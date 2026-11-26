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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, ABD kısıtlamalarına karşı Samsung ve SK Hynix'e rakip olacak yeni bir bellek teknolojisi geliştiriyor. Şirket, yapay zeka işlemcilerinin veri aktarım hızını iki katına çıkaracak 4096 bağlantılı özel bir HBM tasarımı hazırladı. Gelişmiş mimarisiyle dikkat çeken bu bellek, Çin'in yapay zeka çipleri üretiminde yaşadığı en büyük darboğazlardan birini aşmayı hedefliyor. Çinli teknoloji devleri, yaptırımlara rağmen yenilikçi hamlelerle küresel rekabette öne geçmeyi amaçlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle erişmekte zorlandığı gelişmiş yarı iletken teknolojilerinde yerli çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin yeni hedeflerinden biri de yapay zeka işlemcilerinin en kritik bileşenlerinden olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM). Huawei araştırmacılarının geliştirdiği yeni bellek mimarisi, Samsung ve SK Hynix gibi sektörün önde gelen üreticilerine rakip olabilecek özellikler taşıyor.

Huawei'nin özel HBM tasarımı

Huawei araştırmacıları, şubat ayında San Francisco'da düzenlenecek ISSCC etkinliğinde 64 kanallı ve 4096 DQ bağlantılı özel HBM tasarımını tanıtacak. Araştırma makalesinin başlığına göre tasarımda bellek kontrolcüleri ve beş katmanlı wafer-on-wafer hibrit bağlama teknolojisi kullanılıyor.

Şirketin geliştirdiği mimari, Samsung ve SK Hynix tarafından seri üretilen mevcut çözümlere kıyasla veri pinlerinin yoğunluğunu iki katına çıkarmayı hedefliyor. Daha fazla veri bağlantısı, teorik olarak bellek bant genişliğinin yükselmesini sağlayarak yapay zeka işlemcilerine çok daha fazla verinin aktarılmasına imkan tanıyabilir.

Bununla birlikte Huawei'nin söz konusu tasarımı ne kadar ilerlettiği ve seri üretime ne zaman geçebileceği henüz bilinmiyor. Konferanslarda sunulan araştırmaların bir kısmı, henüz ticari ürüne dönüşmemiş teorik tasarımlardan oluşabiliyor.

Samsung da yeni nesil HBM4E teknolojisini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Aynı konferans programında Samsung Electronics'in de yeni bellek teknolojilerine yönelik iki ayrı çalışması bulunuyor. Bunlardan ilki, 48 GB kapasiteli ve pin başına 17 Gb/s veri hızına sahip HBM4E tasarımını ele alıyor.

Samsung'un araştırmasında bellek arayüzündeki sinyal bütünlüğünü ve güç dağıtımını değerlendirmek için wafer üzerinde çalışan I/O Eye Monitor ve Voltage Droop Detection teknolojileri kullanılıyor. Bu yöntemler, üretim aşamasında sinyal ve güç bütünlüğünün test edilmesini amaçlıyor.

Şirketin diğer çalışması ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen tamamen dijital 3D DRAM PHY teknolojisine odaklanıyor. Doğrudan çekirdek kalıbına erişim sağlayan bu mimari, özel HBM platformlarının geliştirilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ABD yaptırımları Çin’i hızlandırıyor

Huawei'nin kendi HBM teknolojisini geliştirme çabalarının arkasında ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları bulunuyor. Samsung, SK Hynix ve Micron, yaptırımlar nedeniyle Çinli müşterilere HBM tedarik edemiyor. Huawei de uzun süredir kendi yarı iletkenlerini şirket bünyesinde geliştirmeye çalışıyor.

Şirketin yeni belleği seri üretime geçirmesi, Çin'in yapay zeka çipleri üretimindeki önemli darboğazlardan birini daha hafifletebilir.

Huawei'nin Ascend serisi yapay zeka işlemcileri, ABD'nin Nvidia'nın en gelişmiş hızlandırıcılarının Çin'e satışını kısıtlamasının ardından ülkedeki en yaygın yerli alternatiflerden biri haline geldi. Şirket, DeepSeek ve Moonshot gibi Çinli yapay zeka laboratuvarlarının artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 2029'a kadar her yıl en az bir yeni yapay zeka çipi piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Ancak Çin'in önünde önemli üretim engelleri bulunuyor. Gelişmiş yapay zeka işlemcileri ve HBM üretiminde kritik öneme sahip aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerine erişemeyen Çinli üreticiler, yüksek performanslı çip geliştirmekte zorlanıyor. ABD yönetimi ayrıca Çinli şirketlerin Güneydoğu Asya'daki veri merkezleri üzerinden gelişmiş Nvidia işlemcilerine uzaktan erişmesini sağlayan açıkları kapatmaya yönelik adımlar atıyor.

Huawei, bu kısıtlamaları aşmak için daha fazla transistörü çiplere sığdırmayı ve veri aktarım hızlarını artırmayı amaçlayan alternatif bir teknoloji yaklaşımı üzerinde de çalışıyor. Şirket, bu yıl LogicFolding adı verilen teknikle akıllı telefon işlemcileri üretmeye başladı. Huawei'nin uzun vadeli hedefi ise 2031 yılına kadar 1,4 nm çiplerle karşılaştırılabilir performans sunan yarı iletkenler geliştirmek.

Huawei'nin yanı sıra Çinli bellek üreticisi CXMT de Güney Koreli ve ABD'li rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için alternatif bellek mimarileri üzerinde çalışıyor. Şirket, ekim ayında düzenlenen bir sektör konferansında 4F² adı verilen tasarım yaklaşımında ilerleme kaydettiğini ve bu teknolojiyi yakında piyasaya sürmeyi planladığı sunucu belleği ürününde kullanacağını açıkladı.

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Huawei, Samsung ve SK Hynix'e rakip yeni bir bellek geliştiriyor

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