kullanıcıların bilgilere erişmesine, belgeler oluşturmasına, dosyaları düzenlemesine, toplantı kayıtlarını yazıya dökmesine ve özetler hazırlamasına yardımcı oluyor. Bilgisayar ayrıca dosya paylaşımını ve uyumlu Huawei cihazlarla entegrasyonu da destekliyor. Bazı yapay zeka özellikleri, internet bağlantısı ve ek abonelik gerektiriyor.

    Devlet kurumları için tasarlanmış

    Huawei, masaüstü bilgisayarı çeşitli kurumsal yönetim ve güvenlik araçlarıyla da donatmış. BT yöneticileri, cihazları merkezi olarak yönetebiliyor, erişim izinlerini belirleyebiliyor ve çalışanların hangi uygulamaları kullanabileceğini kontrol edebiliyor. Bilgisayar, kullanıcıların dahili ve harici ağlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan iki izole çalışma alanı sunuyor. Star Shield 2.0 güvenlik mimarisi, dijital dolandırıcılığa karşı korumanın yanı sıra yapay zeka tabanlı yüz ve ses değiştirmeyi algılama özelliğini içeriyor. Veri koruma özellikleri arasında, dahili SSD için donanım tabanlı şifreleme, uygulamaların dosyalara erişimi üzerinde denetim mekanizmaları ve şifreli belge aktarımı yer alıyor.

    Fiyatı 1078 dolar

    Kirin X90 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD ile gelen Qingyun HM650, 7199 yuan (1078 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Kaynakça https://qingyun.huawei.com/harmonyos-computer/qingyun-hm650/ https://www.notebookcheck.net/The-first-fully-Chinese-desktop-Huawei-launches-PC-with-Kirin-X90-and-HarmonyOS.1445194.0.html
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