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    Huawei ilk sürekli glikoz takip cihazını duyurdu

    Huawei Sense G1 sürekli glikoz takip sensörü firmanın Sınıf 3 seviyesinde onay almayı başaran ilk sağlık cihazı olurken 16 güne kadar kullanım sağlayabiliyor.    

    Huawei Sense G1 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde deriye tutturulan sürekli glikoz takip cihazları ilgi görmeye başladı. Huawei de trendi kaçırmamak için şirket tarihindeki ilk sürekli glikoz takip cihazını satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Huawei Sense G1 neler sunuyor?

    Huawei Sense G1 adındaki takip cihazı rakipleri ile aynı şekilde çalışıyor. Apple AirTag benzeri bir tasarıma sahip olan cihaz kolun üst arka kısmına yapıştırılıyor. Minik iğnesinin ise deri altına yerleştirilmesi ve orada durması gerekiyor.

    Kan akışındaki glikoz seviyelerini ölçmek için glikoz oksidaz ve elektrotlar kullanan cihaz elde ettiği sonuçları kan şekeri olarak veriyor. 16 güne kadar kullanım süresi olan cihaz uygulama üzerinden çeşitli istatistikler, tavsiyeler ve uyarılar sunuyor.

    Cihazın ölçümlerinin laboratuvar ölçümlerine göre yüzde 10 seviyelerinin altında bir doğruluk farkının olduğu ve bunun oldukça iyi bir oran olduğu belirtiliyor. Ayrıca glikoz okuma sürelerinin standart kan şekeri seviyelerinin 5-15 dakika kadar gerisinde kaldığı da belirtilmiş.

    Çin devlet kurumları ölçüm cihazının medikal seviyesini Sınıf 3 olarak belirlemiş. Sınıf 3 en yüksek risk grubu kabul ediliyor ve piyasaya çıkmadan önce çok kapsamlı testlerden geçiriliyor. Yaklaşık 3 yıldır test edilen cihazın henüz satış tarihi açıklanmadı.

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