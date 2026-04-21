Huawei Sound X5 altın kaplama pasif radyatör ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Bu hafta birbirinden iddialı yeni taşınabilir ve ekosistem ürünlerini tanıtan Huawei'nin kataloğunda ilginç bir ürün daha vardı. Huawei Sound X5 premium kablosuz hoparlör akıllı özelliklerinin yanı sıra altın kaplama radyatörü ile dikkat çekiyor.

Huawei Sound X5 özellikleri ve fiyatı

Huawei Sound X5 kablosuz hoparlör ses kalitesine odaklanıyor. 1 adet 126mm woofer, 4 adet 48mm orta mesafe sürücü, 1 adet 35mm tweeter ve 2 adet pasif radyatör ile yüksek, orta ve düşük frekanslar arasında daha iyi bir dağıtım sağlanıyor. Firma bass seviyesinin 36Hz'e kadar çıkabildiğini belirtiyor. Sürücülerin ölçülmüş çıkışları ise woofer için 60W, orta mesafeler için 20W ve tweeter için 20W.

Cihazda yer alan HarmonyOS AI dil modeli daha karmaşık komutları anlayarak karşılık verebiliyor. HarmonyOS Smart COnnect ile diğer cihazlara bağlanabilen hoparlör el hareketleri ile de kontrol edilebiliyor. Özel bir uyku moduna sahip olan hoparlör çalan müziğe ayak uydurabilecek bir RGB aydınlatma da sunuyor. Huawei Sound X5 kablosuz hoparlör 320$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Altın kaplama pasif radyatörü olan versiyon ise 360$ olarak satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Huawei Sound X5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: