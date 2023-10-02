Huawei sihri: 14nm işlemci nasıl 7nm oldu?

Tam Boyutta Gör Kötü komşu ev sahibi yaptırır misali ABD ambargoları Huawei’nin özellikle yonga teknolojileri tarafında ilginç teknikler geliştirmesine neden oldu. İlk etapta yonga çalışmaları sekteye uğrayan Huawei yavaş yavaş eski günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kirin 900s nasıl bir işlemci?

Huawei Mate 60 amiral gemisinde kullanılan Kirin 9000s yonga seti 1 x 2.62GHz + 3 x 2.15GHz + 4 x 1.53GHz şeklinde bir dizilim ile geliyor ancak üretim teknolojileri konusunda net bir bilgi verilmemişti.

Fomalhaut Techno Solutions araştırmacıları yaptıkları analizlerde Kirin 9000s yonga setinin 14nm sürecinde üretildiğine dair izler bulmuş. Bununla birlikte bazı özel teknikler kullanılarak işlemcinin 7nm seviyelerine gelmesi sağlanmış.

Huawei, CMOS sensör için düğmeye bastı 4 sa. önce eklendi

Yonga sektöründe 10nm sürecinin iyileştirmelerle 8nm olduğunu veya 7nm sürecinin 6nm sürecine yaklaştırılması gibi örnekler görmüştük ancak 14nm sürecinden 7nm sürecine oldukça ekstrem bir geçiş olmuş. Huawei’nin bunu nasıl başardığı ise bir sır. Üretimi Çinli SMIC firması 7nm N+2 süreci ile gerçekleştirmiş.

Kirin 9000s yonga seti ayrıca hyper-threading özelliği ile geliyor ve bunun da nasıl başarıldığı net değil. ARM’ın genelde otomotiv endüstrisine yönelik HT mimarileri var ancak bundan ilham alınmış bir örnek mi bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.