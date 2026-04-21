Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Sound X5 altın kaplama pasif radyatör ile geliyor

    Huawei Sound X5 kablosuz hoparlör modeli 8 adet sürücü ile çok daha detaylı sesler sunabilirken kullanıcının çok katmanlı komutlarını analiz edebilen yeni bir dil modeli ile geliyor.

    Huawei Sound X5
    Bu hafta birbirinden iddialı yeni taşınabilir ve ekosistem ürünlerini tanıtan Huawei'nin kataloğunda ilginç bir ürün daha vardı. Huawei Sound X5 premium kablosuz hoparlör akıllı özelliklerinin yanı sıra altın kaplama radyatörü ile dikkat çekiyor.

    Huawei Sound X5 özellikleri ve fiyatı

    Huawei Sound X5 kablosuz hoparlör ses kalitesine odaklanıyor. 1 adet 126mm woofer, 4 adet 48mm orta mesafe sürücü, 1 adet 35mm tweeter ve 2 adet pasif radyatör ile yüksek, orta ve düşük frekanslar arasında daha iyi bir dağıtım sağlanıyor. Firma bass seviyesinin 36Hz'e kadar çıkabildiğini belirtiyor. Sürücülerin ölçülmüş çıkışları ise woofer için 60W, orta mesafeler için 20W ve tweeter için 20W.

    Cihazda yer alan HarmonyOS AI dil modeli daha karmaşık komutları anlayarak karşılık verebiliyor. HarmonyOS Smart COnnect ile diğer cihazlara bağlanabilen hoparlör el hareketleri ile de kontrol edilebiliyor. Özel bir uyku moduna sahip olan hoparlör çalan müziğe ayak uydurabilecek bir RGB aydınlatma da sunuyor. Huawei Sound X5 kablosuz hoparlör 320$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Altın kaplama pasif radyatörü olan versiyon ise 360$ olarak satılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum