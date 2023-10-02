Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei sihri: 14nm işlemci nasıl 7nm oldu?

    Huawei Mate 60 amiral gemisinde kullanılan Kirin 9000s yonga setinin 14nm sürecinde üretildiği ancak bazı dokunuşlarla 7nm yakınlarına bir sürece evrildiği ifade ediliyor. 
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Kötü komşu ev sahibi yaptırır misali ABD ambargoları Huawei’nin özellikle yonga teknolojileri tarafında ilginç teknikler geliştirmesine neden oldu. İlk etapta yonga çalışmaları sekteye uğrayan Huawei yavaş yavaş eski günlerine dönmenin hesaplarını yapıyor.

    Kirin 900s nasıl bir işlemci?

    Huawei Mate 60 amiral gemisinde kullanılan Kirin 9000s yonga seti 1 x 2.62GHz + 3 x 2.15GHz + 4 x 1.53GHz şeklinde bir dizilim ile geliyor ancak üretim teknolojileri konusunda net bir bilgi verilmemişti.

    Fomalhaut Techno Solutions araştırmacıları yaptıkları analizlerde Kirin 9000s yonga setinin 14nm sürecinde üretildiğine dair izler bulmuş. Bununla birlikte bazı özel teknikler kullanılarak işlemcinin 7nm seviyelerine gelmesi sağlanmış.

    Yonga sektöründe 10nm sürecinin iyileştirmelerle 8nm olduğunu veya 7nm sürecinin 6nm sürecine yaklaştırılması gibi örnekler görmüştük ancak 14nm sürecinden 7nm sürecine oldukça ekstrem bir geçiş olmuş. Huawei’nin bunu nasıl başardığı ise bir sır. Üretimi Çinli SMIC firması 7nm N+2 süreci ile gerçekleştirmiş.

    Kirin 9000s yonga seti ayrıca hyper-threading özelliği ile geliyor ve bunun da nasıl başarıldığı net değil. ARM’ın genelde otomotiv endüstrisine yönelik HT mimarileri var ancak bundan ilham alınmış bir örnek mi bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sinoeis 4 saat önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli bisiklet mi elektrikli scooter mı hotbird frekans honda civic orjinal disk markası tommy hilfiger çalışan yorumları egea easy 1.4 fire 95 hp yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız