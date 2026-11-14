Huawei ilk sürekli glikoz takip cihazını duyurdu

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Huawei, ilk sürekli glikoz takip cihazı Sense G1'i duyurdu. Apple AirTag benzeri bir tasarıma sahip olan cihaz, kola yapıştırılarak kan şekerini 16 gün boyunca kesintisiz ölçebiliyor. Yüksek doğruluk oranı sunan ürün, Çin'de en üst medikal seviye olan Sınıf 3 onayını almayı da başardı. Yaklaşık üç yıldır test edilen cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son dönemde deriye tutturulan sürekli glikoz takip cihazları ilgi görmeye başladı. Huawei de trendi kaçırmamak için şirket tarihindeki ilk sürekli glikoz takip cihazını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Huawei Sense G1 neler sunuyor?

Huawei Sense G1 adındaki takip cihazı rakipleri ile aynı şekilde çalışıyor. Apple AirTag benzeri bir tasarıma sahip olan cihaz kolun üst arka kısmına yapıştırılıyor. Minik iğnesinin ise deri altına yerleştirilmesi ve orada durması gerekiyor.

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Kan akışındaki glikoz seviyelerini ölçmek için glikoz oksidaz ve elektrotlar kullanan cihaz elde ettiği sonuçları kan şekeri olarak veriyor. 16 güne kadar kullanım süresi olan cihaz uygulama üzerinden çeşitli istatistikler, tavsiyeler ve uyarılar sunuyor.

Cihazın ölçümlerinin laboratuvar ölçümlerine göre yüzde 10 seviyelerinin altında bir doğruluk farkının olduğu ve bunun oldukça iyi bir oran olduğu belirtiliyor. Ayrıca glikoz okuma sürelerinin standart kan şekeri seviyelerinin 5-15 dakika kadar gerisinde kaldığı da belirtilmiş.

Çin devlet kurumları ölçüm cihazının medikal seviyesini Sınıf 3 olarak belirlemiş. Sınıf 3 en yüksek risk grubu kabul ediliyor ve piyasaya çıkmadan önce çok kapsamlı testlerden geçiriliyor. Yaklaşık 3 yıldır test edilen cihazın henüz satış tarihi açıklanmadı.

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