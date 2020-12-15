Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud

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Huawei, 220 GBaud gibi rekor bir sinyal iletim hızına ulaştığını açıkladı. Çinli teknoloji devi bu önemli duyuruyu 2020 Avrupa Optik İletişim Konferansı'nda (ECOC) yaptı.

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Şimdiye kadar ticari projelerde ulaşılan en yüksek hız 95 GBaud barajını geçememişti. Akademik araştırmalardaki en yüksek sembol oranının ise 192 GBaud olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatalım.

Baud nedir?

Uzak iletişim (telekomünikasyon) ve elektronikte kullanılan Baud, dijital olarak modüle edilmiş bir sinyalde, saniyede kaç tane sembol değişikliği olduğunu gösteren bir ölçü birimi olarak tanımlanıyor. Sinyal ögelerinin saniyedeki atım oranını veren Baud'un sembolik kısaltması "Bd" şeklindedir.

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İnternet ve hücresel bağlantı hızı için önemli

Huawei'nin bu atılımı yüksek bant genişliğine sahip sistemler oluşturma konusunda son derece önem taşıyor. Sinyal sembol oranının artırılması, internet ve hücresel iletişim hızını olumlu yönde etkileyecek ultra yüksek hızlı veri aktarım teknolojisinin oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Huawei'nin araştırması diğer sektörlerin gelişimi için bir mihenk taşı niteliğinde. Çinli üreticinin 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına 19 milyar dolar yatırım yaptığını ve bu sayede dünyanın en yenilikçi şirketleri sıralamasında altıncı sıraya yükseldiğini belirtelim.

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