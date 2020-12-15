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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud

    Huawei, ultra yüksek hızlı sinyal iletiminde yeni bir rekor kırdı. Avrupa Optik İletişim Konferansı kapsamında bir duyuru yapan Çinli şirket 220 GBaud sinyal iletim hızına ulaştığını açıkladı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud
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    Huawei, 220 GBaud gibi rekor bir sinyal iletim hızına ulaştığını açıkladı. Çinli teknoloji devi bu önemli duyuruyu 2020 Avrupa Optik İletişim Konferansı'nda (ECOC) yaptı.

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    Şimdiye kadar ticari projelerde ulaşılan en yüksek hız 95 GBaud barajını geçememişti. Akademik araştırmalardaki en yüksek sembol oranının ise 192 GBaud olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatalım.

    Baud nedir?

    Uzak iletişim (telekomünikasyon) ve elektronikte kullanılan Baud, dijital olarak modüle edilmiş bir sinyalde, saniyede kaç tane sembol değişikliği olduğunu gösteren bir ölçü birimi olarak tanımlanıyor. Sinyal ögelerinin saniyedeki atım oranını veren Baud'un sembolik kısaltması "Bd" şeklindedir.

    Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud
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    İnternet ve hücresel bağlantı hızı için önemli

    Huawei'nin bu atılımı yüksek bant genişliğine sahip sistemler oluşturma konusunda son derece önem taşıyor. Sinyal sembol oranının artırılması, internet ve hücresel iletişim hızını olumlu yönde etkileyecek ultra yüksek hızlı veri aktarım teknolojisinin oluşturulmasına olanak sağlayacak.

    Huawei'nin araştırması diğer sektörlerin gelişimi için bir mihenk taşı niteliğinde. Çinli üreticinin 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına 19 milyar dolar yatırım yaptığını ve bu sayede dünyanın en yenilikçi şirketleri sıralamasında altıncı sıraya yükseldiğini belirtelim.



    Kaynakça https://twitter.com/Huawei/status/1338784220102025216 https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=267851 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte bu yüzden ambargoya maruz kalıyorlar.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei bağlant ve işlemci saat hızlarında çok iyi yani hiç bir marka geçemez
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    IPVM adındaki bir araştırma organizasyonu ve The Washington Post, Huawei'nin büyük tartışma yaratacak bir yüz tanıma sistemini test ettiği dokümanları ortaya çıkardı. Buna göre Huawei, Uygur Türkleri'ni tespit eden yetkililere uyarı gönderen bir sistemin çalışmalarında yer aldı.



    Kaynak: Webtekno



    Huawei ye boykotu Turk halkı değil elin yabancı futbolcusu yaptı...
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    Xtrud (Harun Yahya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalan haber Apple kırdı gizliyor olgunlaşmasını bekliyor Huawei çaldı
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    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte bu yüzden ambargoya maruz kalıyorlar.
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